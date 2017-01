Bivši član Predsjedništva BiH, ministar vanjskih poslova u vrijeme međunarodnog priznanja naše zemlje i lider Stranke za BiH Haris Silajdžić nakon šest godina odlučio je progovoriti za bh. medije o prošlosti, sadašnjosti, ali i očekivanjima u budućnosti.

Haris Silajdžić / AA

Na pitanje zašto se toliko dugo nije oglašavao, Silajdžić kaže da je to prepustio onima koji su sada u vlasti da oni to rade.



- Sada se bavim se mnogočime, pišem, živim u Sarajevu. Učestvujem na konferencijma kao što je Jadranski savjet - kaže Silajdžić.



Aprilski paket



Nedostaje li vam politika?



- Politika nikada nije bila moj izbor. Da moja zemlja nije napadnuta, nikada se ne bih bavio politikom. Nadam se da sam bolji pjesnik. Poezija mi je mnogo srcu bliža nego politika. Politika vam je kanalizacija života gdje su zastupljeni svi interesi. Poezija je nešto drugo, jako lijepa stavar - kaže Silajdžić u intervjuu za N1.



Trenutno se bavi konsultantskim poslovima. Demantirao je navode da ima kompaniju koja se bavi električnom energijom.



- Apsolutno nemam ništa sa električnom energijom izuzev da smo sada mogli imati energetske projekte, ali ih nemamo - odgovorio je Silajdžić.



Koliko je na vašu odluku o izlasku iz politike uticao gubitak predsjedničkih izbora? Da li vam je žao što je propao Aprilski paket promjena?



- Meni bi bilo jako žao da je taj paket usvojen. Aprilski paket je učvršćivao ulogu entiteta. Zbog entitetskog glasanja, odluka o tome da li će biti BiH, vlade, Predsjedništva, bila bi u rukama tih koji su imali veto u ruci. To bi bila ogromna greška. Srećom, nismo ga prihvatili. Ono što danas pokušavaju ilegalno, po Aprilskom paketu sada bi bilo legalno - kazao je Silajdžić.



- Niko ne zna bolje od nas. Da smo potpisali taj sporazum, imali bismo situaciju u kojoj je Parlament raspušten, imali bismo izbore i novi Parlament koji bi birao Predsjedništvo. Svi govore o Dejtonskom paketu, ali ga je malo ko pročitao. Imate situaciju koja je nemoguća, da 20 zastupnika ima veto. To je nemoguće - poručio je bivši član Predsjedništva Bosne i Hercegovine.



Dodik vam je zahvalio za odbijanje Aprilskog paketa?



- Ja da sam htio vući takve poteze, imati sebe u prvom planu, da bi me tapšali po ramenu, mogao sam to uraditi i biti u tom Predsjedništvu. Imam mnogo nedostataka, ali nemam taj. Ne stavljam sebe i moju političku sudbinu iznad interesa zemlje, države BiH za koju sam se borio i za koju ću se boriti. Ukoliko je državni interes u pitanju, svako drugi je u drugom planu - dodao je on.



- Ključni razlog za agresiju na BiH velikosrpske politike je teritorijalno proširenje, okupiranje BiH, a zatim legalizacija te priče kao što je u slučaju sa genocidom danas. Proslavljati početak genocidnog djelovanja u BiH nije dobro. Vidim tu plan destabilizacije BiH kako bi se proveli neki scenariji, posebno zbog toga što ti ljudi ili krugovi vide naš evropski put kao priliku za dezintegraciju. Ovaj val populizma, konzervativnog, radikalnog, oni vide kao priliku. Stvaraju privid da u svijetu u nekim centrima imaju podršku za to. Nemaju. To su moje informacije - kazao je Silajdžić.



Duga historija BiH



- Radilo se o direktnom televizijskom prijenosu, tih neopisivih patnji civilnog stanovništva. Pola stanovništva je napustilo svoje domove, mnogo ih je pobijeno. Svi ti akteri su osuđeni ili će biti. Postoje presude o genocidu i kršenju svih mogućih međunarodnih normi. Mislim da se radi o iznuđenim tenzijama, jer se samo pod tenzijama može postići ovo što žele - dodao je Silajdžić.



Koliko je daleko BiH od otcjepljenja RS-a?



- To je nešto što neće postići. Mnogo jači igrači to nisu postigli. Znamo to iz duge historije BiH, pa neće ni ova sadašnja vlast. Ja vjerujem u međunarodno pravo, Dejtonski sporazum, na kraju krajeva, BiH je bila u vrlo teškoj situaciji u jednom trenutku pa se odbranila. Priča o mirnoj disoluciji je nemoguća. To će biti mirno onoliko koliko je bilo između '92. i '95, možda i gore. To nikome nije potrebno. Priča o nekoj muslimanskoj opasnosti u BiH je potpuno neutemeljena. Građani BiH su ljudi koji su dokazali u vrlo teškim momentima da su vrlo civiliziran svijet. Više od 1.000 objekata koji su vezani za muslimansku vjeru i kulturu su porušeni. Sa muslimanske strane nije bilo takvog odgovora. To nije u karakteru tih ljudi. Bilo je incidenata, naravno, ali projekta takvih razmjera nije bilo - kazao je Silajdžić.



Da li će međunarodna zajednica zastaviti Dodika?



- On je na biciklu koji ako ne okreće, mora pasti. Dozvoljeno je mnogo toga, nažalost, ali neće dugo tako. Čitav taj narativ neke opasnosti u BiH upravo dotiče njihovog karaktera. Nakon agresije na BiH koja je završena 1995. godine, nije zabilježen nijedan slučaj osvete, a moglo je biti svakodnevno. Čime su zaslužili ponavljanje scenarija? Ničim. Imaju pravo na demokratske stečevine, kao i svi drugi. Sad vas ja pitam, kome to treba muslimanska enklava u BiH? Muslimani ne žele nikakvu enklavu već biti koristan dio Evorpe. Bosna je izvorno pluralno tlo. Smatram da će međunarodna zajednica učiniti svoj napor, nikome nije potrebna destabilizacija - kazao je bivši član Predsjedništva BiH u intervjuu za N1.

