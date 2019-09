Posebno predstavljanje za Mostarca Željka Samardžića nije potrebno. Decenijama na muzičkoj sceni u regionu uvijek je pri vrhu ljestvice. Ipak, poseban epitet ga oduvijek prati, a to je da je bio i ostao džentlmen.

Željko Samardžić / 24sata.info

Sramota me



Ovaj pjevač 3. oktobra napunit će 64 godine, a u rođendanskom intervjuu za „Dnevni avaz“ otkrio nam je novitete kada je muzika u pitanju, koji će uskoro ugledati svjetlost dana, ali se osvrnuo i na svoj život, želje, kajanja i porodicu.



Okružen je ženama, doslovno, sa obzirom na to da sa suprugom Majom ima tri kćerke Sanju, Danijelu i Minju sa kojima već dugi niz godina živi u Beogradu.



Na Instagramu je itekako aktivan te svakodnevno objavljuje, ali i pratioce drži upućenim u karijeru i dijelove privatnog života. Tako je nedavno objavio dio nove numere.



- Početkom oktobra treba da objavim jednu pjesmu. Kupio sam grčku, a Marina Tucaković je uradila tekst. Potpisali smo ugovore s autorima. Ta numera je u najavi kao hit, ali vidjet ćemo tek koliko će se dopasti ljudima. Radni naslov je „Ne kapiram“. Iznenadio sam se koliko je ljudi lajkalo i preslušalo video na Instagramu. Raduje me to, nadam se da će biti još bolje kada izađe. Još treba malo vremena da se spot izmontira, a radi se u produkciji IDJ – govori nam Samardžić.



Posljednjih dana mnogo se govori i o duetu s Draženom Žerićem Žerom.



- Žera i ja, pošto smo obojica rođeni Mostarci, našli smo se. Geronimo nam je uradio pjesmu. Zadovoljni smo kako je to ispalo sve. Mislim da će biti slušana pjesma. Spominje se i Beograd i Sarajevo, ima svoju priču. Spominju se sarajevske mahale i beogradski bulevari. Ljubavna priča s velikim smislom. Mislim da su se tu negdje spojile te dvije emotivne duše. I kod mene i kod Žere je to prepoznatljivo, a siguran sam da će to i publika osjetiti.



Za nekoliko dana proslavit ćete 64. rođendan.



- Da. Obično ga slavim u Kotorskom zaljevu na svom brodu. U posljednje vrijeme sa svojim ribarima. Oktobar je mjesec koji me dole najviše privlači, tada kreće ribolov.



Imate li neostvarenih želja?



- Mislim da sam donekle sve svoje želje ispunio. Imam divnu porodicu, mislim da je to veliko bogatstvo. Imam osjećaj kao da se u meni budi potreba da 3. oktobra isključim telefon. Kao da me sramota rođendana. Kao slaviš, šta da slavim tu. Što si stariji sve te manje lože rođendani, ali zato postoji ta sreća da s djecom i unucima slavim i to radim s radošću i zadovoljstvom.



Plaše li Vas godine?



- Ne plaše zato što sam ispunjen i nemam osjećaj da sam zagazio u sedmu deceniju. To se može osjetiti na svim mojim koncertima i nastupima. Osjećam se kao da mi je 40 godina. Jednostavno, radujem se životu i svako jutro kada ustanem pomislim „Hvala ti Bože što si mi podario još jedno jutro da popijem kaficu s mojom Majom“.





Željko sa suprugom Majom Foto: (Instagram)



Osamiti se



Epitet džentlmena se uvijek veže za Vaše ime.



- Još iz ranih dana sam bio zaštitnik žena, nisam dao nikada da ih neko povrijedi. Doduše, dešavalo mi se ponekad da mi neke moje drugarice pišu domaće zadaće. Ali takav sam se valjda i rodio. Uvijek sam bio na ženskoj strani, čak to pokazujem i nekim svojim pjesmama. Vjerovatno žene na najbolji mogući način osjete te moje tekstove, ali i do njih najprije dopru te moje emocije.



Supruga i tri kćerke... Poželite li ponekad pobjeći sa obzirom na to da Vas žene okružuju?



- Možda nekada poželim da imam dan ili dva da se osamim. Ali kada se to desi, jedva čekam kada ću ponovo biti s njima. To je život tako odredio. Vezani smo. Imam običaj da kažem mojoj Maji, bez obzira što je tri godine mlađa od mene, „Ako je mrijeti neka onaj tamo dođe prije po mene. Nemoj da ja doživim to da mi tebe odvedu prije mene“. To je život.



Kćerke su sve odrasle i, čini se, uspjeli ste ih izvesti na pravi put.



- Teško je bilo doći onih prokletih devedesetih ovdje, u Beograd, s tri kćerke u milionski grad i da to sve nekako izađe s „happy endom“. Budem izuzetno ponosan na njih i da isplivamo svi zajedno kao i da oni na svoj način prate tu moju karijeru i budu dio toga. Mogu reći da sam ponosan otac, bez obzira na to što je bilo teškog perioda. Ali to nije bilo samo za mene, već za sve ljude u tom prokletom vremenu u kojem si tražio svoje mjesto pod suncem. Negdje gdje ti pjevaju ptice daleko od rafala i topovskih granata.

Minja me kritikuje



- Potrudim se da svakome odgovorim na Instagramu. Nekad me kćerka Minja kritikuje i govori: „Tata nemoj da pretjeruješ“. Pošaljem ponekad nekome srce, to je jače od mene. I obećam da neću, da ću samo lajkati, ali moram i više. Jednostavno sam takav. Obožavam ljude i svi oni koji su dobronamjerni su i dobrodošli na moj Instagram – kaže Samardžić.



