Hrvatski glumac Rene Bitorajac (46) prošle godine, zajedno s Brankom Đurićem Đurom, Jasnom Diklić te Emirom Hadžihafizbegovićem, u Sarajevu je snimao seriju „Ne diraj mi mamu“.

Ovog svestranog glumca publika u našoj zemlji pamti iz Oskarom nagrađenog filma „Ničija zemlja“, zatim kao Robija iz „Bitangi i princeza“ te doktora Kunića iz „Naše male klinike“.



Godinu 2017. okončao je kao voditelj pete sezone „Supertalenta“ na Novoj TV, a ovih dana priprema se za nove angažmane na televiziji, filmu, u pozorištu...



Kako nam je na početku razgovora rekao, s nestrpljenjem očekuje početak emitiranja serije „Ne diraj mi mamu“, jer se na snimanju dobro zabavio, a kada je na okupu dobra ekipa, i krajnji rezultat mora biti dobar.



- Na snimanju serije bilo je baš onako kako treba biti - zabavno, smiješno, ali i radno i naporno. Tokom snimanja upoznao sam puno novih kolega, radio u potpuno novom okruženju i sa sobom ponio samo dobre uspomene. Nažalost, nemam informaciju šta se čeka s početkom emitiranja, pa sam i ja u iščekivanju kao i publika - kaže Bitorajac.



Prva publika



Šta trenutno radite?



- Snimamo novi šou, opet na TV-u, snimam i materijale za predstave koje spremamo u „Ludoj kući“. Također, radim i novu predstavu s kolegom iz „Supertalenta“ Igorom Mešinom. Osim toga, režiram još jedan pozorišni projekt. Uglavnom, ima puno posla.



Najavljujete da ćete uskoro s Đurom otvoriti pozorište „Luda kuća“.



- Joj, ne pitajte. Sve je gotovo, ali kad su papiri u pitanju, uvijek jedan papir nedostaje. Već smo nekoliko puta bili pred otvaranjem, no mislim da ćemo u roku od mjesec već biti u pogonu. Obojica ne možemo dočekati da „Luda kuća“ dočeka svoju prvu publiku.



Velika gledanost



Koliko su društvu potrebni projekti poput „Supertalenta“?



- Dok je odaziv velik, dok se gleda, prati i piše, svakako da je potrebno. Ako se na taj način, svojim talentom, neko uspije realizirati, gledaoci zabaviti, onda je, naravno, potrebno. Na kraju, danas to isto društvo, odnosno publika i gledaoci imaju izbora napretek, pa velika gledanost ovakvih emisija sve govori.



Je li danas potrebno da glumci imaju i TV angažmane?



- U mogućnosti sam birati gdje hoću, a gdje neću nastupati. Volim svoj posao zbog velike raznolikosti. Pozorište, TV serije, šou programi, film... Potpuno su različiti formati i traže različitu energiju i koncentraciju. Mladom glumcu se u medijskoj poplavi raznih sadržaja, u koju je sada uključen i internet, za afirmaciju dobro pojaviti i na televiziji, koja je još najjači medij. Sada, je li to sapunica, kviz, šou, to je stvarno individualna odluka. Ja se ne pojavljujem da bih se pojavio, već radio i zabavljao.



Sila prilika



Koja Vam je uloga u TV serijama najdraža?



- Meni je najdraža uloga Robija iz „Bitangi i princeza“. Zbog bezbrojnih repriza, već generacijama je ipak najpopularnija „Naša mala klinika“, pa mi češće prilaze prolaznici za samo jedan selfi s doktorom Kunićem.



Koliko je danas reklama putem društvenih mreža dobrodošla?



- Nisam previše angažiran na društvenim mrežama, ali sa svojim fanovima podijelim koju bitnu informaciju, podijelim koju nagradu i slično. Silom prilika uvučen sam u to jer je to način da nešto što kažeš dođe do publike. To je danas sastavni dio javnog posla. Privatne stvari za sada ne dijelim ni na kakvim društvenim mrežama.



Prošle godine sa suprugom ste posjetili Sarajevo, snimali seriju, bili ste gost SFF-a...



- Rado dolazim u Sarajevo. Za potrebe posljednjeg snimanja boravio sam skoro mjesec. Sarajevo ne doživljavam kao nešto strano i nepoznato. Kada negdje postoje ljudi kojima se u svakom trenutku možete javiti, onda se osjećate kao kod kuće.



Motocikliste trpaju u kategoriju opsesivnih ljudi



- Često nas, motocikliste, trpaju u kategoriju opsesivnih ljudi. Meni je motocikl kao i auto, prijevozno sredstvo u kojem nešto više guštam. To je moja svakodnevica, ponekad i ispusni ventil. Ipak, što se odmaranja tiče, tu je na prvom mjestu moja drvena kućica u prirodi i zelenilu u Gorskom Kotaru, gdje s porodicom boravim jednu trećinu svake godine - govori Bitorajac.



Pravi film u pravo vrijeme



- Uloga u „Ničijoj zemlji“ nije bila ništa posebno drugačija i značajnija od drugih, ali film i njegov uspjeh svakako jesu. Sumnjam da se samo tako mi s ovih prostora dva puta možemo nadati istom takvom uspjehu svjetskih razmjera. Tada nam se svima potrefilo, pravi film u pravo vrijeme - smatra Bitorajac.



