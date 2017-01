U Bosanskom kulturnom centru Tuzla danas je održana projekcija dokumentarnog film Al Jazeere Balkans pod nazivom ˝Logor˝, koji govori o stradanjima nesrba na području Prijedora. Ovaj događaj upriličen je povodom sjećanja na genocid koji se dešavao u Bosni i Hercegovini, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Projekciju filma organizirali su Medžlis Islamske zajednice Tuzla, Bosanski kulturni centar Tuzla i Bošnjačka zajednica kulture ˝Preporod˝- Općinsko društvo Tuzla.



˝Predstavnici tzv. Skupštine srpskog naroda nisu se igrali i željeli su cijelu BiH za sebe, ali se narod odupro, pa smatram da svi dobronamjerni Srbi 9. januar trebaju prihvatiti kao dan početka krvoprolića i genocida, a ne kao neustavan Dan bh. entiteta Republika Srpska. Današnje obilježavanje neustavnog datuma u Banjoj Luci nesrbe u BiH, a naročito preživjele žrtve, izuzetno vrijeđa, a ono što smo vidjeli može se nazvati pokušajem državnog udara, do kojeg, nadamo se, neće doći˝, izjavio je hafiz Ahmed efendija Huskanović, glavni imam Medžlisa Tuzla.



Hafiz Huskanović reagirao je i na izjavu patrijarha srpskog Irineja, koji je poručio da je ˝Republika Srpska srpsko nacionalno i duhovno biće i da nije slučajno nastala, već je djelo Božije da sačuva srpski narod, da bi opstao i ostao na ovim prostorima koji su zaliveni krvlju i utemeljeni na kostima˝.



˝Da je takvo nešto rekao neki obični pop, kao što sam ja obični imam, i tada bi bilo previše, a kamoli da su to riječi patrijarha. Bogu pripisati zločine i genocid je van svake pameti˝, naglasio je hafiz Huskanović.



Profesor prava Vedad Gurda istaknuo je da postoji inicijativa da se 9. januar obilježava kao dan podsjećanja na genocid.



˝Knjiga genocida nikad se ne smije zatvoriti i o ovim se stvarima mora govoriti kako se one ne bi ponavljale. To nije zločin protiv pojedinca, nego kolektiviteta. Genocidom se udara u funduse čovječanstva˝, rekao je Gurda.



Osim presuda Haškog tribunala za genocid u Srebrenici, Gurda podsjetio je i da se njemačko pravosuđe bavilo pitanjima genocida i osudilo nekoliko zločinaca.



˝Pravosnažno je osuđen izvjesni Nikola Jergić za genocid i zločine protiv Bošnjaka u Doboju. Također, osuđen je i izvjesni Maksim Sokolović za pomaganje u genocidu na području Osmaka kod Kalesije, te Đurad Kušlić za genocid u Kotor Varoši˝, podsjetio je Gurda.



(AA)