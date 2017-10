Večeras su, u organizaciji Gradskog odbora (SPKD) Prosvjeta Mostar i SPKUD Gusle, započele 98. Šantićeve večeri poezije.

Ovogodišnja manifestacija započela je polaganjem cvijeća i pomena na Šantićevom grobu nakon čega je uslijedila i svečanost otvaranja manifestacije u parku Alekse Šantića.



Prisutnima su se obratili potpresjednica Federacije Melika Mahmutbegović, paroh Radivoje Krulj i gradonačelnik Ljubo Bešlić,



“Mostar grad sunca, ljepote, grad kao iz bajke koji su opisali mnogi ljudi, ali niko tako inspirativno kao naš Aleksa. Aleksa je pisao mnoge stvari, o ljubavi najviše, o dobroti, o susjedstvu o dobrim odnosima, o socijali, o miru i sve ono što obilježava to vrijeme, a mi danas možemo reći da ono što je Aleksa radio je veoma aktualno i danas. Zbog toga hvala mu što je to učinio”, rekao je Bešlić.



“Mislim da smo ovim večerima pokazali upravo to – zajedništvo, da su sve institucije, svi ljudi bez obzira na vjeru i naciju prepoznali značaj ove manifestacije. Upravo je Aleksa bez obzira na vjeru onaj koji je ujedinjavao, svjedočio ljubav prema svim ljudima, i mi to želimo kao narod, društvo da se u tom svjetlu svjedočimo o Aleksi Šantiću kroz ove večeri poezije.”, rekao je Radivoje Krulj.



“Program koji će se ponuditi u toku manifestacije zaista je respektabilan i zaslužuje sve pohvale. Mostar je oduvijek bio grad koji budi emocije i u koji se ljudi žele vratiti ponovo. Grad muzej, dobrih i plemenitih ljudi, grad historije. Kad spomenemo Mostar jedna od čestih asocijacija jeste i Aleksa Šantić. Pjesnik koji je svojim pjesmama ovjekovječio ljubav prema Mostaru i njegovim ljudima. Zaslužuje da ga se sjećamo i mladim ljudima što češće govorimo o njegovom djelu i njegovom liku, jer Aleksa Šantić jeste bio i ostao veliki pjesnik, ali i mnogo više od toga.



Ono što je ostavio Šantić iza sebe nema vremenski rok trajanja jer poruke koje nose njegova djela su univerzalne – poruke ljubavi, tolerancije i zajedništva. Naši mladi moraju znati koje bio Aleksa Šantić, koje su njegove zasluge i šta je generacijama ostavio iza sebe.



Vrijeme u kojem živimo je izuzetno kompleksno. Prave vrijednosti čovjeka sve više gube na značaju, u trenutku u kojem svijet danas jeste, u kojem buja nasilje, fašizam, terorizam, netolerantnost svaka Šantića umjetnička poruka, poruka iz jednog dobrog romantičnog srca, je kao melem za dušu.



Mi smo tu da učimo našu djecu da budu dobri ljudi, da vole, poštuju, čitaju i obrazuju se. S takvom omladinom koja cijeni istinsko, kvalitetno stvaralaštvo, koje cijeni umjetnost, čije su poruke bezvremenske ne trebamo se bojati budućnosti.”, rekla je potpresjednica Federacija BiH Melika Mahmutbegović.



Nakon svečanosti otvaranja, u 19:00 sati u Vladičanskom dvoru upriličeno je književno veče književnika Vladimira Pištala i promocija njegove knjige “Sunce ovog dana – Pismo Andriću”. Na promociji su, osim Pištala, govorili i Njegovo preosveštenstvo vladika zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije, književnik Dragan Marjanović i Josip Muselimović, kao moderator i suorganizator promocije u ime Matice hrvatske Mostar.

