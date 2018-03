Granična policija BiH, kao i drugi bh. organi u čijoj su nadležnosti ilegalne migracije, uspijeva odgovoriti na pojačan migracijski pritisak i rastući trend pokušaja i ilegalnih ulazaka u BiH državljana zemalja visokog migracijskog rizika, rekao je Zoran Galić, direktor Granične policije BiH.

Zoran Galić / 24sata.info

Po njegovim riječima, povećan broj ilegalnih migranata je problem na granici zbog kojih GP BiH provodi mjere poput detaljnog pregleda svih teretnih vozila koja dolaze iz Srbije i Crne Gore.



"Osim toga, pripadnici GP BiH kontinuirano realiziraju ophodnje, nadzor i osmatranje, prikupljaju obavještajno-sigurnosne podatke, postavljaju zasjede i kontrolne punktove i realiziraju mješovite ophodnje uz zajedničku državnu granicu BiH sa susjednim zemljama", kaže Galić u pisanom intervjuu za "Nezavisne"



NN: Kakvo je trenutno stanje kada je u pitanju priliv migranata sa Bliskog istoka i da li se, sa dolaskom toplijeg vremena, očekuje da će ih dolaziti više?



GALIĆ: Granična policija (GP) BiH sa drugim bh. i međunarodnim tijelima u čijoj su nadležnosti ilegalne migracije, bez obzira na evidentan nedostatak policijskih službenika, uspješno odgovara na problem povećanog broja ilegalnih migranata koji teritorij BiH pokušavaju koristiti kao tranzitno područje za odlazak u zemlje EU. Povećan broj ilegalnih migranata je problem na granici zbog kojih GP BiH provodi mjere poput detaljnog pregleda svih teretnih motornih vozila koja dolaze iz Srbije i Crne Gore ili preusmjeravanja policijskih službenika i specijalističke opreme na one dijelove granice gdje je najveći priliv migranata. Tu spada i angažiranje policijskih službenika na graničnoj crti, a koji svojim prisustvom odvraćaju migrante od pokušaja ilegalnog prelaska granice, ali ne možemo govoriti o krizi i slikama sa granice kakve smo gledali u zemljama regije za vrijeme tzv. migracione krize. Osim toga, pripadnici GP BiH kontinuirano realiziraju ophodnje, nadzor i osmatranje, prikupljaju obavještajno-sigurnosne podatke, postavljaju zasjede i kontrolne punktove i realiziraju mješovite ophodnje uz zajedničku državnu granicu BiH sa susjednim zemljama. Kada je u pitanju ono što se može očekivati, vrlo je nezahvalno praviti projekcije ove vrste kada je riječ o ilegalnim migracijama. Ono što mogu reći je to da je na državnom nivou donesen akcioni plan u slučaju masovnog priliva migranata za čije aktiviranje u prethodnom razdoblju nije bilo potrebe.



NN: Da li je GP BiH, zbog migranata, radila preraspodjele svog kadra na područja gdje se oni najčešće evidentiraju?



GALIĆ: Kada govorimo o povećanom broju migranata, već u 2017. u pokušaju ili neposredno nakon ilegalnog prelaska državne granice otkriveno je 753 državljana zemalja visokog migracijskog rizika, dok ih je u 2016. otkriveno manje od 100. Početkom 2017. godine najveći broj slučajeva otkriven je na području Bijeljine, sredinom godine na području Višegrada, da bi se od septembra 2017. godine u značajnoj mjeri povećao broj pokušaja i ilegalnih prelazaka iz pravca Crne Gore, u kojoj se, prema raspoloživim informacijama, nalazi značajan broj tražilaca azila iz zemalja visokog migracijskog rizika. Procjene o preraspoređivanju službenika i opreme donose se na osnovu analiza sigurnosti, frekvencije na pojedinim graničnim prijelazima i raspoloživog ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava u postrojbama. S obzirom na povećan migracijski pritisak od kraja 2017. angažirani su policijski službenici i specijalistička oprema drugih organizacijskih postrojbi na poslovima nadzora granice u zoni odgovornosti Postrojbe granične policije Trebinje. Naglasio bih da su pripadnici GP BiH od 1. siječnja do 11. ožujka ove godine u pokušaju ili neposredno nakon ilegalnog prelaska državne granice otkrili 639 državljana zemalja visokog migracijskog rizika. Uz to, 661 osoba je spriječena da uđe u BiH na način da su odustali od pokušaja prelaska granice zbog angažiranja policijskih službenika na samoj graničnoj liniji s Crnom Gorom i Srbijom. Povećan broj pokušaja ilegalnih prelazaka početkom 2018. evidentiran je na području Zvornika, Bratunca, Višegrada i Velike Kladuše. S obzirom na povećan broj otkrivenih ilegalnih migranata, u 2018. se uz PGP Trebinje, prema potrebi, dodatno angažiraju policijski službenici i prebacuje specijalistička oprema iz drugih organizacijskih postrojbi u postrojbe granične policije Zvornik, Višegrad i Velika Kladuša. Ilegalni migranti u manjem broju otkrivani su na području Foče, Posušja, Čapljine, Gruda, Brčkog i drugo.



NN: Da li je bilo slučajeva da je za neke migrante ustanovljeno da su bezbjednosno interesantne osobe?



GALIĆ: U dosadašnjem razdoblju nisu zabilježeni incidenti s ilegalnim migrantima i među njima nisu otkrivene sigurnosno interesantne osobe, s tim da bih istaknuo da veći dio ilegalnih migranata ne posjeduje identifikacione dokumente. Svi ilegalni migranti se u dalju proceduru predaju pripadnicima Službe za poslove sa strancima BiH, koji utvrđuju njihov identitet.



NN: Kakva je trenutno situacija kada je riječ o kadru GP BiH?



GALIĆ: U tijeku je školovanje dvije klase kadeta nakon kojeg će u GP BiH početi raditi još 150 policijskih službenika. Vijeće ministara BiH 22. lipnja prošle godine donijelo je Odluku o utvrđivanju plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija BiH u 2017. godini, prema kojoj je GP BiH odobren prijem još 100 kadeta u činu policajac i po okončanju konkursne procedure i školovanja svih kadeta problem će biti djelomično riješen s obzirom na činjenicu da GP BiH, prema postojećoj sistematizaciji, nedostaje oko 570 policijskih službenika. Napominjem da je riječ o sistematizaciji koja ne podrazumijeva aktualne potrebe GP BiH zbog čega se može reći da nam nedostaje najmanje 570 policijskih službenika.



NN: Imate li potrebnu opremu?



GALIĆ: Uz nedovoljan broj policijskih službenika GP BiH se suočava s problemom kontinuiranog zanavljanja specijalističke opreme. Oprema kojom raspolažemo je solidna, ali se mora kontinuirano obnavljati. Bitno je istaknuti da izvanredno angažiranje i preraspoređivanje službenika iz jedne u drugu organizacijsku postrojbu i pojačan nadzor granice podrazumijevaju i značajno veće materijalne troškove, gdje spadaju smještaj službenika, službena putovanja, gorivo, amortizacija vozila i drugo. Još jednom bih istaknuo da uz navedene probleme Granična policija BiH, kao i drugi bh. organi u čijoj su nadležnosti ilegalne migracije, uspijeva odgovoriti na pojačan migracijski pritisak i rastući trend pokušaja i ilegalnih ulazaka u BiH državljana zemalja visokog migracijskog rizika.



(Nezavisne novine)