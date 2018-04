Prema odluci sutkinje, poznate američke koncertne fotografkinje, Lindsey Best iz Los Angelesa prvonagrađeni rad na izložbi "Čisto oko, puno srce" je rad pod nazivom ''Nikola Vranjković'' autorice Jovane Milovanović iz Beograda, drugonagrađena je Dunja Dopsaj iz Beograda za fotografiju ''Buena Vista Social Club'', a trećenagrađena Mostarka Anja Zebić za rad ''Mostar Rock School''.

Foto: FENA

U kategoriji "Runners up", ili u slobodnom prijevodu 'prve pratiteljice' su Marina Uzelac iz Zagreba za fotografiju ''Straight Mickey and The Boys'', Milica Cvetković iz Beograda s fotografijom ''Consecration'' i Dunja Dopsaj s fotografijom ''Antonija Šola''.



Plaketu organizatora "Special Mention" dobile su: Anastasija Zec (Beograd), Anita Nađ (Zagreb), Danijela Radojković (Beograd), Maja Tomas (Novi Sad), Marina Pešić (Novi Sad) i Tea Jagodić (Banja Luka).



Treća godišnja izložba u organizaciji zeničkog udruženja "Zona muzike" fokusirala se na žene, autorice koncertnih fotografija iz BiH, Hrvatske i Srbije.



Pozivu se odazvalo 47 fotografkinja iz: Sarajeva, Mostara, Banje Luke, Teslića, Stoca, Zenice, Doboja, Novog Sada, Beograda, Zagreba, Splita, Rijeke, Siska, Zaječara, Pazina, Kikinde, Koprivnice i Umaga, koje su za izložbu konkurirale sa 450 radova, a izborom selektorice Feride Abdagić i sutkinje Lindsey Best za postavku je odabrano 56 eksponata.



- Baš kao što smo u nedavnoj priči 'Žene dominiraju alternativnom scenom' ustanovili da muzičarke, i u svijetu i kod nas, počinju kreirati većinu najboljih rock djela, pa je New York Times ustanovio da 'rock nije mrtav, jer to su presudile žene', istu potvrdu dale su fotografkinje na zeničkoj izložbi, a njihove fotografije, koje se mogu vidjeti u galeriji 'Šibica' su njihova presuda 'rock je vrlo živ!'", kazao je Feni producent projekta Josip Dujmović.



Selekciju za izložbu su prošle autorice: Aida Premilovac (Stolac), Ana Danilović (Beograd), Anamarija Vartabedijan (Beograd), Anastasija Zec (Beograd), Andrea Magazin (Novi Sad), Anita Nađ (Zagreb), Anja Zebić (Mostar), Bojana Janić (Beograd), Branislava Brandić (Kikinda), Danica Trajković (Beograd), Danijela Radojković (Beograd), Darija Turina (Zagreb), Dragana Dušanić (Teslić), Dunja Dopsaj (Beograd), Ivana Jovanović (Novi Sad), Jelena Petrović (Novi Sad), Jovana Milovanović (Beograd), Katarina Skrbin (Sisak), Leonora Bedić (Zagreb), Ljiljana Jovanović (Zaječar), Maja Prgomet (Split), Maja Tomas (Novi Sad), Marina Pešić (Novi Sad), Marina Uzelac (Zagreb), Matilda Rudec (Rijeka), Milica Cvetković (Beograd), Monika Bračević (Zagreb), Slavica Rudec (Zagreb), Tea Jagodić (Banja Luka), Teodora Ćirić (Beograd) i Žana Plosnić (Koprivnica).



(FENA)