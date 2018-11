I kod karcinoma prostate i tumora testisa je najbitnije vrijeme detekcije bolesti jer samo izlječenje najviše od toga zavisi, rekao je Dušan Todić, specijalista urolog u Univerzitetskom kliničkom centru RS, za "Nezavisne novine".

On je dodao da šansa za izlječenje od raka prostate i tumora testisa je, ukoliko se bolest otkrije na vrijeme, gotovo stoodstotna.



NN: Koliko je muškarcima na ovim prostorima razvijena svijest o raku prostate i tumoru testisa?



TODIĆ: Svijest muškaraca po pitanju mnogih oboljenja, nažalost, nije na zavidnom nivou, pa tako ni kada je riječ o ovim bolestima. Neki od najčešćih razloga za to su osjećaj nelagode i stida da se govori o ovom problemu, strah od krajnjeg rezultata nakon laboratorijskih analiza i pregleda, a dešava se da su muškarci starije dobi, kada su u pitanju oboljenja prostate, često u zabludi pa smatraju da su tegobe donjeg dijela urotrakta normalne za njihove godine.



NN: U kojim godinama se najčešće otkrije rak prostate, a u kojima tumor testisa?



TODIĆ: Karcinom prostate se najčešće javlja poslije 65. godine - u 75 odsto slučajeva, mada je posljednjih decenija zabilježen porast broja oboljelih od karcinoma prostate i u mlađim godinama. Kada je u pitanju tumor testisa, najveća incidenca je u periodu od 15 do 34 godine.



NN: Koji su simptomi karcinoma prostate i karcinoma testisa?



TODIĆ: Najčešći simptomi karcinoma testisa su prije svih bezbolno otvrdnuće - kvržica na testisu, koja može biti veličine zrna bibera, graška, trešnje ili veća, osjećaj težine, tupe boli ili nelagode u skrotumu, te pojava krvi u ejakulatu. Ukoliko je bolest u uznapredovalom stadijumu, mogu se javiti bolovi u donjem dijelu trbuha, leđima, problem sa disanjem, kašalj, otok donjih ekstremiteta.



Kada se radi o karcinomu prostate, u početnom stadijumu najčešće nema specifičnih simptoma pošto je u pitanju spororastući tumor, te se često i dijagnostikuje na osnovu povećanih vrijednosti tumorskog markera - PSA i biopsije prostate. Najznačajniji simptomi koji se mogu javiti su učestalo mokrenje, oslabljen i isprekidan mlaz, učestalo noćno mokrenje, hitni pozivi na mokrenje. U uznapredovalom stadijumu može da se javi kompletan zastoj mokraće, pojava krvi u njoj, zatim bolovi u kičmi, ekstremitetima...



NN: Da li je poznato koji su rizici za razvoj ovih bolesti?



TODIĆ: Kao i kod većine malignih oboljenja, tako i kod ovih ne postoje jasni uzroci i rizici. Kada je u pitanju tumor testisa, povećan faktor rizika imaju muškarci koji su imali ovaj oblik tumora na jednom testisu te automatski imaju veći rizik da dobiju tumor i na drugom. Rizik imaju i muškarci čiji su brat ili otac oboljeli od ove bolesti, muškarci rođeni sa nespuštenim testisima, oni koji su izloženi štetnom zračenju, te koji imaju urođeni poremećaj hromozoma - Klinefelterov sindrom, kao i muškarci koji su izloženi štetnom uticaju raznih hemikalija, kao i čestim traumama. To su samo neki od mogućih rizika. Kada je riječ o raku prostate, najznačajniji faktor rizika su godine, jer 75 odsto novih slučajeva karcinoma javlja se kod muškaraca starijih od 65 godina. Neki od faktora koji povećavaju rizik za pojavu raka prostate mogu biti i genetika, hormonski disbalans, kao i ishrana koja sadrži masti životinjskog porijekla, crveno meso, hronična upala prostate, izloženost seksualno prenosivim infekcijama, odnosno rizično seksualno ponašanje, kao i pušenje.



NN: Da li postoji način prevencije ovih bolesti?



TODIĆ: Najbolja prevencija svakako jesu redovne kontrole i redovno javljanje pacijenata urologu, pogotovo kada im se jave tegobe koje su navedene.



Muškarci iznad 50 godina moraju obaviti urološki pregled i uraditi tumorski marker za prostatu - PSA, iako nemaju tegobe, a u slučaju da postoje tegobe, i mlađi muškarci ispod 50 godina moraju se javiti urologu da bi se obavio pregled i uradile dodatne analize. Preporučuje se svakako unos hrane bogate antioksidansima, svježe voće, povrće te umjerena fizička aktivnost. Kada je u pitanju tumor testisa, mlađi muškarci bi svakih mjesec dana trebalo da obave samopregled. Preporučuje se da se to uradi nakon tuširanja nježnom palpacijom oba testisa i sjemenovoda te ukoliko se primijeti otvrdnuće ili kvržica na testisu, promjena veličine ili oblika testisa - da se odmah obrate ljekaru.



NN: Koje su šanse za izlječenje od karcinoma prostate, a koje za izlječenje od karcinoma testisa?



TODIĆ: Šansa izlječenja od karcinoma prostate je direktno vezana za vrijeme detekcije. Ukoliko se otkrije u početnom stadijumu, njegova izlječivost je gotovo stoodstotna.



Isto kao i za prostatu, ukoliko je tumor testisa otkriven na vrijeme, mogućnost izlječenja je 99, pa i 100 odsto, i zato je bitno da se na vrijeme otkrije.



NN: Koji je postupak liječenja od ovih oboljenja?



TODIĆ: U UKC RS, ukoliko je oboljenje ograničeno na samu prostatu, liječenje se sprovodi radikalnim hirurškim tretmanom, odnosno radikalnom prostatoktomijom i radikalnim zračnim tretmanom, a koja će metoda da se odabere to zavisi i od godina pacijenta, te samog oboljenja, ali taj radikalni tretman se uglavnom sprovodi kod pacijenata gdje je bolest ograničena samo na prostatu. Prema nekim analizama, obje ove metode su jednako efikasne. Kada je bolest u uznapredovalom stadijumu, pacijenti se liječe hormonskom terapijom, hemioterapijom i ovo su terapije koje drže bolest pod kontrolom. Postupak liječenja od karcinoma testisa jeste radikalna orhiektomija, odnosno hirurško odstranjivanje testisa sa pripadajućom sjemenom vrpcom. Bitno je naglasiti da pacijenti nakon ove operacije mogu sa drugim zdravim testisom da ostvare potomstvo i da imaju seksualne odnose. Ako je tumor metastazirao, nakon operacije se primjenjuje hemio i radioterapija.



NN: Koliko su karcinom prostate i tumor testisa zastupljeni u RS?



TODIĆ: Kada je u pitanju karcinom prostate, prema podacima Instituta za javno zdravstvo RS, broj novooboljelih pacijenata se kreće od 20 do 30 slučajeva na 100.000 muškaraca na godišnjem nivou. Mi spadamo u zemlju sa srednje izraženom incidencom kada je u pitanju karcinom prostate, kao i većina evropskih zemalja. Kada je u pitanju karcinom testisa, kao i svagdje u svijetu, i kod nas se bilježi porast broja oboljelih. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo RS, broj novooboljelih na godišnjem nivou iznosi prosječno od 25 do 35 na godišnjem nivou u odnosu na ukupan broj muškaraca u RS.







(NN)