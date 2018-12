U 2019. godini želimo, i uvjeren da ćemo u tome uspjeti, biti televizija koja će u BiH nametnuti nove i originalne vrijednosti domaće produkcije, a ne biti kopija regionalnih televizija.

Sanjin Bećiragić / 24sata.info

Bliži se kraj godine. Vrijeme je za sumiranje poslovnih rezultata. Kako ocjenjujete poslovnu 2018. godinu u Televiziji 1?



BEĆIRAGIĆ: Ovu godinu obilježila je, prije svega, promjena vlasničke strukture TV1, a time i promjena načina poslovanja i, naravno, uvođenje novih programskih sadržaja. Mnogo smo radili i ulagali u studijske prostore, opremu, ljudske resurse i generalno vlastitu produkciju.



Posebno smo bili aktivni u posljednja četiri mjeseca, kada smo u potpunosti obnovili tehničku opremu i kadrovski se ojačali. Imamo nova lica u redakciji zabavnog, ali i informativnog programa. Riječ je o mladim, talentovanim i ambicioznim novinarima i voditeljima koji produciraju emisije Jedan je dan, Nedjelja u zemlji čuda, Derbi, Vijesti...Sve te emisije, uz već prepoznatljivi Dnevnik, talk show Kopča, biznis magazin Kapital, jedinstveni TV format Ja biram goste, vrlo brzo su se kvalitetom nametnule bh. medijskoj sceni.



Kako gledatelji reagiraju na novitete u programu TV1?



BEĆIRAGIĆ: Gledatelji primjećuju pozitivne promjene koje se dešavaju u programu TV1, javljaju nam se, upućuju pohvale. To nas raduje. Raduje nas činjenica da mjerenja gledanosti pokazuju konstantan rast gledanosti TV1. Gledane su kako emisije iz vlastite produkcije, tako i premijerni serijski i filmski program.



Posebno sam zadovoljan reakcijama na serijal Bez straha i cenzure, posvećen bh. studentima. Studentska populacija je, naime, zahvaljujući TV1 i ovoj sedmičnoj emisiji konačno dobila medijski prostor da govori i aktualizira svoje probleme. Sve je više studenata i profesora koji se uključuju u ovaj projekat, u namjeri da se riješe nagomilani problemi ove populacije.



Dakle, spremno ulazite u novu godinu? Kakvi su vam planovi?



BEĆIRAGIĆ: Rekao bih, euforično ulazimo u novu godinu. Osim programskih noviteta, radit ćemo i na razvoju vlastite digitalne platforme. Već krajem januara lansirat ćemo mobilnu aplikaciju TV1, zahvaljujući kojoj će naši gledatelji na jednom mjestu dobiti sve sadržaje objavljene na portalu, društvenim mrežama i youtube kanalu TV1.



Nastavit ćemo razvoj portala tv1.ba i naših kanala na društvenim mrežama. Pratimo trendove i cilj nam je, kroz sinergiju televizije i interneta, gledateljima i oglašivačima ponuditi dodatnu vrijednost.



U toku je i promjena vizuelnog identiteta TV1, od logotipa do trailera i jinglova, u skladu sa svjetskim standardima produkcije ovog tipa. Ipak, najvažnija nam je izgradnja novih studijskih kapaciteta na Stupu u Sarajevu. Riječ je o prostoru od 800 kvadrata iz kojeg ćemo emitirati velike muzičke, takmičarske i kulinarske show programe.



Postavili smo sebi visoke ciljeve i standarde, jer u novoj godini želimo biti još bolji i gledaniji, a to možemo postići novim programskim sadržajima, te kvalitetnim serijskim i filmskim programom. Krajem januara gledatelje očekuju dvije nove serije - jedna je dobitnica ovogodišnje nagrade Emmy, a druga je serija hrvatske produkcije ocijenjena kao jedna od najkvalitetnijih serija u regiji. Za filmske sladokusce obezbijedili smo novih 100 naslova sa svjetskim poznatim glumcima i glumicama.



Možete li konkretnije govoriti o emisijama iz vlastite produkcije, koji očekuju gledatelje TV1 u 2019. godini?



BEĆIRAGIĆ: Ne želim otkrivati mnogo detalja, pa ću sada samo reći da će vrlo brzo krenuti dvije nove emisije. Prva je zabavno-muzička emisija koju će voditi svima dobro poznati Almir Čehajić Batko i glumica Aida Bukva, a druga, iako će biti posvećena ženama, vjerujem da imunim neće ostaviti ni muškarce...



Mnoge televizijske kuće, osim produkcije vlastitog programa kao svoje osnovne djelatnosti, ulaze i u druge producentske poduhvate. Ima li TV1 takvih planova?



BEĆIRAGIĆ: TV1 je kadrovski i tehnički osposobljena za snimanje kompleksnih projekata. Gledatelji će uskoro biti u prilici da pogledaju snimak kolažnog programa sarajevskog Kulturno-umjetničkog društva Baščaršija, a sama činjenica da je TV1 ukazano povjerenje da snima koncert grupe Zabranjeno pušenje dovoljno govori o kakvoj je ozbiljnoj produkciji riječ. Tome svjedoči i podatak da je TV1 prisutna kao medijski pokrovitelj svih značajnih muzičkih, kulturnih i drugih događaja u BiH. Organizatori takvih događaja u TV1 vide ozbiljnog i profesionalnog partnera.



Planiramo se pojaviti i u ulozi koproducenta. Naime, u saradnji sa producentskom kućom iz BiH, odnosno Slovenije, producirat ćemo dvije serije.



U 2019. godini želimo, i uvjeren da ćemo u tome uspjeti, biti televizija koja će u BiH nametnuti nove i originalne vrijednosti domaće produkcije, a ne biti kopija regionalnih televizija.



(24sata.info)