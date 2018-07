Trinaesto izdanje Međunarodnog festivala animiranog filma NAFF svečano je zatvoreno ceremonijom proglašenja pobjednika u devet kategorija. Nakon pet dana trajanja Festivala, konačno su objavljeni i dobitnici nagrada.

Foto: FENA

Film koji je osvojio Grand Prix Festivala "An Island" osvojio je još jednu nagradu i to za najbolju glazbu. Autor filma je Rory Byrne, inače redatelj koji radi u studiju And Maps And Plans u Dublinu.



Film govori o fizičkom i emocionalnom putovanju jednog usamljenog istraživača koji pokušava doseći vrh zabačenog otoka.



- Zahvaljujem svima, prije svega oranizatorima Festivala koji su omogućili da prijavim svoj film na NAFF. Zatim žiriju koji je odabrao upravo moj film kao najbolji, ali želim izraziti i veliko zadovoljstvo što sam zahvaljujući ovom Festivalu upoznao mnoge autora iz cijelog svijeta - kazao je dobitnik Grand Prixa.



Nagrada koja se dodjeluje za likovnost ove godine otišla je u ruke autora iz Velike Britanije, a to je Matthew Lee i njegov film "Cabin Pressure".



Za najbolji studentski film proglašen je "YS" iz Francuske, a autori su François Letty, Léa Arachtingi, Simon Goeneutte-Lefevre, Marion Patin, Yves-Guillaume Pecquet, Jeremy Violier.



Film "The Swimming lesson" iz Rusije osvojio je Nagradu za najbolju animaciju ostale tehnike, autorice Tatyane Okruzhnove.



Jedna posebna nagrada koja se dodjeljuje od prošle godine na NAFF-u jeste i nagrada u čast oskarovca Dušana Vukotića, a dodjeljuje se regionalno mladim autorima kao podsticaj za daljnji rad. Ove godine dobitnik je Vojin Vasović za film "Dvaput davno".



Uporedo s projekcijama u Neumu, filmovi na NAFF-u ove godine prikazivani su i u Mostaru. Nagrada Grada Mostara otišla je u ruke čovjeka koji za sebe voli da kaže da je rođen u bivšoj Jugoslaviji, ali već duži niz godina živi i radi u SAD-u. Mostarac Goran Fazil i njegov film "Kreacija nacije" dobitnici su ove nagrade.



Nagrada za najbolju 3D animaciju dodijeljena je filmu "La Boite" iz Francuske, a autori su grupa studenata Škole animacije ESMA. Ali još jedan francuski film je dobio nagradu i to onu za najbolju 2D animaciju – film koji se zove "5 Euros", autora Sergea Elissaldea.



Nakon svečanosti dodjele nagrada, gosti Festivala su uživali u projekcijama nagrađenih filmova, a nakon toga i u zabavi koji su priredili organizatori.



Na NAFF-u je ove godine prikazano ukupno 56 ostvarenja u Takmičarskom programu, te 17 u Panorami, saopćili su organizatori.





(FENA)