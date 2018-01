Dejana Živković, srbijanska manekenka i djevojka najboljeg bh. tenisera Damira Džumhura, već nekoliko mjeseci boravi u Americi, tačnije u Los Anđelesu, gdje ima česta snimanja i kastinge.

Iako je svakodnevno u poslu, njena ljubavna veza s poznatim Sarajlijom ne ispašta, pa ga je tako nedavno pratila i bila mu velika podrška na Australian Openu, gdje je Damir završio takmičenje u trećem kolu.



Manekenka i teniser su trenutno jedan od najatraktivnijih parova na našim prostorima, a u vezi su više od pola godine.



Ljubav i podrška



Dejana je za „Dnevni avaz“ otkrila detalje veze s Džumhurom, kao i to šta joj se posebno sviđa kod njega. Ovom prilikom saznali smo šta ju je to privuklo svijetu modelinga, kao i kada planirala posjetiti Sarajevo, grad o kojem je, kako kaže, čula samo najbolje.



Srbijanska manekenka bh. teniseru je bila i velika podrška kada je u Sankt Peterburgu osvojio i prvu ATP titulu u karijeri, a dosta se govorilo o tome da upravo njoj pripada velika zasluga za Damirove uspjehe.



- Uspješna veza je kada postoje uzajamna ljubav, podrška i poštovanje. Sve bi trebalo da funkcionira po principu fer-plej – govori nam Živković iz Los Anđelesa.



Kazali ste da je povjerenje vrlo važan faktor. Na koji način vas dvoje gradite to povjerenje?



- Kad se jednom povjerenje izgubi, veoma je teško da se ponovo vrati. Do sada nismo imali takvih situacija i nadamo se da će tako i ostati. Znamo gdje se ko nalazi u skoro svakom trenutku i vjerujemo jedno drugom.



Kako uspijevate uskladiti poslovne obaveze i vrijeme za vezu?



- U našem poslu ima odricanja, ali dok ovaj drugi to cijeni, nema problema. Uspijevamo da budemo dosta vremena zajedno pa onda jedan period odvojeno i tako ukrug. Još nismo imali problema u vezi na daljinu.





Živković: U Americi gradi karijeru



Kada Vas možemo očekivati u Sarajevu?



- Nadam se nekad pred početak ljeta, sve zavisi od mojih obaveza u Americi, a i njegovih turnira. Nisam nikada bila i imam veliku želju da posjetim Sarajevo, jer sam samo najljepše čula o vašem gradu.



Novi projekti



Hoćete li nam otkriti više detalja o tome šta radite u Americi?



- U Americi sam često, u posljednje vrijeme u Los Anđelesu, gdje mi je baza. Mnogo sam zauzeta jer Amerika pruža ogromne poslovne mogućnosti. Moj menadžer vodi računa o svemu tome. Radim na novim projektima o kojima za sada ne mogu da otkrivam detalje.



Stižete i sa svojim pratiocima i fanovima na društvenim mrežama podijeliti lijepe trenutke.



- Danas su socijalne mreže vrlo interesantne i korisne, pogotovo kada je riječ o modelingu. Instagram, osim „booka“ sa svim mojim slikama, je prvo što agencije i sami klijenti traže. Dosta vremena provodim na Instagramu. Smatram da moje vrijeme još nije došlo i da ću tek biti preokupirana obavezama, tako da mi je ovo samo vid uživanja.



Šta je glavno što manekenka mora posjedovati da bi je zapazili, ali i angažirali?



- Prije svega mora da bude opuštena, prirodna, vedra i nasmijana. A da bi to postigla, mora da održava kondiciju, da se zdravo hrani, stalno vježba i da posjeduje određene mjere, težinu i visinu.





Šalim se na svoj, ali i tuđi račun



- Vesela sam osoba i volim da se šalim na svoj, kao i na tuđi račun. Ali, na slikama sam ozbiljna, jer mi se dopada kako takve slike izgledaju, a i zato što to ponekad zahtijeva poslovna situacija. Uglavnom i bukiram ozbiljnije kataloge gdje se ne traži „look girl next door” već ozbiljniji izrazi lica – kaže Dajana.



Sve bih ponovila



- Kada sam imala 18 godina, učestvovala sam u rijalitiju “Prvi srpski top model”, tako da sam odmah nakon toga uplovila u svijet mode. Vrlo je teško izboriti se za svoje mjesto pod zvijezdom, jer mnogo ima konkurencije i nije sve sjajno kao što izgleda. Postoji dosta odricanja i veoma je naporno. Ali, kada bih ponovo imala 18 godina, istim putem bih krenula. Iskustvo koje imam sa 25 godina je neprocjenjivo i ne može se riječima objasniti - kaže Živković.



(Avaz)