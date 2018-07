Svjestan da su standardi sevdaha postavljeni davno i da kao takav uživa poseban ugled profesor klavira i interpretator te vrste bosanskohercegovačke pjesme Kenan Mačković odlučio je ipak da u sevdah utka dio sebe, umjetnost koju stvara, ne narušavajući, kako navodi, srž koju čine tekst i melodijska linija.

Foto: FENA

- Sve što se unutar dogodi s muzikom je dopustivo - rekao je Mačković Feni te dodao da su od samih početaka obrada sevdaha, od Mostar sevdah reuniona, prisutni stereotipi, ali da su sve brojniji primjeri da ovaj pravac popularizira sevdah i održava ga u životu.



Naglašava da je ''moderni'' sevdah otišao daleko od matične države, čak i na druge kontitente, jer je, smatra ovaj bh. umjetnik, protkan savremenim zvukom bliži i publici do koje sevdah teško može doći.



- Kao profesor radim sa djecom i vidim da takvoj publici, na kojoj je naša budućnost, sevdah sa modernom notom mnogo više odgovara. Sevdalinka uz saz ne plijeni njihovu pažnju, ovako je mnogo lakše prihvataju, uče tekstove, a nerijetko traže da čuju i original. Ovo će pomoći očuvanju sevdaha - rekao je Mačković.



Naglasio je da BiH ima mnoštvo talentovanih muzičara, ljubitelja sevdaha koji na najbolji način predstavljaju sevdalinku, kao značajno kulturno naslijeđe.



- Poznajem brojne mlade ljude koji nastoje ostaviti svoj trag, svako na svoj način, svojim pristupom - istakao je Mačković.



Siguran da ovaj muzički pravac ima svijetlu budućnost zajedno s bh. flamenco gitaristom Mirzom Redžepagićem organizirao je i prvi festival koji će umrežiti ljubitelje sevdalinke, tradicionalne i moderne. Festival će biti održan od 9. do 11. augusta u Novom Pazaru, rodnom gradu Redžepagića, a poručuju da je Novi Pazar tek početak.



- Pozvali smo muzičare iz cijelog svijeta koji rade bilo kakve vrste fuzija sa tradicionalnom muzikom, ali i muzičare koji se bave samo tradicionalnom muzikom za koje će biti posebna noć. Mladi se za takmičarsko veče mogu prijaviti do 20. jula, na [email protected], a sve detaljnije informacije imaju na facebook stranici world music fest 'Zeman' - rekao je Mačković te dodao da su ideju pozdravili i muzičari iz Španije i Indije koji su za sevdah čuli preko obrada, te najavili svoj dolazak u narednom periodu.



Mačković smatra da svaka generacija treba unaprijediti sektor kojim se bavi, bez obzira da li se radi o umjetnosti ili o nekom drugom pravcu.



(FENA)