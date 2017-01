Federalna ministrica kulture i sporta Zora Dujmović kazala je u intervjuu za bh. izdanje Večernjeg lista kako je kultura na području Federacije BiH već odavno zapostavljena, ocijenivši kako je u kulturi malo novca i slaba kadrovska popunjenost te da je organiziranost u sektoru kulture nadmašena.

Zora Dujmović / 24sata.info

Dodala je kako je bosanskohercegovačka javnost, kao i cijela regija, uzburkana aktualnim teškim političkim događajima koji su zasjenili sva druga društvena zbivanja te da u takvim okolnostima, kako je kazala, po običaju, i kultura stradava.



Dujmović je pojasnila kako aktualni politički događaji ne utječu baš izravno na stanje u kulturi ali da se posljedice nesređenog političkog stanja itekako odražavaju na stanje u sektoru kulture.



- Zakonodavne i izvršne vlasti su najvećim dijelom svog djelovanja zauzete rješavanjem političkih pitanja oko kojih se već godinama ne može postići dogovor. Kad bi se, primjerice, više vremena, pameti i dobronamjernosti utrošilo na poboljšanje stanja u gospodarstvu, bilo bi i više potpore za kulturu - ocijenila je ministrica.



Govoreći o slaboj kadrovskoj popunjenosti u kulturi, istaknula je kako se zbog nedostatka novca ne mogu popuniti sva sistematizirana radna mjesta u Ministarstvu kulture i sporta FBiH.



- Uz to, neka rukovodeća radna mjesta svakako trebaju biti reizborna, i to isključivo iz profesionalno-stručnih razloga. Međutim, ovakvo kadrovsko stanje je 'zakovano', a aktualna politika ga ne rješava. Vjerujem kako će u idućem razdoblju doći do moderniziranja unutarnjeg ustroja institucija kulture. Svoje mišljenje temeljim na nedavno učinjenom iskoraku BiH prema Europskoj uniji - kazala je ministrica Dujmović, naglasivši pritom kako će se približavanje BiH Europskoj uniji u pozitivnom smislu odraziti na sektor kulture, sporta, kao i na sve druge komponente društva.



Odgovarajući na pitanje kako je u protekloj godini prošlo financiranje kulturnih i sportskih projekta i je li bilo negodovanja, Dujmović je za Večernji list kazala kako su financijska sredstva koja su određena federalnim godišnjim proračunom za kulturu, sport, pitanje mladih, udruge građana u oblasti kulture, obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa i za spomenute fondacije, distribuirana korisnicima po strogo zakonskoj proceduri.



- Stručna su povjerenstva zahtjeve temeljito obradila i procijenila, tako da su kvalitetni projekti ostvarili potporu bez obzira na to iz kojeg dijela Federacije su dolazili. Takva strategija, osobito pri raspodjeli sredstava u 2015. godini, kod manjeg broja sarajevskih kulturnjaka izazvala je vrlo burnu, oštru i ostrašćenu reakciju.



Uzburkanost je nastala zbog zaokreta u vođenju kulturne politike: trebaju se pravdati utrošena sredstva, traži se koliko je novca utrošeno na 'hladni pogon', a koliko izravno za kulturu, a ponajviše zbog manjeg iznosa dobivenoga novca od onog koji su navikli dobivati prethodnih godina. Spomenuti nezadovoljnici su burno uzbunili javnost uz pomoć medijskih utjecajnih prijatelja i moćnih zaštitnika. Za takvu neprimjerenu reakciju nekolicine umjetnika i kulturnih djelatnika nije bilo razloga jer je inače najveći transfer novca za kulturu baš njima i dodijeljen, a Sarajevu je pripalo više od 50 posto ukupnih sredstava namijenjenih za kulturu - naglasila je federalna ministrica kulture i sporta.



