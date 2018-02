Gdje god da se pojavi, popularni Saša Kovačević napravi odličnu atmosferu. Tako je bilo i u jednoj diskoteci u njemačkom gradu Ofenbahu, gdje je više od 1000 fanova došlo da ga pozdravi i uživa u njegovim hitovima. Uvijek nasmijan, veseo i srdačan odgovorio je prije nastupa na nekoliko pitanja za avaz.ba .

Saša Kovačević / 24sata.info

Koliko si zadovoljan nastupima, karijerom?



- Dragom Bogu hvala, uvijek sam zadovoljan. Prvenstveno sam zadovoljan kada znam da su moja porodica i svi moji bližnji živi i zdravi. To je za mene uvijek najbitnije. Što se prošle godine tiče po pitanju moje karijere, snimao sam malo manje pjesama nego što je uobičajno.



Vrline i mane



Zbog čega?



- Ni sam tačno ne znam, ali mislim da ne samo mene, već mnoge moje kolege malo više koči snimanje spotova. Ne mislim tu ništa negativno, jer navikli smo da nam svaka snimljena pjesma, barem što se mene tiče, bude na nekom višem, određenom nivou, a to sve iziskuje mnoga rada, truda i organizacije. Tako da sva ta priprema, snimanje, traje mnogo duže nego kod drugih.



Je li to zbog toga što si perfekcionista?



- Apsolutno da. U svemu sam perfekcionista, bez obzira na to šta radim. Sve želim da odradim do kraja i uvijek se dajem sto posto, a to očekujem na neki način i od mojih saradnika. Samo tako može se postići željeni cilj. U mom slučaju je prefekcionizam vrlina, možda neki ne misle tako, ali ja ne bježim od toga.



Prošle godine snimio si pjesmu na španskom jeziku, kako je sve to prošlo?



- Pa pokušali smo nešto tako da uradimo i uradili smo. Ta pjesma je urađena za inostrano područje, ali sam pristup toj pjesmi i samoj promociji nije bio kako treba. Za promociju i marketing u Latinskoj Americi je potrebno ipak malo više nego što smo mi učinili. Bilo je potrebno i finansija i vremena, a mi to upravo nismo pružili da bi na pravi način plasirali tu pjesmu.



Kada će nova pjesma?



- Ubrzo izlazi pjesma „Bez tebe me nema“, nakon nje „Jedra“, a u junu ili julu izaći će jedan vedri, ljetni singl, baš onako kako su mnogi navikli od mene.



Nastupi i umor



Jedan si od rijetkih mladih pjevača koji gostuje svaki vikend, uvijek je sve prepuno, da li si se umorio?



- Pa, evo i sami vidite kakva nam je ekipa, kakvi su svi ovi ljudi oko mene, na čelu sa mojim ocem. Svi smo kao jedno. Uvijek smo veseli i dobro raspoloženi. Kada spavamo samo dva sata, opet nam je pretjerano dobro. Ovaj moj orkestar budno pazi na mene. I kada sam nekako sa energijom pri kraju, oni su tu da me podignu. Tako da fenomenalno funkcioniramo.



Kako balansiraš između svih tih nastupa i privatnog života?



- Spavanjem i samo spavanjem. Što više sna vraća me ponovno u kolotečinu života. Ja nisam tip dnevnog spavača, ali kada se desi kao što je to slučaj sa ovim nastupom u Ofenbahu, gdje ću pjevati do 5 ili 6 sati ujutro, a avion za Beograd je već u 9 sati, onda moram da sve to nadoknadim, da bih bio spreman za sljedeću noć.



Da li je u današnje vrijeme teže postati popularan pjevač nego u vrijeme kada si ti počinjao?



- Nikako, ovo je vrijeme hiperprodukcije i danas su svi pjevači. Tu mislim pod znacima navoda pjevači, ali svako ima pravo da radi šta želi, a publika je ta koja odlučuje šta će da prođe, a šta ne. Imaš neke karijere koje su ekspresne i koje traju kao kremen šibice, a nešto što valja i za šta se čovjek zalaže može da traje godinama, kao što traje i moja, odnosno naša, mene i mog benda.



Bi li želio da budeš dio žirija "Zvezda Granda"?



- Ne, zaista ne bio to htio da budem. I kada su me neki zvali nisam htio da učestvujem ni u jednom takvom formatu. Na bih želio niti volio, da bilo kome srušim snove. Svako ko želi da se bavi pjesmom neka se bavi, a da ja budem taj koji će mu reći nešto negativno, nije moj stav i karakter. Ne mogu bilo koga da uvrijedim, da nekome kažem da nije za ovaj posao i zbog toga preskačem te stvari.



Emina Jahić je snimila novu duetsku pjesmu sa Željkom Joksimovićem. Da li je to bila pjesma koju si ti odbio?



- Ne bih sad pričao o tome, o odbijanju i tim stvarima. Emina je moja draga kolegica i neka tako i ostane. Vidim da je objavila i novi album sa pet do šest novih pjesama, mislim da je album dosta drugačiji od predhodnog i po mom mišljenju dosta bolji, kako produkcijski isto tako i po pitanju kompozicija i tekstova. Toliko o meni i Emini.



Imaš li neku neostvarenu želju po pitanju dueta?



- Ne nešto pretjerano što bih sada mogao da izdvojim. Ima tu dosta nekih pjevača sa prostora bivše Jugoslavije sa kojima bih volio da snimim duet, ali iskreno govoreći nisam razmišljao o tome.



Zbog čega Saša Kovačević skriva svoju ljubav?



- Nije da skrivam, samo ne želim da je nešto pretjerano potenciram u javnosti. Moja djevojka je istog mišljenja kao i ja. Volio bih da ovu vezu držim što više po strani, daleko od očiju javnosti i medija. To što objavljujem slike gdje se vidi samo njena kosa ili ruka, je kao neka fora, naša mala igra i šala. Meni je sve to simpatično, jedna mala naša zajednička zabava. Kada smo kasnije pogledali tu sliku gdje se vidi njena kosa, oboje smo se od srca nasmijali i onda postavili status, „moja ljepša četvrtina“.



Važiš za najseksepilnijeg pjevača na estradi. Koliko ti je izgled pomogao?



- Hvala svima koji tako misle. Moje mišljenje je da bez obzira bavio se ili ne javnim poslom, svako mora da drži do sebe i svog izgleda. Trudim se da treniram četiri do pet puta sedmično, da se zdravo hranim, dovoljno spavam i to je rezutat tog mog izgleda.





