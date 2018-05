Bakir Izetbegović, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA), prokomentirao je unutarstranačke nominacije koje će odlučiti kandidata SDA za člana Predsjedništva BIH na izborima u oktobru, a što je pitanje koje je u fokusu interesovanja javnosti u BiH ovih dana, te je u vezi s tim komentirao i informacije koje govore o najvećem broju kandidatura za Denisa Zvizdića i Sebiju Izetbegović.

Bakir Izetbegović / 24sata.info

- Zvizdić je dobio natpolovičnu podršku sa terena tako da me ne bi iznenadilo da Kadrovska komisija SDA pojednostavi stvari i predloži njegovu kandidaturu aklamacijom, bez tajnog glasanja na Konvenciji koja se treba održati 26. maja - kazao je Izetbegović u intervjuu za Vijesti.ba.



Na pitanje da li je očekivao očekivao ovakvu podršku baze kandidaturi profesorice Izetbegović, predsjednik SDA je odgovorio da nije.



- Ne tako davno postojao je snažan otpor u javnosti imenovanju Sebije Izetbegović na poziciju direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Taj otpor je bio praćen šutnjom u strukturi SDA, izostankom podrške, čak i komentarima da je imenovanje bilo štetno po Stranku. Sebija se borila sama, i izborila. Napravila je preokret u KCUS-u kakav niko nije očekivao, uvela je red, vratila dugove, podigla nivo zdravstvene usluge. Pokazala je pri tom neobičnu hrabrost i viziju, snažnu lidersku crtu i harizmu. I preokrenula javno mnijenje u svoju korist. Njenu kandidaturu za člana Predsjedništva BiH smo od početka demantovali i obeshrabrivali. I unatoč svemu tome, pa i mom ličnom negativnom odnosu spram njene kandidature, kao politička autsajderka je iz baze dobila snažnu podršku. Sebija će vjerovatno uskoro izrasti u snažnu ženu-političara kakvih treba bosanskohercegovačkom društvu - rekao je Bakir Izetbegović.



U toku su sastanci sa predstavnicima američke ambasade i EU po pitanju Izbornog zakona. Ako ne bude dogovora, plašite li se blokada, neki prizivaju i aktivaciju Herceg Bosne, bilo je pitanje novinara upućeno Izetbegović.



-Opet hrvatska politika u BiH ni iz čega pravi krizu. HDZ ima 13 od 17 delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, i to im je malo, pa se apelacijom prema Ustavnom sudu BiH pokušalo izboriti više za HDZ, svodeći hrvatski puk i njihove predstavnike na Hercegovinu, Posavinu i dio Srednje Bosne. A zatim se napravila još jedna pravna gimnastika – presudu Ustavnog suda po pitanju entitetskog Doma naroda se od strane HDZ tumači kao presudu koja se odnosi na Predsjedništvo BiH i državni nivo, i to na način da se zauvijek onemogući implementaciju presude Suda iz Strazbura po apelaciji Sejdić-Finci. Ne vjerujem da ćemo u ovom predizbornom cajtnotu pronaći rješenje koje će zadovoljiti i HDZ i lijevo orijentirane stranke, ali mogu pomoći OHR ili CIK - rekao je Izetbegović.



Na pitanje o hapšenju generala Dudakovića i grupe oficira 5. korpusa, a što je izazvalo nove tenzije u BiH, da li je njegova reakcija bila ishitrena kada je stao uz generala i ostale uhapšene, s obzirom na funkciju predsjedavajućeg Predsjedništva BiH koju trenutno obnaša, Izetbegović je rekao da nije reagirao ishitreno.



- Uvjeren sam da će general Dudaković i grupa krajiških oficira, uhapšenih prije par dana, dokazati svoju nevinost. Isto tako će biti i sa procesom generalu Mahmuljinu, kao i sa braniocima Sarajeva optuženim za navodne zločine u Dobrovoljačkoj ulici i Velikom parku. U svakom ratu bude zločina, ali ovi ljudi nisu zločinci. Legalna strana koja je pod komandom Predsjedništva BiH branila zemlju od agresije je činila sve da zločine spriječi, obeshrabri, procesuira, i oni su se mogli desiti isključivo na nivou individualnog zločina. To je potvrđeno kroz procese generalu Deliću, Seferu Haliloviću, Naseru Oriću - rekao je Izetbegović.



Povodom Izvještaja EU o napretku BiH na Evropskom putu dio zastupnika u Zastupničkom domu Paralementa BiH je zatražio održavanje vanredne sjednice prošle sedmice. Šta su razlozi usporenog kretanja BiH na Evropskom putu?



- Na prvom mjestu ponašanje tih istih zastupnika koji su destabilizirali rad Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara, pokušavali smijeniti predsjedavajućeg Vijeća ministara i oboriti bitne reformske zakone poput Zakona o akcizama, a sada traže tuđu odgovornost. Naravno, iza njih stoje politički lideri koji su u prisustvu Federice Mogherini na početku mandata potpisali "neopozivu privrženost Reformskoj agendi BiH", a zatim se svako malo predomišljali i opstruirali. Punih smo pet mjeseci, recimo, čekali odgovore na Upitnik EU od strane Vlade RS - rekao je predsjedavajući Predsjedništva.



Ocijenio je da je ruski uticaj rastući i da se treba "više raditi sa Rusijom, ne prepuštati stvari jednostranim tumačenjima i uticajima lidera iz Republike Srpske".



- Već se poduzimaju neki koraci u tom smjeru. Rusija je zainteresirana za uticaj na Balkanu, ali tvrde da je to uticaj koji znači trgovinu, komunikaciju, obostranu korist, dakle mir. Vjerovatno im imponuje prorusko ponašanje Milorada Dodika, skloniji su Srbima nego ostalim narodima u Bosni iHercegovini. Nikome, pa ni Rusiji, interes ne bi trebao da bude destabilizacija koja bi mogla region odvesti u nepredvidivom smjeru. Crvena linija za Ruse je, očito, ulazak u NATO savez zemalja u kojima je većina stanovništva pravoslavna. Otpor ulasku Crne Gore u NATO je bio dramatičan. Interes Rusije da bude protiv ulaska nekih zemalja u NATO može se razumjeti, ali se isto tako mora razumjeti i interes Bosne iHercegovine i to da je oko 70 posto stanovništva za ulazak u NATO - kazao je Izetbegović.



Istupate li Vi samostalno, kako to kaže Dragan Čović? Rekao je to odgovarajući na Vašu izjavu da se on izvinio ruskoj zvaničnici, Valentini Matviyenko, i naveo kako Vaša izjave nemaju veze sa stvarnošću. Kako odgovarate?



-Gospodin Čović je javna ličnost i njegove izjave pripadaju javnosti. I ne treba da se čudi i ljuti kada ono što izgovori pred desetinama svjedoka bude preneseno u javnost. Prije par mjeseci u Briselu, na sastanku sa predsjednikom EPP Josephom Daulom je iznio začuđujuću tvrdnju da "jačanje građanske države u BiH vodi stvaranju islamske države", a pred Matviyenko je zauzeo stav da se OHR treba ugasiti, a strane sudije iz Ustavnog suda Bosne iHercegovine ukloniti. Nejasno mi je zašto Čović ne stoji čvrsto iza svojih stavova ma kakvi oni bili, zašto reterira, zašto misli da mi imamo obavezu sačuvati u tajnosti ono što on izgovori pred uticajnim svjetskim zvaničnicima i što se može odraziti na budućnost Bosne i Hercegovine i njenih građana? Kada je u pitanju gradnja Pelješkog mosta stao je uz Hrvatsku, kada je u pitanju odnos BiH prema Kosovu stao je uz Srbiju, kada je odnos prema OHR u pitanju stao uz Dodika i Rusiju i uputio izvinjenje Metviyenko zbog reakcija "pojedinaca i nekih stranaka" itd. To su činjenice i one, nažalost, itekako imaju veze sa stvarnošću - rekao je Izetbegović.



Integralni intervju možete pročitati ovdje.



(Faktor)