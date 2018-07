Izložbom pod nazivom "Ljubav kroz kapljice kiše", u nedjelju navečer započelo je obilježavanje 20. godišnjice rada Umjetničkog društva "Mostarske kiše".

Foto: FENA

Izložba predstavlja dokumentarnu građu koja je pripremljena s intencijom da se vizuelno prikaže presjek dvodesetljetnog djelovanja društva.



Prisutni su imali priliku uživati u fotografijama, plakatima, novinskim člancima i sličnim sadržajima od 1997. do danas, a koje su poredane kronološkim redom na 22 panela u prostoriji Centra za kulturu Mostar.



Izložbu je otvorila savjetnica za kulturu u Gradskoj upravi Mostara Alma Fazil-Obad, kazavši da je upornost, entuzijazam, energičnost, profesionalan odnos prema poslu i vizija u koju je čvrsto vjerovala voditeljica Mostarskih kiša Amra Dugalić, dovelo do toga da to društvo traje i raste u svom glazbenom potencijalu.



Napomenula je kako je poslijeratna oskudna mostarska kulturna scena vapila za raznovrsnosti, za dobrom organizacijom i estetikom.



"Davne, 1998. godine Amra Dugalić snažno obogaćuje glazbenu scenu našeg grada i to traje sve do danas, a 'Mostarske kiše' svakim svojim nastupom čine korak više u estetskom profiliranju", kazala je Fazil-Obad, dodavši kako su izložbom događaji uhvaćeni objektivom, ali 20 godina vjernosti i predanosti ansamblu ne može se iskazati čak niti jednom ovako dragocjenom izložbom.



Voditeljica Mostarskih kiša Amra Dugalić kazala je kako fotografije na panelima sve govore.



"Ovo je jedan kratak osvrt našeg dugogodišnjeg rada. Još malo, pa ćemo početi s monografijom, jer zaista sve djevojke, i koje su u prethodnom razdoblju bile članice, i generacije koje dolaze, su to zaslužile", kazala je Dugalić.



Izložbi, koja je upriličena u sklopu manifestacije "Mostarsko ljeto", prisustvovao je i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić koji je prokomentirao organizaciju i djelovanje te manifestacije.



"'Mostarsko ljeto' se ponovno, ja bih rekao, vraća. Mi smo nekada imali 'Mostarsko ljeto', i onda je zbog financijskih i nekih drugih poteškoća prestalo s radom, ali Mostar kao turistička prijestolnica BiH, kao grad koji se bori za Europsku prijestolnicu kulture, svakako da podržava održavanje ovakvih manifestacija", kazao je mostarski gradonačelnik.



Umjetničko društvo "Mostarske kiše" obilježit će ovaj jubilej i svojim jubilarnim koncertom na platou ispod Starog Mosta, koji će se održati večeras u 21 sat, priopćili su organizatori.





(FENA)