Izložba radova istaknutog bh. umjetnika Adina Hebiba, i njegove kćerke Mije Hebib, otvorena je sinoć u Travniku, a posjetitelji će je moći pogledati u Zavičajnom muzeju do 23. svibnja.

Foto: FENA

Kako je kazao Hebib, izložba predstavlja retrospektivni presjek djela nastalih tijekom gotovo 40 godina njegovog rada, koji su, među ostalim, obilježili ciklusi "Bog ne daje križ onome tko ga ne može nositi", "Most", "Tvoj i moj grad", "To nije prilika za moju kćer".



- Moja umjetnost mi omogućava da se isto osjećam u Londonu, Pragu u kojem izlažem za nekoliko mjeseci, ili u Travniku. Ova izložba mi je, dakle, jednako važna, čak i draža jer je to moja država, a Travnik grad bogate prošlosti koji je dao nobelovca i brojne poznate svjetske ličnosti - istaknuo je Hebib, dodavši da je izložba planirana i 25. svibnja u Zenici.



Direktorica Zavičajnog muzeja Travnik Fatima Maslić ocijenila je kako slikarstvo Adina Hebiba, kao "čovjeka obdarenog i osuđenog da bude umjetnik, sadrži u sebi jednu vrstu zagonetne podvojenosti".



- Neodoljivo podsjeća na prirodu njegove ličnosti, u kojoj su se na jedan nesvakidašnji, artistički način, spojile naizgled oprečne osobine, osobe širokih svjetonazora kozmopolitskog uvjerenja, urođenih građanskih manira, sa sklonostima džentlmena, čovjekoljupca i pravdoljupca, i nasuprot tome, osobe sa naglašenim, eksplicitnim iskazom iskonske neposrednosti i ekscentrične verbalne i vizualne eksponiranosti - kazala je Maslić.



Ustvrdila je kako je dogovor za postavku izložbe “Adin & Mia Hebib” postignut prije pet mjeseci, te da osim slika, sadrži dizajnerski nakit Mije Hebib, koja radi u New Yorku.



Adin Hebib rođen je 1955. godine u Mostaru. U Beogradu je završio likovnu akademiju, a u Parizu specijalizirao ekspresionizam. Za dosadašnji rad dobio je brojne nagrada, a samostalne izložbe priređuje širom svijeta.



Mia Hebib rođena je Sarajevu, Srednju školu primijenjenih umjetnosti završila je u Zagrebu, a diplomirala je 2001. na Savannah College of Art and Design. Nakon toga je u New Yorku otvorila umjetnički atelje “Oblik Atellier”.



(FENA)