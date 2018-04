Onima koji se bune što u hrvatskom dijelu Mostara postoje ulice Jure Francetića i Jure Bobana ne smeta što se u Sarajevu škola zove po Mustafi Busuladžiću, osvjedočenom antisemiti, upozorava predsjednik Jevrejske zajednice BiH Jakob Finci. Predsjednik Jevrejske zajednice BiH Jakob Finci upozorava da je vlast u Hrvatskoj našla način da prihvati obilježja kojima se veliča ustaška Nezavisna Država Hrvatska /NDH/, te da zločini ustaša ostaju velika mrlja do današnjeg dana. Finci u intervjuu Srni ističe da je vlast u Hrvatskoj "obrazložila da pozdrav `Za dom spremni!` nije ustaški nego vojne formacije - Hrvatske oružane snage /HOS/".

"Kad god se približava 10. april /dan osnivanja NDH/ uvijek se iščekuje na koji način će pokušati da taj datum obilježe oni koji još u snovima žive tu tvorevinu", napominje Finci.



On navodi da "čak i čudnovata komisija koju je Hrvatska formirala za totalitarne režime pokušava da izjednači fašizam i komunizam, kojeg u Jugoslaviji nikad nije bilo".



"Uslovljava se da, ako ne može da se upotrebljava pozdrav `Za dom spremni!`, ne može nigdje biti ni zvijezde petokrake, što je van pameti", naglašava Finci.



Uz podsjećanje da je od oko 70.000 Jevreja, koliko ih je početkom Drugog svjetskog rata živjelo u bivšoj Jugoslaviji, stradalo blizu 85 odsto, Finci napominje da je NDH za četiri godine trajanja nanijela mnogo zla, ne samo Jevrejima, nego i Srbima i ostalima.



"Ostali su nepresuđeni mnogi koji su se ogriješili ne samo o ljudska, nego i Božija prava", naglašava Finci i ukazuje na činjenicu da su ustaše u ubijanju Jevreja, Srba i ostalih nehrvata bile toliko surove da su ih na to upozoravali čak i Nijemci.



Prema njegovim riječima, ni 45 godina mirnog perioda suživota nije uspjelo da izbriše ružne tragove zločina iz Drugog svjetskog rata.



On upozorava da onima koji se bune što u hrvatskom dijelu Mostara postoje ulice Jure Francetića i Jure Bobana, ne smeta što se u Sarajevu škola zove po Mustafi Busuladžiću, osvjedočenom antisemiti.



Finci potvrđuje da Jevreji u posljednjem građanskom ratu u BiH nisu doživjeli stradanje kakvom su bili izloženi u Drugom svjetskom ratu.



"Jevrejska zajednica u BiH i humanitarna organizacija `La benevolencija` 1992. godine dočekale su rat prilično spremne zato što je bilo očito da će nakon dešavanja u Sloveniji i Hrvatskoj rat doći i u BiH, mada se narod nadao da će biti izbjegnut.



Mi smo organizovano evakuisali, pogotovo iz Sarajeva, uglavnom stare i djecu", napominje Finci.



Prema njegovim riječima, više od 40 odsto evakuisanih Jevreja vratilo se u Sarajevo, što je procentalno daleko više nego što se vratilo Srba i Hrvata, pa i Bošnjaka koji su za vrijeme rata napustili Sarajevo.



"Danas u BiH imamo nešto manje od 1.000 Jevreja koji žive u šest jevrejskih opština - Sarajevo, Mostar, Zenica, Tuzla, Banjaluka i Doboj. BiH je jedna od rijetkih zemalja u Evropi u kojoj nema antisemitizma i mi kao Jevreji smo time zadovoljni", naglašava Finci.



Najveća jevrejska zajednica danas je ponovo u Sarajevu, gdje jevrejska opština broji oko 800 članova, dok u Republici Srpskoj jevrejska zajednica ima oko 200 članova - po stotinu u Doboju i Banjaluci.

