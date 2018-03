Video animacijom posvećenoj "Ex Pontu", prvom djelu književnog nobelovca Ive Andrića, Zavičajni muzej u Travniku u utorak navečer je obilježio 100. godišnjicu objavljivanja ove zbirke poezije, kao i 43. godišnjicu Andrićeve smrti.

Foto: FENA

"Stotinu godina poslije, kada otvorite tu knjigu, vidite da je to zaista vrhunska poezija u prozi. I u to vrijeme, a i kasnije, najveći književni autoriteti o njoj pišu najpoželjnije riječi... Mi imamo, zaista, jedinstvenu priliku da obilježimo ovaj veliki jubilej koji se odnosi na jedinog književnog nobelovca sa područja bivše Jugoslavije", kazao je novinarima kustos Enes Škrgo.



Video animacijom, koju je na gradskom trgu pogledao manji broj građana, ispričana je priča o nastanku "Ex Ponta", njegovim fragmentima i svemu što je obilježilo život Ive Andrića u vrijeme nastanka ovog djela.



"Neki od početnih fragmenata ove knjige nastaju u travničkom selu Ovčarevo 1915. godine, u vrijeme kada je Andrić tu boravio prinudno, kao politički internirac, i kada je živio sa franjevcima u mjesnoj crkvi. I u ovoj zbirci ogleda se ta Andrićeva zavičajna pripadnost, koju nastoje njegovati i Zavičajni muzej, odnosno Memorijalni muzej Rodna kuća Ive Andrića", dodao je Škrgo.



Škrgo je najavio da je video prezentacija početak obilježavanja 100. godišnjice objavljivanja "Ex Ponta" i da će tokom ove godine biti upriličena i muzejska izložba te prigodno izdanje ove knjige.



(FENA)