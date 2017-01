U nedostatku institucionalnih kulturnih sadržaja u Mostaru i nepostojanja galerije moderne umjetnosti, našli smo sadržaj na otvorenom koji po kvalitetu ne odstupa mnogo od kriterija postavljenih za kvalitetnu modernu umjetnost.

Foto: Klix.ba

Grafiti su u najširem shvatanju negdje na pola puta od vandalizma do umjetnosti, saglasni su i oni najveći kritičari ovakvog izričaja, ali teško da iko objektivan može zanemariti umjetnički doseg nekog ozbiljnog grafita, kakvih ima na mostarskim lokacijama, a koje možete vidjeti u fotogaleriji.



Karakterizira ih, naravno, skoro isključivo pojavljivanje u gradovima te su skoro ultimativno urbana pojava, a u ovom slučaju i umjetnost. Moderni grafiti najčešće se smatraju dijelom hip hop kulture, iako ih najnovije teorije vide dosta šire od toga.



Često se smatra da su grafiti proizvod modernog društva, no to nije istina. Pronalazimo ih u dalekoj prošlosti i može se reći da je ilegalno pisanje ili crtanje po javnim površinama staro koliko i samo umijeće pisanja i crtanja.

Najveći broj ovih grafita nastaje za vrijeme tradicionalnog Street Arts Festivala koji obično u maju okupira centralni dio grada.



Porušeni centralni dio Mostara bio je idealna pozornica grafiti majstorima za neke nadahnute kreacije. Zgrada bivše Staklene banke, zidovi oko parka Zrinjevac, gradilište Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, OKC Abrašević... neke su od lokacija na kojima možete vidjeti zaista sjajne radove ovih modernih umjetnika. Neki od njih su i akademski slikari.



Vjerujemo da je samo pitanje vremena kad će neka od turističkih agencija početi organizirati obilaske i ovih lokacija.



(Klix.ba)