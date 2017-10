U sklopu popratnog programa Festivala MESS, u subotu je u Narodnom pozorištu u Mostaru predstavljena knjiga "Teatar u ratnom Sarajevu 1992. - 1995.", autora Davora Diklića.

Knjiga kroz razna svjedočanstva govori o tome koliko je teatar bio važan publici, umjetnicima, gradu, i kroz intimna svjedočanstva istaknutih glumaca, reditelja, kritičara, novinara... čuva od zaborava fenomen koji ne smije biti zaboravljen.



O tragičnim danima ratne opsade Sarajeva i o tome šta je umjetnost značila u takvim uvjetima, na dostojanstven i potresan način svjedočili su u knjizi ugledni građani i akteri događaja, među kojima Izudin Bajrović, Zoran Bečić, Teodor Romanić, Haris Pašović, Affan Ramić, Žan Marolt, Aida Begić, Ines Fančović, Jasna Diklić, Jovan Divjak, Nada Đurevska, Miodrag Miki Trifunov.



O knjizi i fenomenu teatra pod opsadom, tijekom promocije u Mostaru govorili su autor Diklić i direktor Internacionalnog teatarskog Festivala MESS Nihad Kreševljaković.



"Svako od onih čija su svjedočanstva u ovoj knjizi, je rekao nešto beskrajno lijepo i beskrajno pametno. Kad govorimo o ljepoti, to se nažalost danas zaboravlja, uglavnom se govori o ružnim stvarima jer to nekima odgovara. Moja sestra, glumica Jasna Diklić, rekla je da bi se ubila ako bi morala još jednom proći ono što je prošla u ratu, a u isto vrijeme da je to najljepši period njenog života. Ljudi su tada ustali da očuvaju ljudsko. Ova je knjiga svjedočanstvo ljudi o važnosti ljepote i dokument na osnovu kojeg će neko napisati ozbiljnu studiju o fenomenu umjetnosti u ratu, o tome šta se i kako se dogodilo", rekao je Diklić tijekom predstavljanja u Mostaru.



Nihad Kreševljaković je podsjetio na podatak iz knjige da je teatar tada bio potreban kao hrana, voda, zrak te da su se u Sarajevu za vrijeme opsade dogodila 3102 umjetnička i kulturna događaja ili u prosjeku 2,5 na dan.



Sarajevska filharmonija izvela je 48 koncerata u Sarajevu i Europi. Otvoreno je 177 izložbi, napravljeno 156 dokumentarnih i kratkih filmova, a gotovo na samom početku rata Festival MESS (Male ekspreimentalne scene Sarajevo) je pokrenuo Internacionalni filmski festival. Postavljene su 182 premijere s preko 2000 predstava koje je vidjelo više od 500.000 gledatelja.



Bilo je tu još bezbroj drugih umjetničkih i kulturnih događaja koje su organizirala kulturna društva i centri, Festival Sarajevska zima, Fama, muzeji, La Benevolencija itd. Radila su četiri teatra (Kamerni teatar 55 imao je 1112 predstava i drugih kulturnih događaja, Sarajevski ratni teatar SARTR 526, Pozorište mladih 336, Narodno pozorište 183), Sarajevo Film Festival, Internacionalni teatarski festival MESS, Akademija scenskih umjetnosti...



Ova knjiga podsjeća na važnost umjetnosti, podsjeća da kultura i umjetnost imaju puno veći značaj nego što se misli, a u to vrijeme taj su značaj prepoznavali čak i političari, i oni su vjerovali da kultura može pomoći u obnovi, kazao je Kreševljaković.



Inače, Davor Diklić već 30 godina živi u Americi, a posljednje tri u Meksiku. Predstavljanje ove knjige će nakon Sarajeva i Mostara biti upriličeno u Konjicu i Zenici.



