Festival kulture "Slovo Gorčina" održavat će se od 27. do 29. jula u Stocu, priopćili su u utorak organizatori.

Foto: FENA

Tim povodom u srijedu, 25. jula, s počekom u 11 sati u mostarskom Centru za kulturu bit će upriličena konferencija za novinare na kojoj će biti prezentiran finalni program ovogodišnjeg festivala.



Na konferenciji će sudjelovati Nenad Rizvanović, umjetnički savjetnik festivala, Edim Šator i Adnan Žetica, članovi Upravnog odbora i Gorčin Dizdar, predsjednik Upravnog odbora Udruženja "Slovo Gorčina".



Cilj organizatora "Slovo Gorčina" jeste održavanja kontinuiteta s gotovo pedesetogodišnjom tradicijom ovog festivala, uz nastojanje da on povrati nešto od izuzetno visokog statusa koji je uživao u prvih dvadeset godina svog postojanja, od 1971. do 1991. godine. Na ovaj način, "Slovo Gorčina" nastoji realizirati viziju koju je Mak Dizdar spomenuo u jednom razgovoru iz 1970. godine: " …Stolac bi, prema mojoj zamisli, trebalo da bude domaćin Orfejevih dana, jer je ovo mediteransko područje, a priča o Orfeju i Euridiki je mediteranska. To bi bio skup eminentnih jugoslovenskih kulturnih radnika i književnika i to bi bila kulturno-turistička manifestacija…".



Inače, po prvi put nakon 1991. godine programi festivala održavat će se unutar srednjovjekovnog grada Vidoškog u Stocu.



(FENA)