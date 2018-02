Posljednji veliki transferi igrača iz Premijer lige BiH, koji su se prodali na osnovu igara u mladoj reprezentaciji, i niz afirmisanih igrača kojima je U21 selekcija uveliko karijeru postavila na jasan kolosjek zasluga je, između ostalih, selektora Vinka Marinovića.

Vinko Marinović / 24sata.info

U posljednjoj godini dana rada osjeti se nevjerovatan napredak U21 reprezentacije, od kojeg koristi ima cijeli bh. nogomet, a u razgovoru za Klix.ba Marinović je istakao da je to zasluga kompletnog tima i stručnog štaba.



"U proteklim utakmicama smo dali šansu igračima i oni su je iskoristili. Napravili smo dobru atmosferu i timski duh u ekipi. Imali smo i težak period, ali su se momci podigli i pokazali da imaju kvalitet. Koji su naši krajnji dometi, vidjet ćemo do kraja kvalifikacija. Uglavnom, imamo sjajnu atmosferu u timu, igrači su sve ispoštovali što smo od njih tražili i to je razlog našeg preporoda", počinje razgovor Marinović.



Mladu reprezentaciju u martu očekuju dvije prijateljske utakmice. Prvo ćemo 23. marta dočekati Vels, a onda slijedi gostovanje u Lihtenštajnu.



"Očekuju nas dvije jako bitne utakmice. Došli smo u poziciju da se borimo za prvo mjesto. Moramo odigrati onako kako smo i do sada igrali. Vels je zaista dobra ekipa, bez obzira što smo ih u gostima pobijedili. Imaju igrače koji igraju u velikim klubovima, kao što su Liverpool i Chelsea. Dobra su ekipa i to su pokazali protiv Švicarske kada su pobijedili rezultatom 3:0. S druge strane, Lihtenštajn je autsajder. Međutim, možemo i tu primijetiti da ih na njihovom terenu niko nije pobijedio s više od dva gola razlike. Prvo se trebamo skoncentrisati na Vels, a sa zalagnjem i dosadašnjim ozbiljnim pristupanjem, nadam se da neće biti problema", rekao je selektor.



Protiv Velsa i Lihtenštajna izvući maksimum



Mlada reprezentacija trenutno zauzima drugo mjesto na tabeli s devet osvojenih bodova. Prvoplasirana je Rumunija s jedanaest, a Švicarska je na trećem mjestu sa sedam bodova.



"Ukoliko ostvarimo dobre rezultate možemo biti i prvi nakon utakmica u martu. Međutim, treba imati na umu da Portugal ima dvije utakmice manje od nas. Mi smo na pola puta, a svi ćemo na kraju odigrati 10 utakmica. Trebamo iz naredne dvije utakmice izvući maksimum i onda čekati septembar gdje bi u direktnirm dvobojima pokušali ostvariti prvo mjesto na tabeli", istakao je.



Selektor "A" reprezentacije Robert Prosinečki je u nedavnom razgovoru za portal Klix.ba poručio da će u martu Marinoviću prepustiti igrače iz mlade reprezentacije budući da se poklapaju termini utakmica.



"Svi smo tu da služimo 'A' selekciji i to je najbitnija stvar. Vidjet ćemo još oko tih igrača. I meni je selektor to nagovijestio. Nama je u svakom slučaju čast ako neko dobije poziv 'A' tima i to je dobra stvar za nas. Ipak, mislim da ćemo biti svi na okupu i da ćemo imati širinu za predstojeće mečeve", podvukao je Marinović, koji se dotakao i saradnje s Prosinečkim.



"Imali smo zaista izuzetnu saradnju u Americi i tu neće biti nikakvih problema. Bitno je da su mladi igrači opravdali pozive. Dobru saradnju imam i sa selektorima mlađih selekcija, Karačićem, Malkočevićem i Erbezom. Uspostavili smo jedan dobar ritam i ovi posljednji uspjesi su zasluge svih nas. I juniori i kadeti također imaju priliku da se plasiraju na Evropsko prvenstvo i to je dokaz da u BiH postoji kvalitet."



Transferi mladih igrača su potvrda našeg rada



Sjajne nastupe u utakmicama mlade reprezentacije najbolje su iskoristili Marijan Ćavar, Besim Šerbečić, Marko Mihojević i Luka Menalo, koji su ostvarili inostrane transfere, te su tako donijeli višemilionsku injekciju klubovima Premijer lige BIH.



"Transfere su zaslužili svojim igrama i to je potvrda našeg rada, te da nismo griješili. Upravo u tom pravcu idu transferi. Utakmice reprezentacije su uvijek magnet za skaute. Mislim da smo i tim transferima podigli našu ligu na veći nivo i nadam se da će oni opravdati povjerenje u novim klubovima", rekao je Marinović.



U subotu ponovo kreće Premijer liga BiH i za nadati se kako će Marinovićev angažman prepoznati i treneri klubova u našoj ligi.



"Radio sam i sam u klubu te dobro znam da svi gledaju da ostvare rezultat, jer većina klubova mora preživljavati u zavisnosti od rezultata. Zbog toga se treneri odlučuju za iskusnije igrače. Na mladim je da se nametnu i mislim da se ide u dobrom pravcu. Imamo primjer Čavara koji je otišao iz Zrinjskog. Sarajevo je prodalo nekoliko mladih igrača. U Želji ima sjajna juniorska ekipa koja je igrala protiv Atletica. Sve su to primjeri dobrog rada s mladim igračima i u tome treba ustrajati", poručio je Marinović.



