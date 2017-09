Ovogodišnji dobitnik književne nagrade ˝Meša Selimović˝ je Andrej Nikolaidis, čiji je roman ˝Mađarska rečenica˝ proglašen najboljim u konkurenciji pet romana u užoj selekciji 17. susreta Cum Grano Salis, koji su se u protekla četiri dana održavali u Tuzli, javlja Anadolu Agency (AA).

U užem izboru za nagradu osim Nikolaidisovog romana bila su nominirana i slijedeća djela autora iz regije: ˝EEG˝ Daše Drndić (Fraktura, Zaprešić), ˝Beara˝, Ivice Đikića (Naklada Ljevak, Zagreb), ˝Sjećanje šume˝, Damira Karakaša (Sandorf, Zagreb) i ˝Kad sam bio hodža˝, Damira Ovčine (Buybook, Sarajevo).



˝Roman ´Mađarska rečenica´, kako sam naslov sugeriše, pripada onoj žanrovskoj odrednici koju Danilo Kiš naziva srednjoevropskom. To je savremena pripovijest sa elementima intimnog doživljaja, fantazije, erudicije i tjeskobe. Iako nevelika opsegom, ´Mađarska rečenica´ sintetizira u sebi mnoge elemente dobrog pisanja, a Nikolaidisove teme su, između ostalih, ljudsko dostojanstvo, cinizam moći i sveprisustvo zla˝, izjavila je nakon dodjele nagrade Adisa Bašić, pjesnikinja i predsjednica žirija.



Govoreći o nagradi ˝Meša Selimović˝, Nikolaidis je rekao da je ovo nagrada koju bi svako volio dobiti, pa je time, za autore, ona i najvrednija.



Dodao je i to da je, između ostalog, ova književna manifestacija doprinijela zbližavanju, jer je u momentu kada je pokrenut Cum Grano Salis, bilo dosta teže uspostaviti veze. No, danas je komunikacija prirodnija i bliža.



"Pravi je luksuz imati i dalje ovakvu nagradu, koja je iz nekog drugog vremena, iz jedne druge paradigme i drugog humanističkog poimanja književnosti. Dakle, prije nego što pred naletom tehnologije nestane umjetnost, a potom i sam čovjek, zaista je važno i privilegija je učestvovati na ovakvim manifestacijama, dok još ima svijeta u kojem je umjetnost nešto bitno", izjavio je Nikolaidis.



