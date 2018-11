Anđela Jovanović, kćerka glumačkog para Branke Pujić i Dragana Jovanovića, krenula je stopama svojih roditelja.

Foto: Avaz

Nakon što se pojavila u seriji „Vojna akademija“, predstavama „Hotel 88“, „Ćelava pjevačica“..., fantastični dvojac Feđa Isović i Elmir Jukić pozvali su ovu srbijansku glumicu da igra u hit seriji „Lud, zbunjen, normalan“. Nove epizode ovog sitkoma nedavno su snimane u sarajevskom naselju Hrasnica, a Anđela nam otkriva da igra novu djevojku Damira Fazlinovića, kojeg glumi Moamer Kasumović.



Susret s Anđelom upriličili smo tokom njenog boravka u bh. prijestonici te smo razgovarali o snimanju LZN-a, ulogama, roditeljima...



Kultna „Žaba“



- Povod mog dolaska u Sarajevo je serija „Lud, zbunjen, normalan“ koju sam snimala s predivnom ekipom, uigranim timom koji radi savršene epizode dugi niz godina. Moram reći da je to predivno iskustvo, toliko pozitivne i dobre atmosfere dugo nisam doživjela, skoro kao porodična atmosfera. Osjećala sam se lijepo i prijatno. U bh. prijestonici sam boravila i na Sarajevo Film Festivalu s roditeljima, koji redovno dolaze na ovaj festival - govori nam Jovanović.



Koju ulogu tumačite u LZN-u?



- Igram Nikolinu Kolaban, Damirovu novu ljubav. Ona je balerina iz Beograda, koja je dio ansambla u Sarajevu. Zaista, velika mi je čast igrati u seriji koja je jedna od najpopularnijih u cijeloj regiji. Imala sam veliku tremu kad sam putovala u Sarajevo i kad sam došla, prvu noć nisam mogla nikako da spavam od treme i nekog straha. Tu su glumci i kolege koje mnogo cijenim i poštujem, Emir Hadžihafizbegović, Mustafa Nadarević, Moamer Kasumović, onda reditelj, scenarista. Čim sam došla na set, opustili su me i pružili sigurnost. Elmir je nekoliko puta vraćao scene koje nisu bile dobre, da se ponovo snime, ali kolege su bile tu kako bi mi pomogle. Na kraju je ispalo veoma dobro i moram priznati da sam ih sve zavoljela.



Jeste li zbog nekog od kolega osjetili dozu straha na setu?



- To je definitivno Mustafa Nadarević, kojeg godinama gledam, i smatram da je legenda. Onda i Emir Hadžihafizbegović, koji je, prema mom mišljenju, jedan od najboljih glumaca na Balkanu, pa i šire. A na neki način ga smatram dijelom naše porodice i prijateljem. Vjerovatno sam zbog toga imala tremu od njega.



Hoćete li i u decembru biti na snimanju?



- Iskreno se nadam da ću biti dio ekipe i u decembru. A svakako ću tu boraviti zbog jednog filma koji bismo trebali početi snimati krajem godine. Onda je za 25. decembar zakazano 250. izvođenje kultne predstave „Žaba“ pa ću doći s roditeljima kako bismo podržali glumce ovog neprikosnovenog komada.



Vlastiti put



Vaši roditelji su, također, glumci. Šta ste naslijedili od mame, a šta od oca?



- U principu, naslijedila sam i od jednog i od drugog ponešto. Neki mi kažu da više ličim na majku, dok drugi tvrde da sam na oca. Veoma je važno da sam dobila dobar odgoj od roditelja. Genetika je čudo pa ličim na jedno, ali i drugo. S druge strane, veoma je važno da čovjek bude autentičan, iako je lijepo imati osobine roditelja, mnogo znači kada imate vlastiti put. Evo jednostavnog odgovora, karakterno sam tatina, a fizički ličim na mamu.



Volim džez, a bila sam i na koncertu Lepe Brene



Svirate klavir i volite džez.



- Istina, sviram klavir i kontrabas. A evo ispratila sam i Jazz Fest u Sarajevu dok sam tu bila. Zaista volim muziku, to mi je velika strast. Volim da pjevam džez, ali i da ga slušam. Onda volim i druge vrste muzike, nedavno sam bila na koncertu Lepe Brene u Beogradu i bilo mi je super. Baš sam uživala.



Bosanska iskrenost



- Vrlo sam društvena osoba. Prija mi kada upoznajem nove ljude, posebno kada dođem u bh. prijestonicu, gdje se zaista osjećam kao kod kuće. Ljudi su topli, sadrže nevjerovatnu iskrenost i opuštenost u odnosima, zbog toga ih volim. Iskreno, moja želja je da radim u Sarajevu – iskrena je Jovanović.



(Avaz)