Na Etnološkom odjeljenju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine večeras je otvorena izložba "Sarajevski fragmenti safavidskih tepiha"u okviru obilježavanja 130 godina od osnivanja te institucije kulture.

Foto: Klix.ba

Sarajevska javnost je prvi put vidjela fragmente koji datiraju iz 17., a kupljeni su krajem 19. stoljeća.



Kako je istakla autorica izložbe Marica Filipović jedan dio bio je izložen prije Drugog svjetskog rata.



- Fragmenti su izuzetno vrijedni, i ne samo jer datiraju iz 17. stoljeća, već zato što je vrlo mali broj tepiha na svijetu na kojima je sačuvan potpis majstora i utkana godina proizvodnje. Oni spadaju u grupu vaza tepiha. To je grupa tepiha koja je dobila ime po motivu vaze koja se nekada javlja po njima, ali nije obavezan, nego je to posebna tehnika tkanja - izjavila je Filipović.



Dodala je to jesu perzijski tepisi, 'dakle rutavi tepisi, sa onim maljicama na površini', međutim sama struktura tkanja je drugačija od neke druge grupe tepiha, i zato se zovu vaza tehnika tepisi.



Filipović je istakla da kad se kažu fragmenti mnogi pomisle na male komadiće, ali najveći komad je dug više od sedam metara.



Istakla je i da su to tepisi koji su bili prostrti u jednom svetištu na jugoistoku Irana u gradu Mahanu.



(FENA)