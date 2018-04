Predstava “Ćelava pjevačica” Eugenea Ionesca u režiji Lajle Kaikčije i produkciji Narodnog pozorišta Mostar izvedena je kao druga predstava u konkurenciji 15. Međunarodnog festivala komedije “Mostarska liska 2018”, koji se u Narodnom pozorištu Mostar održava do 27. 04. 2018.

U predstavi "Ćelava pjevačica" igraju Emir Sejfić, Maja Zećo, Emir Spahić, Dina Mušanović, Andrea Aković i Saša Oručević. "Malu lisku" za najboljeg glumca/glumicu večeri stručni žiri je jednoglasno dodijelio Saši Oručeviću.



"Žiri je jednoglasno, u mraku, razmatrao kako dodijeliti nagradu za jedan apsurd i smatramo da je cijeli ansambl zaslužio Lisku za jednu ovakvu režiju u konceptu režije, ideje i tumačenja ovakvog jednog teksta, ali po propozicijama Festivala morali smo se odlučiti za jednu ulogu. To je Saša Oručević, koji je u svom glumačkom postupku po našem mišljenju bio najbliži u logici apsurda koji nosi njegova uloga", izjavio je predsjednik stručnog žirija Zijah A. Sokolović.



U nedjelju, 22. 04. u 20 sati u programu je treća predstava u konkurenciji festivala: "Sabirni centar" Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke i Pozorišta Prijedor, po tekstu Dušana Kovačevića, u režiji Marka Misirače.



"Predstava Sabirni centar po tekstu Dušana Kovačevića okupila nas je, u jesen 2017. godine, da udruženim snagama ispričamo svoju verziju ove priče. Odlučili smo da se vratimo u ne tako davnu prošlost, u Banju Luku i Krajinu 1990. godine, uoči rata u Hrvatskoj i BiH, u doba početka privatizacije i pljački velikih firmi pod maskom 'stimulisanja privatnog biznisa', i kroz ideju profesora historije o stvaranju Gradskog muzeja narodne revolucije u želji da očuva tekovine NOB-a, lociramo kada je i kako (ponovo!) počelo i kako se razvijalo ludilo na ovim prostorima. Da se zapitamo da li je sve bio privid i koliko je taj privid trajao? Posebno mi se učinilo zanimljivim vratiti se u to vrijeme i u te okolnosti danas kada je na snazi opšti revizionizam i kada političari masovno koriste i zloupotrebljavaju ideološku dezorijentisanost naroda na ovim prostorima. Ova predstava bi tako mogla da funkcioniše na više nivoa: i kao društveno-politička groteska i kao intimna porodična drama", zapisao je o predstavi između ostalog reditelj Marko Misirača.



U ponedjeljak, 23. 04. u 20 sati u programu "Mostarske liske 2018" je predstava "Mirna Bosna" Kamernog teatra 55 iz Sarajeva.



Predstave se izvode svaku večer u 20 sati u Narodnom pozorištu Mostar. 15. Međunarodni festival komedije "Mostarska liska" ove se godine održava pod sloganom "Energija osporavanja: ko se to tamo smije?". Generalni sponzor je BH Telecom, a službeno piće Festivala je Sensation!



Cijena ulaznice za predstavu na festivalu "Mostarska liska 2018" je 10 KM, paket ulaznica za svih osam predstava u programu festivala je 50 KM. Ulaznice su u prodaji na blagajni NPM-a svakim danom od 9 do 14 sati te od 18 do 20 sati. Rezervacije: na broj 036/ 550 - 128, mail: [email protected], porukom u inbox na Facebook stranici Narodnog pozorišta Mostar.







