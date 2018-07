U okviru manifestacije "Mostarsko ljeto 2018", a u organizaciji Narodnog pozorišta Mostar, u nedjelju navečer u tom gradu gostovao je popularni glumac Sergej Trifunović, društveno angažiran umjetnik, sa stalnim reakcijama na politička i društvena događanja.

Foto: 24sata.info

U dvorištu Centra za kulturu publika je uživala u recitiranju stihova poezije koje je Sergej Trifunović odabrao posebno za tu večer.



Čitao je stihove Mehmeda Begića, Damira Avdića, Laze Kostića, Vladislava Petkovića Disa, Maka Dizdara, Pere Zubca itd.



Popularni glumac publici nije čitao jednu po jednu pjesmu, nije govorio naslove pjesama, niti najavljivao naredne, nego je čitao sve sliveno, jer kako on kaže "zbir poezije je zbir svih naših šumova, osjećaja i misli koji se gomilaju u kosmosu".



"Uz sve ove stihove fantastičnih pjesnika, stavio sam jednu svoju pjesmu. Mislim da ako treba negdje da pročitam svoju pjesmu, onda neka to bude u mom rodnom gradu, to mi je najlogičnija stvar", istakao je popularni glumac.



Kazao je kako često posjećuje Mostar, ali ne službeno te da je u šali dogovarao skok sa Starog mosta.

(fena)