Direktorica Pozorišta mladih Sarajevo Lejla Panjeta prva je žena na čelu ove pozorišne kuće, a od prošle godine kada je imenovana na tu funkciju već je ostavila trag kroz viziju rada te kuće kulture, drugačiji od njenih prethodnika. Poznata je kao vrsna teoretičarka iz oblasti filmskih studija, vizuelnih komunikacija i ideologije, a također nije joj dalek ni svijet režije i rada s glumcima. Svijet scene.

Foto: FENA

Panjeta u razgovoru za Fenu, govoreći o susretu teorije i prakse, kaže da postoji jedna izuzetno zanimljiva i precizna definicija ta dva pojma i njihovog međusobnog odnosa od Leonarda da Vincija u kojoj on kaže da su teorija i praksa tako usko povezane da jedna bez druge ne mogu i to na takav način da ih poredi sa moreplovstvom. Pomorac ne može biti siguran da će naći luku bez kompasa i vesla, ma kako bio uspješan u savladavanju ogromnih talasa i vjetrova. Za pronalazak kopna potrebna mu je teorija, a opet bez vještine i u rukama najboljih teoretičara kompas i vesla ne mogu garantovati pronalazak mirne luke.



- Ovo je uvijek bio moj stav tokom rada sa studentima i na predmetima koji bi trebalo da se bave "suhom" teorijom. Ona nas neće dovesti na suho - kaže Panjeta.



Govoreći o tome šta kao rukovodilac ove pozorišne kuće želi da ostvari, kaže da estetika Pozorišta mladih Sarajevo treba da pruža pozorišno iskustvo koje će edukovati djecu, mlade i sve one koji su još željni avantura, igranja i relaksiranja.



- Ovo pozorište ima obavezu da kroz edukativnu funkciju izvođačke prakse brine o najboljim metodama za ostvarivanje ishoda učenja, prateći klasične internacionalne i domaće književne i folklorne naracije. Edukativno-umjetnički projekti koji uključuju različite medije izražavanja, te simbiozu izvođačkih vizuelnih i muzičkih umjetnosti, i književnosti su fokus repertoarske politike i estetskog usmjerenja Pozorišta mladih Sarajevo - istaknula je.



Naglašava i da Pozorište mladih ima dobru saradnju sa kolegama iz regiona, a u narednom periodu planirana su gostovanja predstava "Ime" i "Mali princ", te saradnja sa profesorima lutkarstva iz inostranstva. Od projekata Pozorišta mladih, Panjeta tako izdvaja realizaciju predstave na engleskom jeziku "Beskrajna priča" Michaela Endea u režiji Christopher Peditta, predstave koja može ići na gostovanja širom svijeta s obzirom na univerzalnost jezika.



- "Beskrajna priča" je izuzetno važna predstava u glumačkom smislu. Sa predstavom na engleskom jeziku koju igraju naši glumci približili smo ovaj svjetski klasik dječije literature i djeci i odraslima, otvorivši mu vrata u svijet koji ne poznaje geografsko-jezičke granice - smatra Panjeta.



U Pozorištu mladih Sarajevo u ponedjeljak, 26. marta bit će otvorena izložba "Štrumpfovi" kojom se slavi 60. rođendan ovih dječijih likova. Kreirani u 1958. godini ovi likovi našli su dom u svim vizuelnim i izvođačkim medijima i postali simbol igre, mašte, drugačijeg i nezavisnog brojnim generacijama.



Panjeta naglašava da je do kraja sezone u Pozorištu mladih planirano da se realizuju izdavanje jedne slikovnice po motivima njihove predstave, seminar o lutkarstvu sjena...



Također, u martu su otvorene dramske radionice za djecu koje će rezultirati dječijom predstavom na samom kraju sezone. Za kraj aprila u pripremi je mjuzikl za djecu "Mravko Travko".



- Sve ovo je upravo simbioza umjetnosti i medija kroz koju pokušavamo provesti svoju estetsku politiku. Mislim da ćemo se do kraja sezone moći pohvaliti sa šest produkcija, od koji trenutno imamo realizovane četiri, i to veoma uspješne predstave: "Mali princ", "Zimska bajka", "Beskrajna priča" i "Ime", što je za evropski teatar izuzetno visok standard - zaključila je u razgovoru za Fenu direktorica Pozorišta mladih Sarajevo Lejla Panjeta.



Dr. Lejla Panjeta je rediteljica i vanredna profesorica iz oblasti filmskih studija i vizuelnih umjetnosti. Režirala je u pozorištu, radila u filmskim produkcijama i autorica je dokumentarnih filmova i naučnih publikacija, te stručnih knjiga o filmu, umjetnosti i komunikacijama. Organizirala je i selekcionirala veći broj izložbi, filmskih festivala, te edukativnih radionica i akademskih projekata. Bavi se istraživanjima iz oblasti estetike, vizuelnih i izvođačkih umjetnosti, propagande i filmskih i kulturoloških studija. Od 2017. godine direktorica je Pozorišta mladih Sarajevo i profesorica Sarajevske filmske akademije.



