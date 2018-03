Premijera predstave "Neće biti smak svijeta" po tekstu i u režiji Adnana Lugonića održana je u petak navečer u "Studiju 64", na kamernoj sceni Narodnog pozorišta Mostar.

Foto: FENA

Riječ je o praizvedbi teksta Adnana Lugonića, inače umjetničkog direktora Narodnog pozorišta Mostar. Scenografiju i kostimografiju predstave radila je Sabina Trnka, a u predstavi igraju Ajla Hamzić (Maša), Dina Mušanović (Nina) i Šerif Aljić (Otac).



Intimna je to drama o obitelji, dvije sestre i ocu, njihovim međusobnim odnosima, strahovima i problemima zbog njihove udaljenosti, njihovim željama i nadama. Predstava koja propituje i ukazuje na prave životne vrijednosti.



"Bila je velika odgovornost baviti se jednom ovakvom temom i cijeli ansambl je u ovu predstavu ugradio neka svoja intimna promišljanja o značenju i značaju obitelji, o tome šta se dogodi kada je ta osnovna ćelija društva dovedena do razaranja, a istovremeno se pokušava održati na okupu", izjavio je Lugonić nakon premijere.



Dodao je kako je veliko zadovoljstvo što je cijela ekipa predstave osjećala da je ova predstava jednako važna za publiku, da je publika prepoznala sve slojeve kojih su se dotaknuli i da je bila aktivan sudionik tijekom cijele predstave, s potpunom koncentracijom i tišinom koja je ustvari najviše govorila o njihovoj uključenosti u samu predstavu.



Prva repriza predstave "Neće biti smak svijeta" je večeras u 20 sati, a sljedeće izvedbe su u petak, 6.04. i subotu, 7.04. u 20 sati u "Studiju 64" Narodnog pozorišta Mostar.



Ulaznice su u prodaji na blagajni NPM-a svakim radnim danom od 9 - 14 sati, na dan igranja predstave od 9 do 14 sati te od 18 do 20 sati. Rezervacije se mogu obaviti na broj 036/550-128, priopćili su iz Narodnog pozorišta Mostar.





(FENA)