Predstava "Prst" Sarajevskog ratnog teatra SARTR, izvedena je u petak u Narodnom pozorištu Mostar, čime je to pozorište obilježilo godišnjicu genocida u Srebrenici.

Riječ je o predstavi koja je rađena po tekstu kosovske spisateljice Doruntine Basha, a u režiji Sabrine Begović Ćorić. U predstavi igraju Selma Alispahić, Amila Terzimehić i Ana-Mia Milić.



Selma Alispahić, glumica Sarajevskog ratnog teatra SARTR, kazala je da predstava govori o sjećanju i potrebi očuvanja sjećanja na one koji su nestali.



"Predstava nije smještena ni u kakav specifičan prostor. Možda se samo po imenima može zaključiti da su neka imena koja dolaze s Kosova, ali su u suštini vrlo univerzalna i cijela tema je univerzalna. U predstavi se govori o ženama koje tragaju za svojim nestalim, konkretno majka koja traga za sinom, i žena koja traga za mužem. One su jednostavno u toj svojoj priči skoro zarobljene. Čitav njihov život se svodi na to da se čeka povratak tog nekog nestalog muškarca", kazala je Selma Alispahić, glumica predstave "Prst".



Alispahić u predstavi igra ulogu majke Zoje, koja živi sa svojom snahom tj. ženom svog sina i obje tragaju. Majka i dalje ima nadu, dok njegova supruga gubi nadu, objasnilaje glumica. To je tako, kako ona kaže, jedan sukob između mišljenja, uvjerenja i tradicije.



"Strašne su se stvari dešavale ženama na ovim prostorima i mi o tome moramo govoriti. Mislim da tip neke kolektivne amnezije na koju nas tjeraju, nije nikakvo rješenje, posebno zbog mladih koji dolaze. Samo istina i samo borba za istinu može nas dovesti do nekog osjećanja, da je nešto završeno i da se treba krenuti dalje", poručila je glumica Alispahić.



Značaj predstave ogleda se u tome što govori o svim nestalim na ovim prostorima, u ovoj regiji, posljednjih godina nesreće koja nam se desila, ističe glumica.



"Mislim da je njen značaj univerzalan, zbog toga što se ova predstava, nažalost, može igrati i u Iraku, Iranu, Palestini, Afganistanu, a evo igramo je i mi u Bosni i Hercegovini. Specifično je i to što je cijeli autorski tim ženski, od režiserke do autorica scenografije, kostimografije i muzike, a i nas tri žene igramo", kazala je Alispahić.



Predstava "Prst" održana je u sklopu manifestacije "Mostarsko ljeto 2018".





