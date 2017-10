Kako sam već u javnim istupima govorio da je PMP ustvari jedan lokalni eksperiment koji okuplja građane grada Mostara i šireg područja, koji ne prihvataju da budu pokusni kunići, kako međunarodne zajednice, političkog Zagreba i Sarajeva i konkretnih raznih stranačkih uticaja, sa sopstvenim interesima.

Semir Drljević – Lovac / 24sata.info

Veoma je važno istaći, da nam znatan broj mladih ljudi pristupa, različitih profila visoko obrazovanih, kao što su inžinjeri, umjetnici, radnici raznih zanata, ljudi sa sopstvenim porodičnim biznisima a koji su na najvećem udaru sistemskih poreskih obaveza i nameta svake vrste, populacija penzionera, kao i porodični članovi domaćinstava, ali bez određenog političkog iskustva…..Sve u svemu, lično sam veoma zadovoljan, odzivom građana Mostara, kao i učešćem delegata i broj članova partije, sa navedenim uvaženim gostima. Inače je bila prisutna očita medijska blokada, odazvali su se jedino TV1 i RTM, od mnogih televizijskih kuća, a od printanih medija novinar “Oslobođenja”, te Vijesti.ba od portala. Očigledno je da mediji pod kontrolom vladajućih stranačkih struktura, kojima baš nije po volji naš nastup i djelovanje na mostarskoj političkoj sceni…..Na skupštini sam eksplicitno rekao da zahtijevamo da se dogovore do Nove godine da bi se izbori mogli održati na proljeće, kada su u pitanju izbori za Gradsko vijeće grada Mostara, jer ovi izbori moraju biti odvojeni od opštih izbora, jer su građani Mostara već godinama bili uskraćeni za ta svoja demokratska prava u izboru gradskih vijećnika, kao i gradonačelnika grada. S obzirom na dogovor, koji bi i danas uslijedio za ove izbore, nerealna je njihova provedba do konca ove godine, radi određenih proceduralnih aktivnosti…..A što se tiče njihovih dogovora, oni se već dogovaraju evo deset godina i mogli bi to činiti i narednih stotinjak godina, jer su vlastodršci bez obaveza i odgovornosti, prije svega prema svojim građanima koji su im ukazali povjerenje, a međunarodna zajednica im to toleriše isto tako godinama. Svi ovi decenijski dogovori podsjetili su me na slijedeću anegdotu iz moga djetinjstva, kada su dva dječaka iz moje mahale uzeli po jednu kokošku, sišli na Neretvu, potopili ih u vodu, te brojali čija kokoška može duže da roni ispod vode. Jasno, kokoške su se udušile u vodi, a dječali su dobili degenek od roditelja…..Po našem mišljenju, partijskog programskog djelovanja, konkretno postoje dva načina privremenog rješenja;- prvo, vraćanje mandata zadnjem izabranom sastavu Gradskog vijeća, i – drugo, povratak na Dejtonski, odnosno Hans Košnikov Statut, koji je jedini usvojen i bio prelazni i pokazao se funkcionalniji od Ešdaunovog, nametnutog Statuta, koji i nije prošao proceduru usvajanja…..Na žalost HDZ i SDA uopšte ne razmisljaju o uređenju grada, ne za dobrobit svih građana, nego gledaju partikularne interese i da kroz uređenje svedu šanse političkim oponentima na minimum minimuma….. Što se tiče glorifikacije ratnih zločinaca u Mostaru pod zadnjim izbornim sloganom HDZ-a, „ Završmo započeto” je stvar da se svi zabrinu pogotovo oni koji im daju podršku, a misle da im djeca žive ovdje…..



Semir Drljević Lovac, legendarni mostarski komadant, jedan od ratnih komandanata 41. motorizovane Viteške brigade, čovjek koji je je oslobađao područje Mostara i Hercegovine od agresora. Zajedno sa mostarskim suborcima ispisao je jednu od najvećih ratnih priča. Odbranjen je Mostar iako vojnim analitičarima nije ni danas jasno kako je to bilo moguće. Danas se drugim – političkim sredstvima bori za svoj i naš Mostar, a time i za našu jedinu domovinu, Bosnu i Hercegovinu. Bio je izuzetno susretljiv pri upitu da obavimo ovaj razgovor.



Kada je osnovana PMP i šta su osnovni elementi njene političke platforme?



DRLJEVIĆ: PMP je osnovana 10.02. 2014 g i kako smo naglasili sa osnovnim ciljem političkog obrazovanja građana, jer smo mišljenja da samo politički obrazovano stanovništvo može uživati demokratiju.



Osnovne smjernice



1. Povratak politike građanima i građana politici.



2. Vraćanje institucionalnih nadležnosti u relevantne institucije iz sjedišta političkih stranki.



3. Uređenje grada Mostara kao urbane sredine svih građana, u kome vlada građanska sloboda i politika jednakih šansi, sa punom izraženom ravnopravnošću.



Ko sve čini vaše članstvo?



DRLJEVIĆ: Kako sam već u javnim istupima govorio da je PMP ustvari jedan lokalni eksperiment koji okuplja građane grada Mostara i šireg područja, koji ne prihvataju da budu pokusni kunići, kako međunarodne zajednice, političkog Zagreba i Sarajeva i konkretnih raznih stranačkih uticaja, sa sopstvenim interesima. Veoma je važno istaći, da nam znatan broj mladih ljudi pristupa, različitih profila visoko obrazovanih, kao što su inžinjeri, umjetnici, radnici raznih zanata, ljudi sa sopstvenim porodičnim biznisima a koji su na najvećem udaru sistemskih poreskih obaveza i nameta svake vrste, populacija penzionera, kao i porodični članovi domaćinstava, ali bez određenog političkog iskustva. Dakle, svi oni su nam prišli iz više razloga; same ideje PMP-a, a svakako i radi velikog povjerenja u već dokazane ljude koji stali na čelo ove partije, već prekaljenih i dokazanih boraca u agresorskom periodu, kao i aktivnosti u mirnodopskom periodu, od Dejtona do današnjih dana. Vjeruje nam ovo naše članstvo, jer većina se poznaju čitav život i svakodnevno i neposredno komuniciramo, susrećemo, razgovoramo i dogovaramo.



U ponedjeljak, 25. septembra, održali ste IV. Izvještajnu skupštinu Stranke. Kako ocjenjujete odziv delegata i gostiju, te medijsko praćenje iste?



DRLJEVIĆ: Odziv delegata je bio sasvim zadovoljavajući, što ukazuje i podatak da je Skupštini bio prisutan 94 delegat, od njih 100. Što se tiče gostiju od nekih 350 prisutnih u velikoj Sali Narodnog pozorišta, važno je napomenuti odziv i prisustvo, znatan broj uglednih univerzitetskih profesora, predstavnika raznih udruženja nevladinih organizacija, političkih predstavnika nekih opozicionih stranaka grada Mostara, bivših vijećnika i Predsjednika Gradskog vijeća Mr Milana Jovičića, koji je inače u periodu, kao prvi predsjedavajući Gradskog vijeća u post-dejtonskom periodu doživio i određenu golgotu i progon u sospstvenom gradu, sve u cilju stvaranja jedinstvenog grada Mostara, sa prisutnim tvorcem ideologom i vizionarom cjelovite naše zajedničke borbe za takav Mostar, veoma sposobnim i uglednim tadašnjim gradonačelnikom gospodinom Safetom Oručevićem, inače nosiocem liste građana za jedinstveni Mostar. Po mome skromnom mišljenju, naš Safa, kako ga i naša mostarska raja doživljava i često od milja naziva, od rata je bio i ostao pravi političar pragmatik, vizionar i strateg, sa iskusnim manirima vrsnoga diplomate. Sve u svemu, lično sam veoma zadovoljan, odzivom građana Mostara, kao i učešćem delegata i broj članova partije, sa navedenim uvaženim gostima. Inače je bila prisutna očita medijska blokada, odazvali su se jedino TV1 i RTM, od mnogih televizijskih kuća, a od printanih medija novinar “Oslobođenja”, te Vijesti.ba od portala. Očigledno je da mediji pod kontrolom vladajućih stranačkih struktura, kojima baš nije po volji naš nastup i djelovanje na mostarskoj političkoj sceni. Na našoj FB staranici, za 48 sati, našu objavu je vidjelo 7130 aktera, a oni koji su reagovali klikom ili lajkom bilo je 2387, što je ipak pokazatelj našeg dodtupa građanstvu i pored medijske blokade i ignorisanja istih, pod uticajima svojih mentora vladajuće elite.



Na Skupštini ste eksplicitno zatražili od vladajućih stranaka u Mostaru da održe izbore do kraja godine jer ćete, u protivnom, pozvati svoje simpatizere, nevladine organizacije i opozicione stranke na “građanski neposluh”. Šta to znači, odnosno na kakvu formu neposluha ste mislili?



DRLJEVIĆ: Na skupštini sam eksplicitno rekao da zahtijevamo da se dogovore do Nove godine da bi se izbori mogli održati na proljeće, kada su u pitanju izbori za Gradsko vijeće grada Mostara, jer ovi izbori moraju biti odvojeni od opštih izbora, jer su građani Mostara već godinama bili uskraćeni za ta svoja demokratska prava u izboru gradskih vijećnika, kao i gradonačelnika grada. S obzirom na dogovor, koji bi i danas uslijedio za ove izbore, nerealna je njihova provedba do konca ove godine, radi određenih proceduralnih aktivnosti.

Što se tiče forme građanskog neposluha, nastojimo biti kreativni i imamo par ideja koje podrazumjevaju nekoliko koraka ili faza što ćemo, ako se ne dogovore sadašnje vladajuće strukture i međunarodna zajednica, na vrijeme predstaviti javno, što ovom prilikom iz razumljivih razloga ne bih konkretno isticali.

A što se tiče njihovih dogovora, oni se već dogovaraju evo deset godina i mogli bi to činiti i narednih stotinjak godina, jer su vlastodršci bez obaveza i odgovornosti, prije svega prema svojim građanima koji su im ukazali povjerenje, a međunarodna zajednica im to toleriše isto tako godinama. Svi ovi decenijski dogovori podsjetili su me na slijedeću anegdotu iz moga djetinjstva, kada su dva dječaka iz moje mahale uzeli po jednu kokošku, sišli na Neretvu, potopili ih u vodu, te brojali čija kokoška može duže da roni ispod vode. Jasno, kokoške su se udušile u vodi, a dječali su dobili degenek od roditelja. Ukratko rečeno žderu nam vrijeme, kako nam to slikovito reče naš Predsjednik Skupštine, naš Tiro Ramiz, mašinski inžinjer i susdski vještak, poznati logoraš i spisatelj tog logorskog stradanja, pa reče: „ Život nije autobus, ako zakasniš doći će drugi, ljudi nestaju, a sve je manje ljudi koji razumiju stanje u gradu koje postaje”NORMALA”, naše svakodnevnice.



Ko je još, osim vladajućih HDZ-a i SDA, krivac za agoniju Mostara? Da li je po vama iz PMP-a bilo boljih rješenja u situaciji kada nema izbora od ovog kada je raspušteno Gradsko vijeće i upravljanje gradom dato u ruke jednom čovjeku? Koja su to mogla biti privremena rješenja, eventualno?



DRLJEVIĆ: Osim navedenih odgovornosti vladajućih stranaka u gradu Mostaru, svakako je velika odgovornost međunarodne zajednice, koja je realno učestvovala u kreiranju ove agonije, ignorisala je primjenu prelaznog Statuta i uloženih napora gospodina Hansa Košnika u uspješnim aktivnostima i potezima, a nametnuti Statut od strane Pedija Ešdauna nije u cijelosti ispoštovala u zahtjevima njegove primjene i realizacije, već je pristala na povlađivanje, posebno stranačkim strukturama HDZ-a, sa docnijim priklonom i SDA u njhovim neuspješnim dogovaranjima. Isto tako, praveći se „mahniti”, kako bi to mi rekli, izvršene su i smjene određenih kadrova u mnogim organizacijama, po sistemu samo njihovih stranačkih interesa.Čini mi se, a više hoću da vjerujem, da su trebali biti aktivniji u provođenju demokratskih procesa, u traženju odgovornosti vladajućih stranaka, a ne prepuštanju i povlađivanju njihovim interesima. Bili smo i primorani, jednom prilikom, dati im jedinice svima iz demokratije, poziciji i opoziciji, građanima i posebno profesorima demokratije iz međunarodne zajednice, koja je upravo, potrošila i milione maraka na promociji demokratije u našoj Bosni i Hercegovini i gradu Mostaru.

Po našem mišljenju, partijskog programskog djelovanja, konkretno postoje dva načina privremenog rješenja;

– prvo, vraćanje mandata zadnjem izabranom sastavu Gradskog vijeća, i

– drugo, povratak na Dejtonski, odnosno Hans Košnikov Statut, koji je jedini usvojen i bio prelazni i pokazao se funkcionalniji od Ešdaunovog, nametnutog Statuta, koji i nije prošao proceduru usvajanja. Imali smo u punom smislu riječi pluralizam po 8 političkih partija u opštinskim vijećima, nacionalnu zastupljenost, odgovornost je bila puno jasnija a mogućnost manipulacije smanjena u dobroj mjeri. Opštinska vijeća su se takmičila ko će dobiti status otvorene opštine povratka, te još mnogo stvari, a svakako su nas politički vratili u 90 –e, pa je logičan povratak na Statut iz 1996 godine.



Postoje i prijedlozi za spajanje lokalnih izbora u Mostaru sa parlamentarnim, slijedeće godine. Šta Vi mislite o tome?



DRLJEVIĆ: Pa jasno je da će HDZ i SDA sve učniti da se spoje izbori u Mostaru sa opštim što bi za sve, osim za njih, bila katastrofa i politički zločin. Kao što sam već napomenuo da ja politika vraćena u 90-te godine, ratne retorike,velikih nacionalnih interesa, da ne bi upotrebio i teže kvalifikacije, regionalne tenzije, obavještajni ratovi i sve to bi jednostavno anuliralo, bilo koju lokalnu temu i ponovo bi strah nadvladao demokratiju i slobodu govora koja bi u startu bila proglašena izdajničkom.



Na najkonkretniji način borili ste se za jedan drugi Mostar, a ne za ovaj kojeg imamo i neki žele da ga kao takvog zacementiraju. Danas se borite za taj drugi Mostar, samo drugim – političkim sredstvima. Dakle, pripadate bloku političkih subjekata koji su za jedinstven grad, nasuprot onom drugom bloku koji bi da ga podijele. Ako bi se održali izbori do kraja godine, koje bi snage, prem vašim spoznajama i eventualnim istraživanjima, prevagnule u budućem sazivu Gradskog vijeća?



DRLJEVIĆ: To zavisi od samog uređenja grada što bi diktiralo način na koji bi politički subjekti ušli u izbore. Na žalost HDZ i SDA uopšte ne razmisljaju o uređenju grada, ne za dobrobit svih građana, nego gledaju partikularne interese i da kroz uređenje svedu šanse političkim oponentima na minimum minimuma. Jasno je da nemaju želju da završe proces i nakon 22 godine dogovaranja da se nikada ne dogovore, da ni za milimetar učine pomjeraj od Košnikovog rješenja, naprotiv kao što smo na Skupštini to slikovito i prikazali foto-karikaturom koja nosi naziv NAPRIJED U PROŠLOST, gdje smo ih od milja nazvali KONZERVE (konzervativci).



A da li je sve do lokalnih aktera ili se neki potezi vuku i u Zagrebu, Sarajevu, Briselu…? Kako, eventualno, eliminirati te utjecaje izvan Mostara i izvan BiH?



DRLJEVIĆ: U principu sve i jeste do lokalnih aktera jer je HDZ i njegove strukture potčinjen Zagrebu, a SDA i njegove strukture, Sarajevu. Lično mi je poznato da je SDA prošle godine, na Glavnom odboru stranke, donio odluku da podrži Gradski odbor Mostara, bezrezervno u odlukama koje donesu, a ovi opet iz straha od odgovornosti i njihove nesposobnosti,vraćaju ovlaštenja Centrali, gdje u suštini građani Mostara postaju moneta za potkusurivanje u političkoj trgovini na relaciji Zagreb- Sarajevo. Kako bi istinski smanjili taj uticaj trebali bi nam stvarni lokalni lideri kojih od odlaska sa političke scene bivšeg gradonačelnika, gospodina Safeta Oručevića, uopšte nema grad Mostar. Njegovim odlaskom iz političkog djelovanja u gradu, mišljenja sam da zaista, danas u Mostaru, nema pravih političara, a za one koje tako nazivamo su ustvari partijski ili stranački, dobro plaćeni “olovni vojnici”(opšte poznato je da je olovo otrovno).



Gradska uprava Mostara, zapravo Ljubo Bešlić, kao gradonačelnik, pokrenula(o) je inicijativu pod naslovom “Mostar evropska prijestolnica kulture”. Nedavno su podršku ovoj inicijativi dali HDZ, HSS, HKDU, SDA, SBiH, SNSD, SBB, SDP i DF. S druge strane, iz mostarskih škola su protjerani književne veličine, Hamza Humo, Svetozar Ćorović, Osman Đikić i Aleksa Šantić, a svoje ulice su dobili ustaški elementi fašističke tvorevine NDH, Mile Budak, Jure Francetić i Mladen Lorković. Njihov pjevač, Thompson, puni stadion pod Bijelim brijegom, naprimjer, kao podršku uznicima udruženog zločinačkog poduhvata, kako ih je međunarodni sud u Hagu definisao.Može li takav Mostar postati evropska prijestolnica kulture?



DRLJEVIĆ: Priča o Mostaru kao centru kulture jugoistočne Evrope stara je 16 ili 17 godina, znači u vrijeme kad smo imali Košnikovo uređenje, kada je postojao politički pluralizam u opštinskim, odnosno Gradskom vijeću i tada je imalo smisla jer smo krenuli naprijed, a danas 10 godina bez demokratije, kao temelja političke kulture, je smiješno pričati o istoj. Nažalost, većina opozicionih stranaka je nasjela na staru igru vladajućih struktura i dali alibi istim da su izbori nepotrebni, jedino Naša stranka nije nasjela, a nas ko da Bog nije dao, tako da sam ja ovo saznao iz medija.

Što se tiče glorifikacije ratnih zločinaca u Mostaru pod zadnjim izbornim sloganom HDZ-a, „ Završmo započeto” je stvar da se svi zabrinu pogotovo oni koji im daju podršku, a misle da im djeca žive ovdje.



(Wordpress.com)