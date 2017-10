Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu danas je predstavila svoju prvu monografiju koja je izdata u povodu 480 godina postojanja i djelovanja ove kulturne institucije.

Foto: AA

Monografija, kako je kazao direktor Gazi Husrev-begove biblioteke Osman Lavić, sadrži historijsku retrospektivu razvoja biblioteke od osnivanja do danas, zatim sadržaj, fondove, način na koji se vrši katalogizacija, klasifikacija, digitalizacija, te informacije o drugim fondovima biblioteke kao što su fototeka, fond osmanskih dokumenata, odjeljenje za restauraciju i konzervaciju staroga papira i građe idr.



- Ovo je prva monografija i smatrali smo potrebnim da ovim svečanim povodom javnosti na jednom mjestu ponudimo kompletnu informaciju o onome što jeste Gazi Husrev-begova biblioteka, njen historijski razvoj i ono što sadrži u svojim fondovima. Na monografiji je rađeno godinu dana, a radio je tim od 12 uposlenika Gazi Husrev-begove biblioteke i jedan vanjski saradnik – istakao je Lavić.



Kada jedna institucija slavi gotovo pet stotina godina, kako je kazala promotor Lejla Gazić, malo je riječi koje mogu opisati njen rad kroz ta stoljeća. Također, naglasila je, malo je institucija koje se mogu pohvaliti onim što su uradile za jedan takav period.



- Smatram da će ovom knjigom biblioteka otvoriti vrata najširem krugu čitalaca, otvorit će svoja vrata sa informacijama od njenog nastanka do današnjih dana – šta je sve uradila, šta sve ima i to je u najkraćim crtama bilo moguće pripremiti u monografiji. Ako kažemo da jedan rukopis iz te biblioteka ima oznaku da ga je uvakufio Gazi Husrev-beg to već mnogo znači u svjetskim razmjerama, kao i neke knjige koje su do danas obogatile svjetsku naučnu javnost u ovoj oblasti - dodala Gazić.



Monografija Gazi Husrev-begove biblioteke predstavlja retrospektivu, dokumentiranje sadašnjosti i, ono što je po riječima promotora Aladina Husića najvažnije, memoriranje za budućnost.



- Cjenim da će se njena vrijednost tek moći procjenjivati u budućnosti jer ona zapravo dokumentira sadašnje stanje, stepen razvoja i svu infrastrukturu kojom biblioteka raspolaže, materijalnu i u ljudskim resursima – kazao je Husić, napominjući da je njena vrijednost i danas izuzetno značajna.



Tekstovi u monografiji pružaju uvid u riznice rukopisne i druge bibliotečke građe, te u događaje, aktivnosti, procese i ljude, koji su radeći zajedno na očuvanju i razvoju pisanog blaga Gazi Husrev-begove biblioteke, postali dio njene bogate historije.



(FENA)