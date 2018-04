Dugo nema Asmira Begovića, još otkako je napustio teren poslije utakmice u Estoniji, koja je zapečatila loše kvalifikacije “Zmajeva” i presjekla nadu u plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji.

Asmir Begović / 24sata.info

Od tada je naš reprezentativni golman propustio sve četiri prijateljske utakmice pod palicom novog selektora Roberta Prosinečkog. U Sjedinjene Američke Države nije mogao ići, jer se nije radilo o zvaničnom terminu Svjetske nogometne asocijacije (FIFA), dok je uoči susreta s Bugarima i Senegalcima zamolio našeg stratega da ga poštedi zbog povrede, što je on i učinio.



Begović je sve to vrijeme bio posvećen svom klubu Bornmutu, gdje je stekao reputaciju golmana o čijoj se smjeni ne smije ni pomišljati. U dobroj sezoni njegovog kluba, koji ne mora strepiti za opstanak u Premijer ligi Engleske, Begović je jedna od ključnih figura.



Odlazak Medunjanina



- Dok matematički ne osiguraš ostanak u Engleskoj, ne smiješ reći da se ne brineš. Imali smo jedan loš period i sreća nam je malo okrenula leđa, a onda smo tome morali prilagođavati i sistem i ideju. Mislim da smo sada uhvatili zrak. Ova ekipa je bolja od rezultata koje smo napravili, ali sada je sve to voda ispod mosta. U svakoj je utakmici cilj pobijediti, a konačni je ostati iznad crte, a to je za ovako mali klub velika stvar.



Kakvo je stanje sa povredom?



- Već dugo imam problema s tim koljenom. Nezgodno sam doskočio na treningu i bol se konstantno vraća. Trebao mi je period mirovanja i rehabilitacije, jer je stanje po prirodi takvo da je to jedino što pomaže.



Kako Vam, općenito, izgleda reprezentacija BiH s novim selektorom?



- Odigrali smo dvije dosta dobre utakmice. Treba uzeti u obzir da je novi selektor, da ekipi treba neko vrijeme da se prilagodi njemu, kao i on njoj. U Bugarskoj se igralo na lošem terenu, u Francuskoj nakon dugog puta... Ali, očito je da Prosinečki ima svoju viziju, koja je dosta drugačija od onoga što smo igrali u posljednje vrijeme i mislim da je to dobro.



Pretpostavljam da je oproštaj Harisa Medunjanina posebno teško pao Vama?



- Nije nikakva tajna da smo Haris i ja veliki prijatelji i veoma mi je žao što je odlučio završiti reprezentativnu karijeru. Radi se o odličnom igraču, koji je mnogo doprinio našoj ekipi i zemlji.



Jače i bolje



U vezi sa prethodnim pitanjem, je li opravdana bojazan navijača da nećemo moći zakrpiti rupe nakon odlaska velikog broja fudbalera?



- Fudbal je takav, igrači dolaze i prolaze, a ekipe se mjenjaju. Teško je sada reći hoće li ostati nekakve ogromne rupe koje nećemo moći popuniti. Možda iskoči neko novi, možda selektor napravi takav sistem gdje će individualci biti na drugom mjestu i gdje će ekipa pokriti rupe koje su nastale. U svakom slučaju, na početku će biti teže. Moramo se prilagođavati i mijenjati, ali to je sastavni dio fudbala.



Ibrahim Šehić je u odličnoj formi i ozbiljno se nameće kao konkurencija za mjesto prvog golmana. Plašite li se za poziciju na golu reprezentacije BiH?



- Da se plašim bilo čega u fudbalu, nikad se njime ne bih ni bavio. Nije Ibrahim u posljednje dvije utakmice pokazao da je odličan golman, svi smo mi to znali oduvijek. I uvijek je bolje uz sebe imati takvog golmana, jer je konkurencija pozitivna stvar i tjera te da radiš jače i bolje, a i tim se osjeća sigurnije. Ali, isto tako, imam veliko samopouzdanje. Vjerujem u sebe i u svoje kvalitete i rad.



Ništa se ne može porediti s Litvanijom i Brazilom



Kako prolaze godine i kad pogledate unatrag, kako gledate na svoj angažman u reprezentaciji i, općenito, na period života koji Vam je vezan uz nju?



- Za mene je to jedan od najboljih osjećaja u profesionalnoj karijeri. Bez obzira na sve što sam prošao, ništa se ne može uporediti s utakmicom u Litvaniji, sa plasmanom na Svjetsko prvenstvo i utakmicama u Brazilu. Ponosan sam što sam dio reprezentacije i na sve ono što smo čitava ekipa i ja napravili. Isto tako sam i malo tužan, jer iskreno, mislim da smo, uz malo bolju organizaciju, uz malo više sreće i neke detalje koje moramo popraviti, mogli i bolje i više. I dalje imamo veliki potencijal.



Pred sobom ne volim Salaha, Kejna i Aguera



Koga ne volite vidjeti pred sobom?



- Najviše volim kad je lopta kod nas (smijeh, op. a.). Šalu na stranu, kad igraš u Premijer ligi, teško je izdvojiti ko je najbolji ili najopasniji, jer je tu čitava armija odličhih igrača. Mohamed Salah je ove godine izvrstan, on je odličan u završnici, treba mu sekunda vremena i milimetar prostora, ali je isto i s Harijem Kejnom ili Serhiom Aguerom.



Nurkića je lijepo gledati, ovo mu nije kraj



Veoma volite NBA ligu. Šta kažete za Jusufa Nurkića, koji tamo živi lijepu sportsku priču?



- Upoznali smo se još dok je bio u Denveru, a Nagetsi igrali ovdje u Londonu. Sjajan je dečko, mislim da mu je prelazak u Portland odlično došao. Brzo se prilagodio ekipi, koja ga je prihvatila i stvarno je lijepo gledati kako igra u posljednje vrijeme. I mislim da ovdje nije kraj. Daleko od toga, on će još dosta napredovati.





(Avaz)