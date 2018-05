Košarkaši Zrinjskog večeras će odigrati prvu utakmicu finala prvenstva Bosne i Hercegovine, a o tom velikom uspjehu i planovima za budućnost razgovarali smo s trenerom "Plemića" Hrvojem Vlašićem.

Foto: 24sata.info

FENA: Nakon dvije uvjerljive pobjede nad Sparsima u Ligi za prvaka i osvojenog prvog mjesta u ligaškom dijelu natjecanja, javnost je očekivala da će Zrinjski lakoćom do finala. Međutim, Sparsi su se u doigravanju pokazali kao tvrd orah i polufinalna serija je riješena tek u zadnjoj četvrtini treće utakmice. Jesu li vaši igrači podlegli pritisku ili su Sparsi dobro odigrali?



Vlašić: Ovo je bila sedma međusobna utakmica Zrinjskog i Sparsa. Još od one prve koju smo odigrali krajem prošle godine i koja je bila na razini utakmica u ABA ligi, ja sam znao da ćemo imati teške utakmice s njima. Mislim da su dobro složeni, imaju kvalitetu, iskusne igrače, ali i mlade igrače koji su godinama tu. U doigravanju se stvari mijenjaju, playoff je druga priča. Mi smo ušli u prvu utakmicu misleći da je dovoljno ono što smo igrali do tada. Čekali smo nekih svojih pet minuta, međutim previše smo se otvorili, oni su postizali lagane poene, zatvorili obranu i samopouzdanje im je stalno raslo. Druga utakmica u Sarajevu nije bila lijepa za gledati. Nastojali smo se maksimalno mobilizirati i doći do pobjede kako bi ostali u seriji. Značaj zadnje utakmice učinio je svoje i mi nismo imali tečnosti u igri u prvom poluvremenu. Ipak smo držali priključak, stalno se vraćali, ali smo konstantno bili u rezultatskom deficitu. Kada nam se otvorio šut za tri poena u posljednjoj četvrtini morali su nam prići bliže što nam je otvorilo više prostora za prodore, povezali smo nekoliko šutova i na kraju došli do pobjede.



FENA: Nema previše vremena za odmor i pred vama je finalna serija s Igokeom. Imate li Zrinjski snage za još jedan podvig?



Vlašić: Snage i motiva sigurno ima. Činjenica je da smo mi pobijedili u dvije od tri utakmice koje smo igrali s njima. Mi smo imali neki svoj motiv, Igokea je u tom periodu imala neke svoje probleme, ali sada kreće nova serija. Teško mi je nešto sada općenito govoriti osim da smatram kako su oni favoriti. Međutim, mi imamo lijepu poziciju, prednost domaćeg terena i idemo utakmicu po utakmicu pa ćemo vidjeti.



FENA: Hoće li vam lakše biti igrati finale nego polufinale s obzirom da ste ostvarili jedan od glavnih ciljeva ove sezone - plasman u ABA 2 ligu sljedeće sezone?



Vlašić: Sigurno je nama to veliko rasterećenje i sigurno će manji pritisak biti na našim igračima. Naš je cilj od početka bio ulazak u finale i drago mi je da smo to ostvarili. Imamo sada neki impuls i dat ćemo sve od sebe da dobijemo i odigramo dobro cijelu seriju.



FENA: S Igokeom ćete igrati za naslov prvaka Bosne i Hercegovine, ali ne i za plasman u ABA ligu. Je li, po vašem mišljenju, dobra odluka vodstva ABA-e da zatvori ligu, odnosno da se u ABA ligu od sada ulazi sam kroz ABA 2 ligu, a ne kroz domaća prvenstva kako je to bilo ranijih godina?



Vlašić: Za momčadi koje imaju zagarantiran status njima je sigurno to pozitivna odluka, ali po mom mišljenju to nije dobro. Gubi se pravi natjecateljski naboj da se boriš za nešto, ali finale je finale i sigurno je da svatko želi izaći kao pobjednik. S druge strane, da nije donesena takva odluka sigurno bi sada bila drukčija situacija. Bilo bi dodatnih ulaganja u klubovima, ne vjerujem da bi Igokea otpuštala neke igrače i sigurno bi sada bili jači.



FENA: Bez obzira na ishod finalne serije iza vas je odlična sezona, najbolja u povijesti Zrinjskog. Vjerojatno ćete reći kako ste od početka vjerovali u svoju momčad, no možete li reći u kojem trenutku tijekom sezone ste shvatili da ste složili momčad za visoke domete?



Vlašić: Ne mogu govoriti o kvalitativnoj razini jer tu nitko ne može biti sto posto siguran da ima to što ima, međutim kada smo uspjeli prelomiti neke teške utakmice, posebice u ABA 2 ligi, one su mi dale naznaku da imam karakternu momčad, da imam momke željne dokazivanja, željne rezultatskih ostvarenja.



FENA: Ovakvi rezultati predstavljaju veliki uspjeh pogotovo ako se zna da ste na pola sezone ostali bez dva ponajbolja igrača i nositelja igre, Vedrana Princa i Marka Šutala.



Vlašić: Tijekom sezone dosta smo mijenjali momčad, kako su neki igrači ispadali mi smo se popunjavali i pravili kemiju. Imali smo sreću da smo sa svima pogodili, da se nije narušio balans i kemija u momčadi. U vrlo kratkom vremenu ostali smo bez Princa, Šutala i Demića. Bilo je jako teško, rezultatski to nismo osjetili, ali sigurno je da smo uložili dosta napora da sve to posložimo na pravi način. Mi i sada imamo nekih faza kad se tražimo, jer nismo do kraja uigrani zbog igrača koji su otpadali tijekom sezone i što smo se slagali u hodu.



FENA: U premijernoj sezoni ABA 2 lige Zrinjski je pružao solidne partije te je do pred kraj bio u najužoj konkurenciji za završni turnir. Ipak, na kraju ste završili na sedmom mjestu s 12 pobjeda i 10 poraza. Je li se moglo više?



Vlašić: Mislim da smo mi u ABA 2 ligu krenuli s malo drukčijim stavom, nekako smo krenuli s idejom idemo vidjeti šta će to biti. Ni druge momčadi nisu bile sigurne, ali su krenule na malo drukčiji način. Krka se složila kao da igra prvu ABA ligu, Primorska isto, Borac i Vršac su bili tu od početka. Mi smo bili negdje između, malo nam je falilo i sigurno da ostaje ta neka mala žal. S druge strane, ABA liga nam je pomogla da dobijemo čvrstinu i profil momčadi kakav sam htio.



FENA: Iako aktualna sezona nije gotova, moram vas pitati o vašim planovima za sljedeću sezonu. Ostaje li Hrvoje Vlašić u Zrinjskom?



Vlašić: Ja sada o tome ne bih govorio. Želio bih da ovu sezonu privedem kraju uspješno. Ova priča traje drugu godinu. Prošle godine smo igrali polufinale domaćeg prvenstva, a ove godine smo napravili korak više. Želio bih završiti neopterećeno ovu sezonu (ne u rezultatskom smislu) i onda sjesti s upravom, iznijeti neka svoja viđenja i razmišljanja.



FENA: Uglavnom, možete li se zamisliti i treću godinu u Mostaru?



Vlašić: To nije sporno. Što se tiče Mostara i kluba za mene su ovo dvije fantastične sezone. Od ljudi s kojima radim, od Mirana Pehara, Tihe Mustapića, Vedrana Filipovića, fizioterapeutu i svih ljudi u upravi, svi su oni dali sve od sebe da funkcioniramo i to moram naglasiti.



FENA: Kakva je budućnost Zrinjskog? Može li za koju godinu mostarski klub zaigrati u prvoj ABA ligi?



Vlašić: Problem je što Zrinjski, ako to i ostvari na terenu, ne može igrati ABA ligu zbog nedostatka adekvatne sportske dvorane u Mostaru. Neke stvari se moraju podići na još višu razinu. Za sada mislim kako je za Zrinjski ABA 2 idealno natjecanje. Liga je koncipirana dobro, momčadi su dobre, ne mogu predvidjeti kakva će biti sljedeće sezone, ali čim je izlučna za prvu ABA ligu sigurno će biti ozbiljna i mislim da će biti jača nego ove godine. Za sada je to to, a za nešto više potrebna je bolja infrastruktura. Ono o čemu se, također, mora razmišljati je stvaranje mladih igrača i njihovo uvođenje u prvu momčad, malo po malo. Sve je to jedan proces koji traje. Ne može se ništa preko noći.



FENA: Već dugo ste u bh. košarci, trenirali ste Posušje, Široki, Čapljinu, sada Zrinjski. Možete li za kraj razgovora dati generalnu ocjenu stanja u bh. košarci?



Vlašić: Pratio sam bh. ligu cijelo vrijeme i dok nisam bio tu. Mislim da se liga opet digla ove zadnje dvije godine. Postoji zanimanje za košarku. U Kaknju je dvorana uvijek puna, u Tuzli isto, Bosna i Sparsi se prate, mi ovdje (u Mostaru) uvijek imamo solidan broj gledatelja bez obzira protiv koga igramo. Po meni, liga ima kvalitetu, ponekad je pomalo i podcijenjena, a isto tako u zadnjih deset-petnaest godina puno je tu izašlo dobrih igrača koji danas igraju po ozbiljnim klubovima. Liga je specifična, dosta se čvršće igra nego u susjednim zemljama, a iznimno je teško raditi i za trenere i za igrače. Dobro je što su tu uvijek dvije-tri ekipe koje se bore za vrh i kada još tu pridodamo Igokeu koja konstantno igra dobro sve to izgleda sasvim solidno.

(FENA)