Pretposljednji dan trećeg međunarodnog festivala književnosti “Poligon” bio je u znaku razgovora o manjinama u književnosti, političkoj korektnosti, različitim jezicima a istim adresama, književnim stilovima i žanrovima.

Foto: 24sata.info

Poznati njemački autor Thomas Brussig, koji je po prvi put na “Poligonu” i u Mostaru, govorio je o tome koliko je danas književnost važno sredstvo komunikacije, i među državama, i među publikom, priopćili su organizatori.



“Svaki će autor na to pitanje dati vlastiti odgovor, međutim vrlo je teško nešto napisati s određenom misijom – ona se mora spontano dogoditi i samim time književnost ima sposobnost da tako nešto napravi, ali ona nije službena, nego mora doći spontano”, istaknuo je Brussig.



Brussig je odrastao u istočnom dijelu Berlina, gdje je i studirao sociologiju i dramaturgiju. Na njemačkoj književnoj sceni pojavio se 1991. godine, poslije pada Berlinskog zida, romanom Wasserfarben (“Vodene boje”), a putem književne slave krenuo je drugim romanom Helden wie wir (1995.).



Treći Brussigov roman Am kurzen Ende der Sonnenallee (“Na kratkom kraju Sunčane ulice”, 1999.) također je postao bestseler, a film Sonnenallee, nastao prema njegovu predlošku, iste je godine proglašen najboljim njemačkim filmom.



Monolog Leben bis Männer (“Postati muškarac”, 2001.) oduševio je publiku i kao kratko prozno djelo i kao kazališni komad. U svom posljednjem djelu Wie es leuchtet (“Kako blista”) Brussig je u razdoblje od ljeta 1989. do ljeta 1990. smjestio priču o nestanku DDR-a.



Edi Matić od 2009. vodi tehničku produkciju Sajma knjiga u Puli, a od 2007. do 2016. organizira hrvatske i međunarodne nastupe na sajmovima knjiga u Beču, Frankfurtu i Leipzigu. Pokretač je Udruge za promicanje kulture i umjetnosti – Kurs te član Hrvatskog društva pisaca (UO) i počasni član PEN-a BiH.



Njegov roman „Grimalda“ (Naklada Ljevak, 2012). osvojio je književnu nagradu Steiermärkische Bank, te objavljen u Austriji, Srbiji i Makedoniji. Roman “Regija stranaca“ objavljuje 2016.



“Književnost i sve što se događa oko nje ima svoju snagu, koliko se god svaki dan susrećemo sa suprotnim dokazima – da ne dolazi publika, da se knjige ne prodaju ..., ona ima svoju snagu i ne smijemo je zanemariti. Zbog toga treba čestitati svakom entuzijastu koji kroz književnost pokušava nešto i reći jer činjenica je da su umjetnici ti koji bolje vide i prepoznaju probleme, i artikuliraju ih na svoj način. Zbog toga ne treba nikada zaboraviti na važnost književnosti i ne treba nikada prestati davati joj šansu da utječe”, poručio je Matić.



Zbog svega toga, dodao je, “Poligon” je iznimno za grad kao što je Mostar.



“Poligon se za sad pokazuje kao jedan od onih koji su dovoljno hrabri i koji ustraju u ideji o važnosti književnosti. Svaka čast Mostaru da podržava ovaj festival”, kazao je Matić.



U današnjem programu “Poligona” na više lokacija sudjelovali su i Anita Pajević, Ivan Šunjić, Julia Franck, Mirko Božić, Seid Serdarević, Marko Gregur...



Treće izdanje “Poligona” završava u nedjelju, 24. rujna.

(FENA)