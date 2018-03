Narodno pozorište Mostar Svjetski dan teatra obilježilo je u četvrtak navečer izvedbom kultne predstave Zijaha A. Sokolovića "Glumac... je glumac... je glumac", čime je ujedno proslavljeno i 40 godina od premijernog izvođenja te predstave.

Sokolovićeva monodrama, koja je prevedena na nekoliko svjetskih jezika i igrana u više od 20 zemalja, a koja govori o filozofiji umjetnosti i o tome što je glumac i zašto postoji, pravi je umjetnički fenomen. Doživjela je planetarni uspjeh, objavljeno je i treće izdanje knjige o njoj, a izvedba na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Mostar je 1620. izvedba te predstave.



"Kada živite tako blizu pored rijeke, a ima samo jedan most, onda je to nešto posebno. Ja sam Glumac, koji isto tako živi pored rijeke, između brda i ima samo jedan most, a to je pozorište. Onda je to nešto stvarno posebno. Zato Mostar!", izjavio je Sokolović u povodu izvedbe predstave u Mostaru.



Predstavu je Sokolović premijerno izveo na Festivalu MESS u Sarajevu 30.3.1978. godine, a Svjetski dan teatra, kao i činjenica da jedna predstava postoji 40 godina i da je 40 godina igra isti glumac koji joj je i autor, čini ovaj jubilej značajnim za cijelu teatarsku zajednicu, ističu u Narodnom pozorištu Mostar.



Nakon izvedbe predstave, direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkanović čestitao je Sokoloviću te mu uručio Veliku lisku - plaketu 'Ahmet Obradović' za najbolju režiju za predstavu 'Demokracija' a koju je osvojio na prošlogodišnjem festivalu Mostarska liska.



Iz Narodnog pozorišta Mostar u povodu Svjetskog dana teatra poslali su poruku koja je u duhu poruke koju je uputio Simon McBurney, a koja kaže da teatar neće nestati unatoč svim promjenama i vremenima, on je utočište obespravljenih, on je zajednica, povratak sebi, on je beskrajno, ne poznaje granice i zidove, on spaja, briše daljine, teatar je most. 'Narodno pozorište Mostar je takvo mjesto', dodali su.



