Pisac Denis Dželić porijeklom iz Banje Luke od 1993. godine živi u Danskoj. Oduvijek je volio druženje s knjigama, rock muziku, čitanje poezije njegovim kćerkama.

Ali, idilična slika porodičnog života prekinuta je ratom. Za sebe kaže da je dosad pisao djela iz ciklusa izbjegličkih tema, a sad prelazi na ljubavne teme.

"Kako starim, interesantnije je pisati ljubavne knjige", naglasio je Dželić u razgovoru za Fenu.



Godinama je Dželić dio porodice bh. pisaca koji iz dijaspore pohode Sarajevo i Sajam knjiga u tom gradu, sa svojom ili tuđom prevedenom knjigom. Ističe da se, zahvaljujući Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH godišnje okupljaju bh. stvaraoci na štandu i predstavljaju radove.



"U domovini više nemam rodbine. Jedina rodbina mi je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje me svake godine poziva na aprilski Sajam knjiga u Sarajevu da ovdašnjoj publici prezentiram svoja djela. Da nije bilo njih svoje bih knjige štampao negdje tamo u Skandinaviji, promovirao ih po bh. klubovima. Oni su dali vrijednost mojim djelima, a hvala im i zbog prilike da imam gdje doći. To mi je baza, kad dođem u domovinu. Oni su moja jedina rodbina u domovini", naglasio je.



Dželić konstatira da se danas generalno malo čita, internet i društvene mreže čine svoje članove ovisnicima. Stanje kaže nije sjajno, ali i dodaje da bez obzira na to knjiga uvijek pronađe put do čitaoca.



"Najlakše je pisati, tu pisac uživa. Ja sam lično zadovoljan sa izdavačima, ali problemi obično nastaju dok se ne pronađe izdavač, uvijek je neko nezadovoljan. U posljednje vrijeme je kriza za knjigu jer društvene mreže preuzimaju ulogu knjige. Sad čitalac ako pogledom ne može uhvatiti tekst, on ga neće niti čitati. Međutim, za prave ljubitelje pisane riječi, knjiga je nezamjenljiva", poručio je.



Na 30. Sajmu knjiga koji je od 18. do 23. aprila održan u centru Skenderija Denis Dželić promovirao je knjigu "Svijet kao predstava" izdavača "Planjax group" iz Tešnja.



"To je zbirka priča o traženju identiteta u novoj sredini, u izbjeglištvu. To je posljednja iz ciklusa mojih knjiga, rađenih o temi izbjeglištva. Knjiga je zapažena na društvenim mrežama, a bila je kvalitetna i promocija na sarajevskom sajmu", naglasio je.



Denis Dželić dosad je napisao 15 knjiga, osam je objavljeno, ostale čekaju bolje dane. Prvi roman je nazvao "Ptice iz fjordova", a u njemu je pričao o protjeranoj Banjoj Luci u kojoj je i on kockica. Uknjižio je i naslove "Paganski poeta", "Bajka za Unu", "Astralni letovi", "Katarina i pjesnik", "Pulsiranje ljubavi", te 'Muhiba legenda', knjigu u spomen na naše stare koji umiru u tuđini.



O rodnom gradu piše i objavljuje i u "Banjalučkim žuborima" koje uređuje književnik Ismet Bekrić. Zavjetovao se, kaže, da njegova noga nikad više tamo neće kročiti. Nije ispunio obećanje, posjetio je Banju Luku. Mnogo je, kaže, ljepša u snovima. Ipak često se u mislima vraća voljenom gradu.



Denis Dželić živi u Danskoj. Za dobrovoljni rad u obučavanju bh. djece u osnovnoj školi dobio je pohvalu danskog Ministarstva za izbjeglice, a četiri godine bio je aktivan i u organizaciji "Danska pomoć izbjeglicama". Djela su mu prevođena na više jezika.





