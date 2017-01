Kajtaz iskreno govori o tome kako je teško biti vrhunski sportista u našoj zemlji, a posebno uspjeti u plivanju, kada karijeru počneš u bazenu od 12 metara.

Amina Kajtaz / 24sata.info

Posljednjeg dana u decembru 1996. na svijet je stigla jedna mala djevojčica u sportsku porodicu Kajtaz. Bila je to zapravo druga djevojčica u porodici fudbalera i plivačice.



20 godina poslije, zadivila je svijet svojim osmijehom i ljepotom, a ispod njenog imena stajalo je Bosna i Hercegovina. Njeno ime je Amina, a prezime Kajtaz, a u budućnosti ne želi da svijet priča isključivo o njenom izgledu, već o rezultatima na plivačkim mitinzima i plivanju, koje joj je najveća ljubav, a koja je stigla kao naslijeđe od majke, a potom i od sestre Delile, koje su se također bavile plivanjem.



Plivanje je odricanje



Sa Aminom bi trebala biti i treća sreća, a porodica Kajtaz je sve vrijeme i resurse podredila djevojci koja plijeni jednostavnošću i skromnošću. U bazenu je delfin, što joj je i omiljena disciplina u kojoj će, ukoliko bude sreće i uslova, za nekoliko godina pomjerati granice. To joj je cilj, a svjesna je da do njega ne može lako.



Za razliku od vršnjakinja, koje na drugačije načine provode vrijeme, Amina uporno trenira pod budnim okom strogog ali temeljitog Boruta Petrića, koji ništa ne prepušta slučaju.



Od Amine pravi šampionku i njeno vrijeme tek dolazi.



Prije nekoliko sedmica završila je nastup na SP-u u Kanadi, gdje nije ispunila očekivanja zbog, kako kaže, nepredviđenih dešavanja.



- Pa nisu to bila iskreno moja očekivanja. Završila sam 24. od 73 takmičarke. Nije to ni loš rezultat, ali sam htjela biti među prvih 16. Međutim, neke stvari se nisu poklopile. Otišla sam u Kanadu bez svog trenera, a prije utrke pukla su mi dva odijela i sve je to za mene bio stres. U tom momentu nisam bila 100 posto spremna da dam svoj maksimum, a uvjerena sam da bih se uspjela plasirati u polufinale da sam imala optimalne uslove.



Za koliko očekuješ da budeš u optimalnoj formi, odnosno konkurentna sa ostalim plivačicama koje su redovno u finalima? Za koliko godina sebe vidiš tu?



- Razlika između polufinala i finala je skoro nikakva. To određuje desetak stotinki bukvalno. Na Olimpijadi, recimo, ako upadneš među prvih osam, možeš biti prvi, a možeš biti i zadnji. Zato ljudi koji ne znaju baš nešto o plivanju kažu: “Ova je bila tek 24. To je loše”. Oni ne znaju drugu stranu priče ovog sporta. Ne znaju da je to najbolji rezultat koji smo imali na Svjetskom prvenstvu.



Zašto baš plivanje?



- Moja mama se bavila kao dijete plivanjem i tako je prenijela tu ljubav na moju sestru i mene. Počela sam se najprije baviti tenisom, ali prevagnula je ljubav prema plivanju. Volim i fudbal.



Jesi li probala igrati fudbal?



- Probala sam, ali još nemam taj osjećaj za loptu, jer to trebaš kao dijete imati, ali zvali su me u ženski nogometni klub, kada se oformio Mostaru.



I plivanje i tenis su sportovi u kojim je u BiH najteže uspjeti kao pojedinac, pogotovo jer nedostaju uslovi. Jesi li bila spremna na to kada si se odlučila za plivanje?



- Pa ja uopće nisam razmišljala da ću biti profesionalni sportaš. To mi nije padalo na pamet. Mislila sam da će to biti moj hobi u školi, te da ću plivanje ostaviti po strani. Međutim, život mi se okrenuo za 360 stepeni kada me trener pozvao da pređem u Dubrovnik u plivački klub Jug, jer je na jednom od školskih takmičenja vidio da imam potencijala iako prije toga gotovo da i nisam imala pravi plivački trening.



Radila sam sa odličnom trenericom Marinom, ali trenirale smo u 12-metarskom bazenu. To mnogi ne znaju, ali ja sam se 10 godina spremala za državna prvenstva trenirajući u bazenu od 12,5 metara. Tek kada sam napunila 17 godina, dobila sam priliku da plivam u 50-metarskom bazenu, počela sam ići u teretanu, a napokon sam imala i kvalitetnu konkurenciju na treningu. Moji vršnjaci su uglavnom odustajali od plivanja, a meni se život promijenio odlaskom u Dubrovnik. Potom sam trenirala kratko i u Banjoj Luci i sada sam opet u Mostaru, gdje imamo nešto bolje uslove nego prije. Napravljen je 25-metarski bazen, što i dalje nije bajno, ali je duplo bolje nego prije.



Da li ti nedostaje samopouzdanja, odnosno da li te protivnik do tebe u bazenu tjera da postigneš više, ili ti ipak stvara pritisak?



- Ponekad imam pritisak, a ponekad ne. Kada sam u Sarajevu, postižem najbolje rezultate. U Sarajevu najbolje plivam. Znam cijelu ekipu, koliko ko može, kako će plivati, mada sam na Evropskom prvenstvu sjajno otplivala iako je bilo 20 boljih od mene. Kad sam došla u Dubrovnik, nisam imala nikakvog samopouzdanja, ali to se promijenilo s godinama i postavila sam sebi u glavi šta želim biti.



Imaš li nekog uzora, koji ti se stil sviđa?



- Volim stil plivanja Michaela Phelpsa. Ima najbolju tehniku i 23 olimpijske medalje, što nema nijedan sportaš, a znam koliko je plivanje težak sport i zaista mu se divim. Plivanje je jako težak individualni sport, kojem se bukvalno moraš posvetiti 24 sata.



Nedostatak uslova



Jesi li zadovoljna svojom tehnikom?



- Jesam. Na delfinu je stvarno dobra.



Znači, samo iščekujemo brzinu?



- Zapravo sam i prilično brza, ali nedostaje mi izdržljivosti i to posebno u posljednjih pet metara. Na 50 metara sam dobra, ali na 100 posustanem u posljednjih 10. To je nedostatak kvalitetnih treninga iz mladosti, jer sam ipak trenirala u bazenu od 12 metara, dok su moji vršnjaci prve treninge obavljali u 50-metarskim bazenima.



Na čemu trener najviše insistira?



- I na psihičkoj i na fizičkoj spremi. Ukratko, na svemu.



A šta ti misliš da ti najviše nedostaje?



- Ne znam.



Ljubav i motiv postoje...



- Nedostaju mi dobri uslovi za treniranje i starija ekipa, koja će mi pomoći svojim iskustvom. Hoću da postanem najbolja na prostoru bivše Jugoslavije, a ne samo u BiH. Sada sam trenutno druga. Ima jedna Slovenka koja je bolja od mene na prostoru bivše Jugoslavije, ali za mene je dobra stvar što držim hrvatski, srpski i bosanski rekord. To mi je drago.



Koliko ti je porodica podrška u svemu?



- Porodica mi je najveća i najbitnija podrška, pogotovo mama, koja vodi računa o svemu i tata, naravno. U početku je bio konfuzan. Nije znao da se toliko mora raditi u plivanju za razliku od fudbala. I on kaže mnogo je lakše u fudbalu uspjeti ako imaš talenat.



Ženski sport je prilično zapostavljen u BiH. Imaš li ti neku ideju na koji bi način to trebalo promijeniti?



- I meni se čini da smo zapostavljene. U ovoj državi fali transparentnosti što se tiče svega. Voljela bih da se sredstva koja su namijenjena za sport ravnopravno dijele svima, a ne samo da se ulaže u fudbal. Da, fudbal nam je na najvećem nivou, a svi ostali sportovi su manje plaćeni. Nažalost, to je tako i samo oni čije porodice same stvore uslove, imaju neke šanse da uspiju u onome čime se bave.



Imaš li podršku države?



- Pa neku veliku podršku nemam. Zahvaljujem gradu Mostaru i mom Kantonu na podršci koju mi daju. Više mi pomažu privatne firme. Recimo, Klas je moj sponzor i on mi više pomaže nego država.



Za dobar rezultat nedostaje i kvalitetnija finansijska potpora?



- Naravno. U svakom mediju kažem da jedan plivački kostim košta 400 eura. I kako nećeš biti nervozan kad ti puknu dva pred samo takmičenje, a sam to finansiraš.



Postoji jako mnogo dječaka i djevojčica koji su talentovani u raznim sportovima, ali nemaju mogućnosti da uspiju, što zbog lošeg finansijskog stanja, što zbog uslova. Koliko teško je biti vrhunski sportista u BiH?



- E, pa to je najgore. Znam da je područje Hercegovine itekako talentovano kada je u pitanju, recimo, plivanje. Imamo talente i u košarci, u fudbalu, u svemu, ali ne postoje uslovi. Gradu Mostaru trebaju adekvatni uslovi za sve sportove. Gradi nam se dvorana nekih 10 godina i šta dalje pričati. Naravno, prestala se i graditi.



Ne ide u Ameriku



Kada smo već kod Mostara, hoćeš li ikad skočiti sa Starog mosta?



- To nikako (smijeh)!



Čini nam se da su sportisti u BiH osuđeni da talenat protraće pričajući o uslovima kojih nemaju. Čuje li vas iko?



- I to je ogroman problem. Moram o svemu da mislim i da moja porodica i ja ulažemo novac u nešto što ne bismo trebali, što bi svaki sportista sam po sebi morao imati.



Jesi li razmišljala o odlasku negdje vani? Bila si u Dubrovniku, to znamo, ali jesi li imala poziva za ostanak u inostranstvu?



- Pa nisam imala nekih poziva, jer u plivanju ako želiš da negdje ideš, onda apliciraš za Ameriku. Većina plivača sa ovih prostora je otišla u Ameriku i neki su se snašli, ali neki ne. To je veliki rizik. Mislim da u Americi ima puno plivača i ti si tu treneru samo broj. Od 100 plivača budu tri dobra, ali pitanje je hoćeš li to biti ti.



Želiš li nekome zahvaliti?



- Naravno! Svojoj porodici, sponzoru Klasu, te X-fitu, koji je moj sponzor za suplementaciju, koja je jako bitna, kao i BH Telecomu, koji mi također pomaže, završila je Amina Kajtaz.



(Oslobođenje)