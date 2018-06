Predstave “Welcome“ reditelja Nermina Hamzagića i “Kralj Lear“ Diega de Bree odabrane su u bh. selekciju 58. Internacionalnog teatarskog festivala MESS.

U konkurenciji ukupno 16 predstava, ovogodišnji selektor bh. selekcije, teatarski kritičar i teatrolog Aleksandar Milosavljević, odabrao je ove predstave zbog, kako je naveo, jasno profilisanih stavova autora i dovoljno hrabrosti da se upuste u uvijek riskantna istraživanja koja preispituju okvire i granice teatarskog izraza i tako vode teatar naprijed.



Obrazlažući odabir predstave “Welcome“, Milosavljević je naglasio da ovo scensko događanje mudro koristi scenski prostor te ga kreativno preoblikuje i teatarskom igrom redefiniše.



- Suptilnost poigravanja scenskim prostorom, maestralnost glumaca koji u neobičnim uslovima, delikatno i nježno razigravaju ovu priču, kvaliteti su ove predstave zbog kojih je, smatram, treba prikazati na MESS-u - istakao je Milosavljević i dodao da predstava preispituje društvenu stvarnosti koja je presudno obilježena traumama rata s kraja prošlog vijeka, ali i dramatičnim posljedicama aktuelne globalizacije.



- U namjerno oskudnoj scenografiji, ova predstava svedenim sredstvima i pažljivo biranim postupcima otvara prostore za promišljanja o odgovornosti koja se, vidjet ćemo, tiču svijesti o funkcionsanju kolektiva (porodice, društva, države), o samoći koja vodi u ludilo, o starosti i nemoći (političkoj, vladarskoj, ali i ličnoj) i napose, gotovo beketovski, o suočavanju sa smrću i nestajanjem - obrazložio je Milosavljević odabir predstave “Kralj Lear“.



Osim odabranih, u konkurenciji bh. selekcije bile su i predstave Narodnog pozorišta Republike Srpske, “Švajcarska“ (Milan Nešković) i “Sabirni centar“ (Marko Misirača), Narodnog pozorišta Tuzla, “Zrno soli ili sretan rođenadan, Marina“ (Neda Birc) i “Bistri vitez Don Quijote od Manche“ (Nikola Zavišić), Sarajevskog ratnog teatra, “Jedvanosimsoboakalomistobo“ (Aleš Kurt) i “Narodna drama“ (Boban Skerlić), Narodnog pozorišta Sarajevo, “Sve se nekako preživi osim smrti“ (Dino Mustafić), Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, “If Someone Speaks, It Gets Lighter“ (Thomas Steyaert) i “Romeo i Julija“ (Selma Spahić), Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, “Gnijezdo“ (Marina Petković Liker), Narodnog pozorišta Mostar, “Neće biti smak svijeta“ (Adnan Lugonić), East West Centra, “Ponuda koja se ne odbija“ (Haris Pašović i ansambl), Scene MESS “Anarhija u Bavarskoj“ (Florian Fischer) i Kamernog teatra 55, “Mirna Bosna“ (Saša Peševski).



Internacionalni teatarski festival MESS bit će održan od 29. septembra do 6. oktobra.



Slijedeći centralnu temu “Otvoreni za sve“, Festival će zvanično 29. septembra, u Narodnom pozorištu Sarajevo otvoriti istoimena predstava argentinske rediteljice i koreografkinje Constanze Macras, a publika će moći pogledati predstave iz 16 država i sa četiri kontinenta, saopćeno je iz Festivala MESS.





