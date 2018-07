Nakon sjajnih nastupa Vojka rućine i Nine Badrić prve festivalski večer ovogodišnjeg West Herzegowina Festa, drugu večer otvorili su nastupi bendova u konkurenciji. Za naklonost žirija borili su se Nervni slom (Sarajevo/BiH), Đani Pehilj (Drammen/Norveška) te EoT (Karlovac/Hrvatska).

Foto: FENA

U natjecateljskom programu filmskog dijela festivala druge večeri prikazani su filmovi 'Prekidamo!' (Ilidža/BiH) - Nedžad Spahalić, Aida Mujčin; 'Kontrast' (Split/Hrvatska) - Karlo Jakić; 'Bazen me ne interesira' (Pula / Hrvatska) - Olivera Jović te 'Džudžaniganga' (Široki Brijeg/BiH) - MFF School.



Uvod u drugu festivalsku večer bilo je predstavljanje knjige ''Naša žena'' Tanje Mravak, jedne od najboljih spisateljica kratke priče u regiji. O knjigi je, osim, autorice govorila književna kritičarka Magdalena Blažević.



Drugu festivalski večer zatvorili su nastupi bendova Kries i Vatra.



Uvod u treći festivalski dan bit će program ''Kratka priča o kratnoj priču'' u kojem će se žiriju i publici predstaviti autorki kratkih priča koje su objavljene u festivalskom fanzinu. Nakon toga, uslijedit će glazbeni i filmski program u konkurenciji.



Nastupit će bendovi Rimljani ite Doma (Varaždin/Hrvatska), Floridus (Mostar/BiH), te Mister NO (Split/Hrvatska). U filmskoj konkurenciji bit će prikazani kratki filmovi 'Saobraćajna nekultura' (Banovići/BiH) - Melika Čergić i Nejra Kamberović; 'Gepekovana kultura' (Beograd/Srbija) - Nebojša Živanović; 'I will never go down this street again!' (Novi Sad/Srbija) - Milica Alavanja; 'Ništa se ne može vratiti' (Zagreb/Hrvatska) - Damir Radić; 'Sve sam ti rek'o' (Zenica / BiH) - Ajna Koluh; 'The Grey Area' (Široki Brijeg/BiH) - MFF School te 'Mravinjak' (Banovići/BiH) - Elvedin Sarić.



Žiri će o najboljima vijećati tijekom stan-up nastupa Nikole Đurička, nakon proglašenja najboljih, festival će zatvoriti koncert Bajage i Instrukotra.



Najbolji bend bit će nagrađen snimanjem pjesme i spota pod pokroviteljstvom Jägermeistera, a ocjenjivat će se i najbolji styling koje će nagraditi Levi's. Autori kratkih priča natječu se za novčanu nagradu od 1.000 KM, koju osigurava portal Bljesak.info, a autori filmova natječu se za novčanu nagradu od 1.000 KM HT-Eroneta.



Ulaz na festivalske večeri je besplatan za sve one koji dođu prije 21 sat.



(FENA)