Nepostizanje dogovora ključnih političkih aktera oko izbora u Mostaru predsjednik Prve mostarske partije Semir Drljević Lovac komentariše u svom stilu – “uslađalo im se“. Tvrdi da strankama odgovara stanje u kojem se novac troši bez ikakvog nadzora.

Semir Drljević / 24sata.info

U intervjuu za Vijesti.ba Drljević otvoreno proziva odgovorne za stanje u kojem se nalazi grad na Neretvi.



- Kako gledate na aktuelne pregovore stranaka u Mostaru?



DRLJEVIĆ: Sa strane.



- Ko je kriv što Mostarci već 10 godina nisu izašli na izbore?



DRLJEVIĆ: HDZ ,SDA i OHR.



- Očekujete li da bude dogovora, govori se čak i o tome da se izbori u Mostaru održe zajedno sa Općim u oktobru ove godine?



DRLJEVIĆ: Očekujemo evo iz godine u godinu, isti akteri kunu se da će sve “leći“ do Nove godine, i tako godinama. Sada vjerovatno ne mogu više odugovlačiti zbog jačeg angažmana međunarodne zajednice i pritiska javnosti, a što se tiče glavnih aktera oni bi vječno vlast bez odgovornosti i nadzora jer im se dobro “uslađalo“.



Što se tiče spajanja lokalnih izbora u Mostaru sa Općim već smo iznijeli svoj stav da bi to bio zločin prema građanima Mostara, jer bi se održali u ratnohuskačkoj atmosferi koja se odavno zahuktava, i prostora za lokalnu politiku i lokalne probleme i pitanja jednostavno ne bi bilo.



Isto tako godinama se radi na tome da se dijaspori, odnosno prognanim i raseljenim diljem svijeta, ogadi sve u vezi politike u Mostaru, jer ni HDZ ni SDA nemaju interesa da se dijaspora uključi, a nije ih mali broj i mogli bi prevagnuti i možemo reći da su uspjeli - minoran broj ljudi glasa iz inostranstva.



- Kakvo je stanje danas u gradu, nedavno je prvi čovjek HDZ-a BIH u Mostaru ustvrdio kako je stanje odlično i da se nikada nije više gradilo?



DRLJEVIĆ: Da, i to je kroz smijeh. Izjavio je da je stanje nikad bolje i da se nikad više nije gradilo i obraćao se prvom čovjeku SDA Mostara koji je šutnjom potvrdio izjavu, i to upravo oslikava ovo što sam prije rekao – “Uslađalo im se“. Ta ne trebaju saglasnosti Vijeća niti legalne procedure, a sa druge strane kolektori kasne, Stari Mostar prekopan dočekuje turističku sezonu, glavnu ulicu koja se vjekovima zvala Glavna sad raja zovu “avetinjska“, a za historijski najstariji trg u gradu “Mejdan“ možemo reći da je “centar grada, na kraju svijeta“. Tako da nikad bolje možda HDZ-u i SDA i njihovim građevinskim lobijima.



- S druge strane građani, udruženja, pripremaju tužbe.. švedski ambasador pita gdje je novac za kolektore... Kako to komentirate?



DRLJEVIĆ: Pa upravo to, kapitalni projekti kasne kao što su kolektori, koji su trebali biti završeni kad i obnova Starog Mosta, to je bio preduslov za razvoj turizma i bio je puno jeftiniji,efikasniji, ekonomičniji i prirodniji projekt za kolektore. Valjda je bilo manje kubika za iskopat i manje para za posebne potrebe nadležnih.



A što se tužbi tiče dobro je da pripremaju, ali za to treba mnogo novca, a i pravosuđe je pod šapom istih tako da je to sve pod velikim upitnikom.



- Dokle će Mostar i Mostarci još moći izdržati ovako, u ovakvoj situaciji?



DRLJEVIĆ: Mi živimo u jednom Matrixu gdje je na izgled sve “normala“ i gdje se već godinama govori o takozvanim Mostarcima na pogrdan način, HDZ spominje samo hrvatski Mostar, SDA ugroženost Bošnjaka, a tzv. “Mostarci“ samo prave probleme u procesu konačne demostarizacije grada na Neretvi. A što se stanovnika Mostara tiče, imam osjećaj da ovo može vječno trajati, jer pogotovo zadnjih 6 godina bez gradskog Vijeća opozicija je svedena na ikebanu bez realnih mogućnosti da demokratski djeluje.



Prva Mostarska Partija je najavila pokretanje građanskog neposluha iza Nove godine i šta se dešava, maltene predratno stanje gdje bi naše djelovanje moglo poslužiti vladajućim kao izgovor za vrlo opasne stvari, tako da smo odustali od prve ideje, ali ima drugih načina - evo da sva opozicija i NVO podrže da građani ne plaćaju komunalu dok ne bude jedno preduzeće. Sad imamo pet, i ko plaća 5 direktora, 5 sekretarica, 5 limuzina itd ... ili 2 vodovoda, 2 direktora, 2 itd, a u isto vrijeme građani dobivaju pismeno prijeteća pisma od istih preduzeća u stilu ako ne platite nećete moći registrovati auto, nećete moći ovo, ono i td.



Da skratim, dok budemo plaćali reket nelegalnoj upravi stanje se neće promijeniti.

(24sata.info / Vijesti.ba)