Povodom obilježavanja 40. godišnjice pogibije Džemala Bijedića u Muzeju Hercegovine-spomen kuća Džemala Bijedića Mostar, danas su Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru i Muzej Hercegovine organizirali izložbu "Džemal Bijedić 1917-1977-2017." i promociju knjige "Džemal Bijedić - politička biografija", II izdanje, autora prof. dr. Husnije Kamberovića, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Direktor Muzeja Hercegovine Asim Krhan je naglasio da se ove godine navršavaju dvije godišnjice Džemala Bijedića, 100 godina od rođenja u aprilu i današnja, 40. godišnjica od tragične smrti.



"Izložba 'Džemal Bijedić 1917-1977-2017.' rađena je po knjizi 'Džemal Bijedić - politička biografija', autora prof. dr. Husnije Kamberovića. Ona prati rad i političko djelovanje Bijedića od studentskih dana preko Drugog svjetskog rata, svih funkcija u institucijama do savezne vlade i tragičnog okončanja njegovog života", kazao je Krhan za Anadolu Agency (AA).



Izložba je sastavljena od 26 panoa koji će biti dio stalne postavke u Muzeju Hercegovine-spomen kuća Džemala Bijedića u Mostaru.



"Zbirka čuva i trodimenzionalne predmete, od kojih su neki nađeni na mjestu njegove pogibije, a neki su dio ordenja koje je imao Džemal Bijedić, te povelja koju mu je uručila engleska kraljica Elizabeta", kazao je Krhan za Anadolu Agency (AA).



On je naglasio kako je vrijednost zbirke neprocjenjiva, navodeći kako ona daje punu slike o životu i djelu Džemala Bijedića uz čitanje knjige "Džemal Bijedić - politička biografija", autora prof. dr. Husnije Kamberovića koja je zbog velikog interesa javnosti doživjela i svoje drugo izdanje.



Autor knjige prof. dr. Husnija Kamberović ističe kako izložba prati kronologiju koja je zastupljena i u knjizi, od rođenja, razvoja, djetinjstva i njegovog sudjelovanja u Drugom svjetskom ratu i poslije, te političkog djelovanja sve do tragične smrti.



"Mislim da su jako važne ove fotografije, posebice kada govorimo o njegovoj međunarodnoj diplomatskoj aktivnosti, jer u SFRJ je međunarodna politika bila resor kojim se bavio isključivo predsjednik države Josip Broz Tito. U vrijeme kad je Džemal Bijedić bio predsjednik Vlade, on je bio vrlo važan učesnik u tome i njegove diplomatske aktivnosti ukazuju da je on doista imao veliko povjerenje Josipa Broza Tita i da je bio veoma važna karika u osmišljavanju i razvoju te međunarodne politike", kazao je Kamberović.



Izložba, kako je naglasio, jasno pokazuje bosanski hod koji nije bio nimalo jednostavan, a to je hod ka ravnopravnom statusu koji je Bosne i Hercegovina 60-tih i 70-tih godina, u vrijeme kada je Džemal Bijedić upravo bio na vrhuncu svoje političke karijere, i postigla."Ta borba za Bosnu, pogotovu za Mostar i Hercegovinu, ali i za čitavu Bosnu i Hercegovinu i njezin status u Jugoslaviji je nešto što je obilježilo Bijedićev život i njegovu političku karijeru", zaključio je Kamberović.



Podsjećamo, u vrijeme dok je bio predsjednik Skupštine i obavljao brojne druge dužnosti, Džemal Bijedić je radio na afirmaciji BiH u jugoslavenskim okvirima, kao i na afirmaciji muslimanskog nacionalnog identiteta. Stoga će u historiji BiH ostati zapamćen i kao veliki borac za razvoj gospodarstva, jačanje i promociju Jugoslavije i pokreta nesvrstanih. Džemal Bijedić bio je jedan od najzaslužnijih što su amandmanima i reformama Ustava iz 1971. godine bh. muslimani kao nacija dobili svoj status u tadašnjoj Jugoslaviji.



Na današnji dan 1977. godine Džemal Bijedić sa suprugom Razijom i još šest članova posade poginuo je u zrakoplovnoj nesreći iznad bosanskog gradića Kreševa, u zrakoplovu koji se kretao iz Beograda za Sarajevo.



(AA)