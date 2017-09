Profesor Milan Jovičić za sebe kaže da je čovjek istine i samo istine, intelektualac, bivši privrednik koji je izgradio šest velikih investicionih objekata u Jugoslaviji, poliglota, vijećnik, bivši parlamentarac Republičke i Savezne skupštine u Beogradu, te profesor elektrostruke. Njegova domovina je samo Bosna i Hercegovina, za sebe kaže da je prije svega Hercegovac, pa tek onda Srbin, kao i da je u ratu bio trostruki prognanik. U periodu od 2000. do 2004. bio je predsjednik Gradskog vijeća Mostara. Danas je penzioner.

Milan Jovičić / 24sata.info

Ko je, prema Vašem mišljenju, kočničar u procesu sticanja ravnopravnosti i konstitutivnosti srpskog naroda u HNK-u?



- Zajednički kočničar su HDZBiH i SDA, jer se godinama dogovaraju bez učešća bilo kojih predstavnika iz reda srpskog korpusa. Treba znati da je konstitutivnost fikcija, koja za nas ništa ne predstavlja, odnosno da je bitna ravnopravnost građana i naroda, koja je i u ovim uslovima lošeg življenja očigledna na svakom koraku.



Majorizacija po HDZ-u



Primjera radi, u periodu kad sam bio predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara, lično nisam mogao zaposliti ni Srpkinju sa Ekonomskim fakultetom za čistačicu u bilo kojoj instituciji u gradu. Evo i drugi primjer, radeći u Elektrotehničkoj školi, kao profesor stručnih predmeta, bio je aktuelan izbor direktora škole. Iako je K. S, inače Srpkinja, na konkursu dobila saglasnost i Nadzornog odbora, ministar obrazovanja iz SDA rekao je da Srbin ne može biti direktor dok je on ministar. Bezbroj je takvih slučajeva. Nužno je znati da je za sve u Mostaru ponajviše odgovorna međunarodna zajednica, koja je redovno povlađivala zahtjevima HDZ-a, te je na koncu u svemu svakako bio HDZBiH i rukovodstvo ove stranke s nacionalističkom politikom, odnosno politikom diskriminacije i majorizacije u svim strukturama vlasti, od Gradske uprave, policije i drugih institucija.



Vjerujete li da će Srbi konačno steći status konstitutivnog naroda i ako se to desi, šta im to može donijeti u Hercegovini?



- Bez obzira na konstitutivnost Srba, s trenutnom suludom politikom ovih Srba u Mostaru, teško je očekivati nešto konkretnije i bolje. Zašto? Treba istinski poznavati sve okolnosti unutar srpskog korpusa, pa donositi zaključke, što to mnogi i neće ili ih ne interesuje. Trenutni Srbi, koji galame i grakću poput žaba, obični su dodikovci, nasljednici i recidivi njegove ideologije i politike, uz neposrednu pomoć i učešće vladike Grigorija i njegovih popova i saradnika. Smiješno je i suludo da se okreću ka Dodiku i Republici Srpskoj, a nas Srbe koji smo ostali u gradu sa svojim komšijama i susjedima, dajući društveni doprinos i bili birani, jednostavno ignorišu i tretiraju rezervnim Srbima. To je krenulo od Dodika i vladike Grigorija u njihovim javnim nastupima po raznim televizijama i intervjuima. Međutim, kako je Dodik postao jaran s mentorom Čovićem, nastojeći da ga ovaj promoviše u akademika u sopstvenoj akademiji Herceg-Bosne, a kriminalci obojica istog kova, njega i ne interesuju problemi Srba u Federaciji i Mostaru. Važno je napomenuti da dodikovcima ne smetaju Srbi koji su članovi HDZ-a, poput savjetnice Radmile Komadine i drugih, dok im smetaju svi drugi, takozvani rezervni Srbi ili kako to znaju reći “Alijini Srbi”.

Postoji li neki politički subjekt u manjem entitetu koji je zaista zainteresovan da istinski pomogne povratnicima Srbima u dolini Neretve?



- O Dodiku i njegovim interesima za Srbe u dolini Neretve nema se šta posebno reći, jer ih on tretira i gore od stada ovaca u Republici Srpskoj. Šta može biti interes kriminalca kakav je on, već vile i stanovi po Beogradu, Laktašima i gdje sve ne?



Primjera radi, kako to vele ovi dodikovci iz samoproglašene koordinacije, Dodik im je obećao da će njegovi parlamentarci podržati njihove zahtjeve u vezi sa statusom Mostara, što su u principu dostavljeni stavovi Centra za mir i gospodina Safeta Oručevića. Međutim, taj isti Dodik ih je slagao i od podrške nije bilo ništa. Ovaj nesretni koordinator Dušan Golo i sam je nedavno razgolitio svu njihovu politiku i ideologiju, tokom gostovanja u emisiji RTRS-a, kod njihovog glasnogovornika i jezikoslovca Veselina Gatala, te je na jedno od njegovih provokativnih pitanja, odgovorio “da se Republika Srpska brani u Mostaru, jer je Mostar dao 230 boraca Srba, Mostaraca koji su poginuli za Republiku Srpsku”. Jasno je da ovakvo nešto ni lud čovjek ne bi govorio, a ne predstavnik domaćih Srba.



Građanska država



Oko hiljadu Srba ostalo je bez ikakvih ljudskih prava u firmi Aluminij, u kojoj je na ulazu tih godina pisalo: “Srbima i psima ulaz je zabranjen”, što ne smeta niti interesuje tog guslara i pjevača, laktaškog đilkoša i velikog nacionalistu i kriminalca. Na kraju, zašto i tražiti pomoć od bilo koje stranke u RS-u, kada se mostarski Srbi trebaju odreći sulude nacionalističke, genocidne ideologije i okrenuti sopstvenim snagama, autohtonih stanovnika i građana ovoga grada, ako istinski imaju namjeru graditi zajednički život sa svojim komšijama i susjedima.



Nedavno je na čelo Prosvjete došao Radovilje Krulj. Hoće li njegov angažman doprinijeti stvarnom oživljavanju ovog društva i hoće li srpska društva u Mostaru moći djelovati u kapacitetu kako je to bilo u prošlosti?



- Što se tiče djelovanja srpskih društava u gradu, činjenica je da Crkva poklapa sve te djelatnosti i društva, tako da za Srbe nema sreće sve dok država ne bude sekularna i građanska.



Vjerujete li da će Mostar u narednoj godini imati lokalne izbore ili ste stava da će se agonija produbiti?



- Nemam šta da vjerujem, Mostar mora imati izbore u narednoj godini. Ne smije se dozvoliti parlamentarcima zadovoljenje politike čistokrvnih Hrvata i Srba, pa da oni sami neposredno biraju svoje predstavnike, što je u nadležnosti svih građana u demokratskom društvu, pa što bi to kod nas bilo drugačije? Zbog toga se svi moramo boriti za građansku državu, sekularnu, sa svim građanima, a ne sa Bošnjacima, Srbima, Hrvatima i ostalima.



(Oslobođenje)