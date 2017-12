Rusmir Hrvić je na čelu AS Holdinga, najveće bosanskohercegovačke prehrambene industrije koja upošljava oko 4.500 radnika. U novogodišnjem intervjuu za agenciju Patria govori o poslovnom uspjehu tog giganta, značaju prelaska na korporativno upravljanje, planovima za narednu godinu, te kako je moguće da tako brzo oporavlja kompanije za koje drugi procjenjuju da su na izdisaju.

Rusmir Hrvić / 24sata.info

Patria: Napredujete i osvajate novu proizvodnju i nova tržišta. Godišnji promet ste povećali sa 200 miliona KM na 270 miliona KM u prošloj godini. Zapošljavate, širite i povećavate proizvodnju i izvoz je sve veći. Kakvi će biti rezultati za ovu godinu?



Hrvić: Rezultati za 2017. godinu će biti još bolji ako Bog da. Mislim da će ovo biti najbolja godina do sada, sa najvećim prihodima i najvećim brojem zaposlenih. Očekujemo ukupne prihode veće od 300 miliona KM, sa oko 4.500 ukupno zaposlenih u svim našim članicama.



Patria: Vaše preuzimanje Vispaka bilo je u vrijeme krize i dočekano je sa sumnjom, ali je za kratko vrijeme promet gotovo utrostručen. Vispak je imao svoje izuzetne brendove, od čuvene Zlatne džezve pa do začina i čajeva, ali je sve sa vašim preuzimanjem, može se reći, eksplodiralo u totalnu pozitivu. Šta je za ovakve pozitivne priče presudno u vašem djelovanju?



Hrvić: Mi smo akvizirali Vispak u vrijeme kada su ga mnogi otpisali. Svako je mogao kupiti dionice Vispaka na berzi, ali niko nije vjerovao da bi ova kompanija trebala opstati na tržištu, a kamo li da je vidio potencijal u njenim brandovima. Naš povrat investicije u Vispak trajao je svega tri godine. Uspjeli smo ovu posrnulu domaću kompaniju najprije stabilizirati, a potom njene brandove poput Zlatne džezve, Begove čorbe, Stampija, Choco cluba, itd. vratiti na police. Puno toga smo inovirali u Vispaku, od novih proizvoda i brandova, preko procesa, do distribucije, plasmana marketinga i komunikacija. Istrajavali smo na konceptu kompetentnosti Vispaka za bosansku kafu i bosansku kuhinju. Ukratko, Vispaku smo dodali novu vrijednost i učinili ga kompanijom na koju svi zajedno možemo biti ponosni. Sličan princip primjenjujemo i na druge domaće kompanije kojima pomažemo da opstanu, očuvaju radna mjesta i da se dalje razvijaju.



Patria: Kada ste preuzeli trećinu Agrokomerca, mnogi su sumnjali da ste u ušli u ogroman rizik. Ali, događa se novo čudo. I golim okom se vidi u trgovinama da se stari dobri „Tops“ vraća u top formu. Činjenica je da su mnogi dočekali oživljavanje Agrokomerca sa najvećim simpatijama i radošću.



Hrvić: Agrokomerc je veliki brand, možda veći nego se može i pretpostaviti. S druge strane, velika su i očekivanja od ovog nekadašnjeg giganta. Naše namjere su da krajiškog diva ponovno dignemo. Trebat će puno angažmana, znanja i investicija. Vidimo potencijal u Agrokomercu, i svakim danom mi zapravo dobijemo po jednu bitku. Mi ćemo u tom smislu nastaviti strpljivo raditi i graditi naše pozicije u cilju velikog povratka Agrokomerca na tržište.



Patria: Klas i dalje grabi u uspjehe. Imate ogroman broj kooperanata. Bavite se i otkupom voća. Kako razviti poljoprivredu koja je osnova razvoja i stabilnosti svake države? Je li država svjesna vašeg sve većeg učešća u supstituciji uvoza.



Hrvić: Prvih 10 najrazvijenijih zemalja svijeta su ujedno i najveći proizvođači hrane. Bosna i Hercegovina može proizvoditi puno više. Nekada je omjer zadovoljenja naših potreba bio 80% vlastite proizvodnje, a 20% se uvozilo. Danas je taj omjer manje-više obrnut. Našu šansu vidim u nekim segmentima proizvodnje zdrave hrane za koju imamo sve predispozicije. Država u tom smislu treba, po mom mišljenju, osigurati ambijent i okvirne uvjete, odnosno treba osmisliti efikasan sistem funkcioniranja zadruga, prije toga formirati jake naučno – istraživačke institute, zatim pomoći proizvođačima da makar imaju iste tržišne šanse kao strani proizvođači koji na našem tržištu plasiraju svoje proizvode, i na koncu pomoći domaće proizvođače kod plasmana na inozemna tržišta. Eto to bi bio osnovni koncept na osnovu kojeg bismo vrlo brzo otvorili jako puno radnih mjesta i doprinijeli daljnjem smanjenju vanjskotrgovinskog deficita, koji smo svi zajedno počeli značajnije smanjivati.



Patria: Ove godine ste formirali AS Holding. Praktično, po prvi put uvodite korporativno upravljanje. Šta će to značiti za vaše dalje poslovanje?



Hrvić: Odlučili smo ponovno značajno inovirati, ali ovaj put u jednoj potpuno novoj oblasti. Prošlu poslovnu godinu ćemo pamtiti po uvođenju korporativnog upravljanja. Formiranjem AS Holdinga utvrdili smo ciljeve i strateška opredjeljenja, kreirali pravila i procese, oformili timove stručnjaka, i krenuli ka uspostavljanju najprije principa a potom i mehanizama korporativnog upravljanja. U ovom trenutku korporativno upravljanje primjenjujemo na 15 članica AS Holdinga, pri čemu kreiramo poslovni sistem koji se temelji na ideji odgovornosti, interakcije i nadgradnje, u kojem brandovi ispunjavaju svoju misiju. Zadovoljan sam kako se stvari odvijaju. Formirali smo AS Holding sa ciljem da razvijemo jednu sasvim novu kompaniju sa efikasnim mehanizmima korporativnog upravljanja, kako bi našim članicama ali i drugima ponudili novu vrijednost i unaprijedili njihovo poslovanje.



Vidim šansu u ovome što radimo. Kako za kompanije koje su u našem vlasništu, tako i na jednom novom tržištu upravljanja kompanijama, fondovima i biznisima uopće. Novost je što smo sada u poziciji da takva iskustva podijelimo sa drugima. Puno je različitih kompanija, investitora i grupacija domaćih i stranih koje tragaju za rješenjem. U proteklom poglavlju našeg rasta i razvoja mi smo dokazali da ga imamo.



Patria: Rađanje AS Holdinga asociria na buđenje bh. ekonomije. Koliko velike korporacije u BiH mogu za sobom povući male privrednike? Prije rata smo imali upravo ogromne gigante koji su bili okosnica bh. privrede?



Hrvić: Velike kompanije generiraju razvoj malih. Nikako obrnuto. Veliki sistemi su u stanju investirati u nova znanja, kreirati brandove, učiniti ih konkurentnim, napraviti od njih uspješne tržišne priče i osigurati stabilnost i prosperitet u razvoju. Mali i srednji rade za velike, rade i proizvode kvalitetno i uklapaju se u procese, te na taj način postaju sastavnim dijelom velikih sistema. Slobodni su u svojim odlukama, ali ispunjavaju ono najvažnije - standarde, rokove i potiču na inovaciju.



Jedan od najvećih problema bosanskohercegovačke privrede je po mom mišljenju neadekvatno upravljanje privrednim društvima. Posmatrajući sa strane, mogu kazati da ukoliko se ne postigne zaokret u uvođenju korporativnog upravljanja u domaćim kompanijama privatnim i onim sa većinskim državnim kapitalom, većina ih u dogledno vrijeme neće postojati, ili barem neće biti ovo što su sada po snazi i poziciji na tržištu. Upravo tu kao holding vidimo našu šansu, jer naša znanja nudimo i drugima. Za uvjete koji vladaju u Bosni i Hercegovini, riječ je dakle o inovaciji. Naša zadaća je da ponudimo najbolja rješenja, ispravne strategije i promišljene vizije.



Patria: Korporaciju ne čine samo hale i mašine. Ključ svakog uspjeha su ljudi. U BiH imamo dvije krajnosti, ogroman broj nezaposlenih s jedne strane i deficit u nekim zanimanjima s druge strane. Koliko se ulaže u ljude?



Hrvić: Ljudi su najvažniji resurs. Nažalost, cijela naša regija, koja je bila bogata u tom smislu, postaje sve siromašnija ljudima. Zato moramo učiniti sve da zaustavimo odlazak ljudi sa ovih prostora. Smatram da bi države regije trebale donijeti jednu zajedničku strategiju, jer je očito da se ovaj problem prelijeva iz zemlje u zemlju i ne može se riješiti nekoordinirano. Strategija bi bila usmjerena na rješavanje ovog demografskog, ali sve više i ekonomskog, kulturološkog, pa i političkog problema. Za početak mi u BiH trebamo smanjiti doprinose na plaće i ostale namete privredi do one mjere do koje je to potrebno da bi se značajno povećale plaće radnika i unaprijedio životni standard stanovništva.



Mi u AS Holdingu nastojimo razviti vlastitu formulu za razvoj ljudskog potencijala. Formirali smo snažan tim ljudi. Upravljamo s ciljem uspostave jasnog etičkog kodeksa poslovanja, investiramo u ljude uz stalne edukacije, istraživanja tržišta i procjene rizika, koristimo se pritom savremenim tehnološkim dostignućima, sa uspostavom optimalnih poslovnih procesa, a nudimo i rješenja u digitalizaciji. Sve ovo je sastavni dio modernog korporativnog upravljanja, ali i istodobno jedan zdrav odnos prema investiranju u ljudske potencijale.



Patria: Šta su sljedeći potezi u vašem razvoju?



Hrvić: Naš sljedeći izazov je snažan AS Holding spreman za sve tržišne utakmice. Holding koji će biti od koristi svojim članicama, tržištu i državi. AS Holding je nesumnjivo prekretnica u našem 20-godišnjem rastu i razvoju. Zato mislim da se nalazimo na početku. U periodu koji je iza nas uspjeli smo razviti jedan značajan poslovni sistem koji se bavi proizvodnjom hrane, trgovinom i proizvodnjom u tekstilnoj industriji. Sa AS Holdingom ulazimo u optimiziranje upravljačkih procesa sa jasnim strategijama razvoja. Mislim da ćemo i ovaj put iznenaditi sve one “sumnjičave” koje spominjete u jednom od vaših prethodnih pitanja.



