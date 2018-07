Predstavu “Nesporazum” (Albert Kami) odigrali su sinoć u Bugojnu glumci visočkog teatra “Total”, u okviru takmičarskog programa 46. teatarskog festivala BiH “Fedra”.

Foto: FENA

- Mi smo 13. put uzastopno ovdje na Festivalu, i jako mi je drago da smo opet tu. Ovo je neka šesta repriza premijere, koja je bila u novembru prošle godine u sklopu manifestacije “Dani Zaima Muzaferije”, naglasio je reditelj predstave Jesenko Muzaferija.



Radi se o predstavi koja je, zbog komplicirane scenografije, dugo čekala da se postavi na scenu, s teškom tematikom koja "na metaforičan način gledaocima, ipak, prenosi čuvene Kamijeve rečenice, lijepe misli, poruke i filozofiju”.



- To je već dobro poznata priča o majci i sestri s jedne strane, i sinu s druge strane koji je izbivao dvadeset godina. Ne predstavljajući se, on dolazi u njihov hotel, i one ga ubijaju da bi ga opljačkali. Kad saznaju da im je to sin, odnosno brat, majka i sestra izvrše samoubistvo - kazao je.



Glumačku ekipu predstave “Nesporazum” činili su Đenita Pinjo, Azra Kadić, Emina Karamehić, Adnan Tajić, Faik Salihbegović i Dževad Hasanbegović.



U okviru 46. teatarskog festivala BiH “Fedra”, publika će večeras moći pogledati predstavu “Smak svita”, koju će odigrati glumci HKUD “Didak” iz hercegovačkog mjesta Gradnići.



U utorak je na rasporedu predstava “Sluge”, koju će odigrati glumci Gradskog pozorišta iz Trebinja.





