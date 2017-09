Dokumentarna predstava "Sedam" koja donosi sedam istinitih priča žena iz različitih dijelova svijeta i njihovoj borbi za osnovna ljudska prava, od 2009. do danas izvedena je u 23 zemlje, vidjelo ju je više od 25.000 ljudi, a prevedena je na 20 jezika. Od decembra 2016. izvodi se i u Bosni i Hercegovini.

Foto: FENA

Riječ je o predstavi posvećenoj dramatičnoj sudbini sedam žena iz Pakistana, Gvatemale, Sjeverne Irske, Rusije, Kambodže, Afganistana i Nigerije te njihovoj borbi za ljudska prava.



Komad "Sedam" u BiH kao projekt pokrenulo je Međureligijsko vijeće u BiH (MRV) - Mreža vjernica, i zasad je jedini u svijetu iza kojeg stoje vjerske zajednice. Od premijerne izvedbe predstava je gostovala u Zenici, Trebinju, Mostaru, Varešu i Jajcu. U oktobru bi trebala gostovati u Konjicu, a do kraja godine i u Sarajevu.



Voditeljica projekta i izvršna sekretarka MRV-a Olivera Jovanović, govoreći u razgovoru za Fenu o tome kako je došlo do toga da Međureligijsko vijeće - Mreža vjernica budu inicijatori pokretanja ove predstave, podsjeća da je 2003. formirana Grupa za žene u okviru MRV-a BiH. Potom grupa prerasta u Mrežu vjernica pri MRV-u BiH, a 2014. je organizovan prvi kongres vjernica u BiH. Okupljeno je bilo više od stotinu žena iz Islamske zajednice, Srpske pravoslavne crkve, Rimokatoličke crkve i Jevrejske zajednice.



- Tada je razgovarano o temama koje more društvo, između ostalog i o nasilju u društvu generalno. Predstava "Sedam" je plod tog kongresa - istakla je Jovanović.



Olivera Jovanović navodi da se na prijedlog članice Mreže vjernica Erne Danon Cipra krenulo u potragu za Hedda produkcijom koja stoji iza predstave "Sedam" i koja procjenjuje da li je neko kadar da iznese projekt.



- U slučaju MRV-a BiH mi smo se obratili njima i izložili ideju. Iznenadili su se našim konceptom i uključenjem vjernica u promociju prava žene. Naš zahtjev je otišao ka Hedda produkciji i vrlo brzo smo dobili odgovor da će nam dati odobrenje - kazala je.



Jovanović naglašava da je ova predstava već izvođena u BiH, te da je pravilo Hedda produkcije da se nakon jedne produkcije ne vraćaju u tu državu. Ipak, u slučaju predstave koju producira MRV napravili su izuzetak jer im se svidio koncept s kojim se nisu prije susretali. Koncept iza kojeg stoji MRVBiH, a kroz Vijeće tradicionalne crkve i vjerske zajednice u BiH.



- Mi smo prvi u svijetu s ovim konceptom, a nakon nas javljaju se mnogi čak i u zapadnoj Evropi da bi htjeli da urade predstavu na ovakav način. Predstava "Sedam" je planetarno poznata i njen glavni cilj jeste da pokaže da se protiv nasilja može boriti i izboriti. Ovih sedam priča su različite ali im je poruka ista - reci ne nasilju - ustvrdila je.



Žene koje govore dramski tekst uime svojih crkava i vjerskih zajednica su Dževada Suško, Adla Mulić, Alma Mujakić, Aleksandra Srdanović, Željka Blagojević, Biljana Tešanović, Milja Tupanjanin, Marica Vikić, Tea Vuglec -Mijović i Benina Kljuno.



Tekstove drame po istinitim pričama Ines Mekkormak iz Sjeverne Irske, Mukhtar Mai iz Pakistana, Marine Pisklakove iz Rusije, Mu Sokua iz Kambodže, Faride Azizi iz Afganistana, Anabele de Leon iz Gvatemale i Hafsat Abiola iz Nigerije potpisuje sedam dramaturginja svjetskog imena: Pola Sizmer, Ketrin Filo, Gejl Krigl, Kerol K. Mek, Rut Mergraf, Ana Dever Smit i Susan Janković. Turneju ove predstave je inicirala producentkinja Heda Kravc- Shergen.



Voditeljica projekta naglašava da se kroz predstavu šalje poruka da crkve i vjerske zajednice ne podržavaju nasilje ni u kom obliku, ocjenjujući da je upravo u tome poenta. Ističe da iza projekta stoje članovi Skupštine MRV-a BiH, što smatra neobičnim ne samo za naše prostore nego i šire.



- Ponosni smo na naše vjerske predstavnike zbog ove vrste podrške. Kroz ovu predstavu muslimanke, pravoslavke, rimokatolkinje i jevrejke šalju poruku protiv nasilja. S obzirom na to da se kroz komad "Sedam" u produkciji MRV-a BiH ruše predrasude o ženi kao potčinjenom biću, predstava je izazvala veliko interesovanje u cijeloj državi. Kroz nju se prenosi poruka da je religija protiv nasilja nad ženama i da razna opravdanja koja se često vezuju za crkve i vjerske zajednice nemaju uporište u religiji - naglasila je Jovanović.



Ističe i da su članovi Skupštine MRV-a BiH ove godine potpisali i Memorandum protiv stigme nad ženama koje su pretrpjele seksualno nasilje u proteklom ratu.



- Kroz naš rad se prepoznaje briga za zdravo građansko društvo u kojem predrasude ne bi trebalo da usmjeravaju bilo kakve odnose - ocijenila je izvršna sekretarka MRV-a u BiH i voditeljica projekta predstave "Sedam", koja je u Bosni i Hercegovini dobila jedno drugačije čitanje.



Prve tri predstave u produkciji MRV-a BiH finansirao je Catholic Relief Services (CRS), trenutno se predstava radi sa švedskim institutom i Ambasadom Kraljevine Švedske.



Scenografija u kojoj dominira simbolika svjetla i tame djelo je Vanje Jovanovića, a od Hedda produkcije, vlasnika licence predstave "Sedam", dobila je pohvale. Vanja Jovanović ujedno je i režiser predstave.





(FENA)