Profesor Ahmed Džubur, dekan Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” i novi federalni poslanik iz Demokratske fronte, odgovarajući na pitanje Oslobođenja, kaže da su “protagonisti, jurišnici i egzekutori udruženog zločinačkog poduhvata bili ekstremni pripadnici, prije svih HDZ-a, koji glorifikuju i permanentno bezuspješno pokušavaju dokazati da je nacistički ustaški pokret iz Drugog svjetskog rata bio domoljubni i kao antikomunistički opravdan i potreban”.

Foto: 24sata.info

- Isti ti gubitnici u pomahnitaloj potrebi da političkim sredstvima ponovo reinkarniraju zauvijek mrtvi projekat Herceg-Bosne pokreću Deklaraciju o položaju Hrvata u BiH. O tome šta misle o Deklaraciji ekstremista iz bh. i hrvatskog HDZ-a, rječito su i slikovito artikulisali stav reprezenti časne hrvatske opozicije Vesna Pusić, Ivan Pernar, Gordan Maras i ostali. Republika Hrvatska postala je “ozbiljan bolesnik”, koji kontaminira evropski demokratski prostor diskriminatorskim i odbačenim konceptima, na kojim ne počiva niti jedna evropska država, pa ni Belgija, na koju se nerijetko pozivaju, ističe prof. Džubur.

Je li čelnicima HDZ-a Hrvatske, nakon propale diplomatske ofanzive na BiH u Bruxellesu, jedino preostalo usvajanje deklaracije u Saboru RH i koliko su za Vas ohrabrujući istupi opozicije u susjednoj zemlji vezani za lično bogaćenje političara iz BiH?



- Republika Hrvatska, nažalost, nije ništa naučila iz globalno stigmatiziranog i presuđenog vojnog udruženog zločinačkog poduhvata u kojem su aktivno učestvovali najviši organi vlasti te zemlje sa predsjednikom Tuđmanom, te ratnim ministrom odbrane Gojkom Šuškom na čelu uz kompletan zapovjedni vojni vrh. Njihova bolesna opsjednutost nemogućim projektom stvaranja “velike Hrvatske” koji podrazumijeva aneksiju “višestoljetnih hrvatskih teritorija u BiH” rezultirala je brojnim ratnim zločinima nad nehrvatskim stanovništvom u drugoj, suverenoj i međunarodno priznatoj državi. Zbog sramotne uloge u BiH, Međunarodni sud u Haagu, ustanovljen na temelju odluke UN-a, donio je presudu kojom je Hrvatska odgovorna za UZP u BiH.



Predstave za birače



Ogoljena je, osramoćena i bačena na globalno smetljište historije sramna uloga Hrvatske u Bosni i Hercegovini tokom rata 90-ih godina. Prema časnim hrvatskim građanima kojih je izuzetno mnogo i u Hrvatskoj i u BiH nepravedno je generalizirati pojam odgovornosti za UZP. Hrvatska je postala eldorado za presuđene ratne zločince poput Make Radića, što izaziva sablazan ne samo domaće već i međunarodne javnosti. Hrvatski europarlametarci, zbog svojih necivilizacijskih inicijativa i kontinuiranog neuvažavanja principa na kojima počiva Evropska unija, postali su prepoznatljivi i obilježeni u Evropskom parlamentu “živopisnim, agresivnim i neozbiljnim”. Za bolje poznavaoce evropskih institucija, krah “UZP-ovske silovite diplomatske ofanzive”, koju su, između ostalih, osudili bivši visoki predstavnici u BiH u svojstvu neutralnih svjedoka bh. prilika, bio je očekivan, a svaki drugi epilog osim potpunog fijaska i debakla bio bi protivan proklamovanim evropskim vrijednostima.



U interesu digniteta časnih Hrvata, uvaženih građana BiH kojih je mnogo, Hrvatska bi trebala urgentno pokrenuti recimo deklaraciju o povratku brutalno protjeranih oko 200.000 stanovnika, državljana Hrvatske srpske nacionalnosti koji dominantno u BiH i Vojvodini nestrpljivo čekaju da se vrate u svoju domovinu. Za takvu inicijativu se ne bi moglo kazati da predstavlja flagrantno i nedopustivo miješanje u unutrašnje stvari susjedne, suverene države.



Kakav rasplet predviđate kada je riječ o formiranju izvršne vlasti na nivou FBiH i može li BH blok trajati, makar i ostao u opoziciji?



- Svi scenariji su mogući. Što se tiče DF-a i BH bloka, sve odluke će se donositi nakon zvaničnog stava CIK-a o načinu popunjavanja Doma naroda FBiH. Uvjeren sam da će BH blok, a u njegovim okvirima i DF, donijeti mudre odluke, važne za glasače, ali i za prosperitetnu budućnost BiH. Kredibilitet Željka Komšića, Zlatka Miletića i ostalih uvaženih aktera u pregovaračkom procesu garancija je za to. Smatram da BH blok može i treba trajati, jer je potrebna snažna politička alternativa prevaziđenom konceptu vođenja države.



Jesu li za Vas zaključci i odluke sa prve sjednice Predsjedništva BiH ohrabrujući, iako se u prvi plan uporno istura priča o zastavi?



- Nakon burnih predizbornih godina i naelektrisane izborne kampanje, bilo je za očekivati da će pojedini akteri procesa morati režirati predstave za svoje ostrašćene birače. Zastava BiH je očekivano ostala neprikosnovenom i nedodirljivom, dok je narušen i dosad upitni dignitet pojedinca koji je kreirao politički cirkus sa očekivanim epilogom. Zaključci nakon završene prve sjednice više su nego ohrabrujući. Na zadovoljstvo svih građana BiH.



Mostar je i dalje na čekanju. Nezaobilazno je pitanje kada će i naš grad konačno imati lokalne izbore. Mogu li nove snage u državnom Parlamentu riješiti problem?



- Mostar će neumitno doći na red, prije ili kasnije. Suviše je bitan, ne samo za njegove obespravljene građane već i za cijelu BiH. Na žalost dosadašnjih suverenih, nedemokratskih obnašatelja dužnosti u gradu, izgledne su promjene koje će se desiti na prvim narednim elektronskim i kontrolisanim izborima. Izuzetnim optimizmom ispunjava činjenica da na konceptu prosperitetnog Mostara već nekoliko godina radim sa ljudima koje neizmjerno uvažavam i cijenim.



BH blok treba trajati



Dosadašnje inicijative političkih subjekata i pojedinaca o potrebi organizacije izbora u Mostaru su za pohvalu, ali nisu bile koncepti, već samo saopštenja i apelacije. Uskoro će svjetlo dana ugledati pobjednički koncept za Mostar, koji ga nakon provedenih izbora treba vratiti u porodicu normalnih evropskih gradova.



Šta govori poruka HDZ-a HNK-a o tome da će ova stranka razgovarati sa svima osim sa DF-om u Hercegovini?



- HDZ-ove poruke su, između ostalih, i razlog mog ulaska u politiku. DF im je poremetio neke od ozbiljnih planova, prije svega na nivou države. HDZ-u u HNK-u i inim HDZ-ovima poručujem da ćemo im uzeti još puno toga što ljubomorno drže. Oni se nakon odmora od neplaniranog gubitka pozicije člana Predsjedništva BiH trebaju ozbiljno pripremiti za nove bolne političke poraze. Vrijeme je da im, usput, otkrijem malu, ali brižljivo čuvanu tajnu: privode se kraju pripreme za političku bitku svih bitaka - bitku za Mostar. I HDZ će opet izgubiti.



Dugo ste angažovani u oblasti poljoprivrede, zaštite okoliša i turizma. Šta kao ekspert planirate predložiti u Parlamentu FBiH, kako biste pomogli realnom sektoru?



- U Parlamentu ću vrlo ozbiljno raditi i kreirati inicijative iz oblasti poljoprivrede, okoliša i turizma, budući da u ovim domenama na Univerzitetu i u praksi radim već oko 20 godina. Brojni poljoprivrednici, firme, zadruge proživljavaju najteže dane. Značajan je broj slučajeva odustajanja ozbiljnih pojedinaca i subjekata od poljoprivredne proizvodnje i prerade.



Biser Hercegovine



Zbog nepostojanja ozbiljnije institucionalne podrške, proizvođači i prerađivači malina, jagoda, bresaka, jabuka, trešanja, smilja i drugih poljoprivrednih kultura su bačeni na koljena. Država mora korjenito promijeniti koncept podrške ovoj grani. Posebno se planiram angažovati na snažnom progresu turizma u HNK-u, sa posebnim osvrtom na staru jezgru Mostara, Stari grad u Blagaju, Tekiju, Rujište... Stari most je neprikosnoveni biser ne samo BiH, koji je zbog sulude politike HDZ-a u prethodnom desetljeću marginaliziran u smislu finansijske podrške, da se još snažnije ustoliči kao top-destinacija. Ministarstvo okoliša i turizma i Fond za zaštitu okoliša FBiH, kao i brojne druge instance će u mom mandatu parlamentarca oživiti ove destinacije. U to sam uvjeren.

(Oslobođenje)