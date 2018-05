Izložba radova istaknutog bh. umjetnika Adina Hebiba, i njegove kćerke Mije Hebib, bit će otvorena u Travniku 9. svibnja, na Dan pobjede nad fašizmom, a posjetitelji će u slikama i dizajnerskom nakitu, u Zavičajnom muzeju, moći uživati do 23. svibnja.

Direktorica Zavičajnog muzeja Travnik Fatima Maslić kazala je Feni kako je dogovor za postavku izložbe "Adin & Mia Hebib" postignut prije pet mjeseci te da je to idealna prilika da i publici u Travniku budu predstavljena umjetnička ostvarenja jednog od najpoznatijih bosanskohercegovačkih i svjetskih umjetnika.



- Željeli smo da Hebibova djela, iz nekoliko ciklusa, publici predstavimo baš na Dan pobjede nad fašizmom, i to u vrijeme rastućih negativnih tendcija u svijetu. Također smo željeli da na njih skrenemo pažnju slikama koje, na neki način slave život, ali u njima postoji i duboka potreba da se iskaže sva patnja i tragedija. Istovremeno, bit će izložen i dizajnerski nakit Mije Hebib, koja radi u New York i imala je brojne izložbe svijetu, pa nam je čast da će njezin rad biti predstavljen i u Travniku - naglasila je Maslić.



Adin Hebib rođen je 1955. godine u Mostaru. U Beogradu je završio likovnu akademiju, a u Parizu specijalizirao ekspresionizam. Za dosadašnji rad dobio je brojne nagrada, a samostalne izložbe priređuje širom svijeta.



Mia Hebib rođena je Sarajevu, Srednju školu primijenjenih umjetnosti završila je u Zagrebu, a diplomirala je 2001. na Savannah College of Art and Design. Nakon toga je u New Yorku otvorila umjetnički atelje "Oblik Atellier".



Otvaranje izložbe "Adin & Mia Hebib" planirano je za 9. svibnja u 19 sati u Zavičajnom muzeju Travnik.

