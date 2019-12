Jelka Đokić iz Sarajeva nalazi se na liječenju u Istanbulu u zdravstvenoj grupaciji Acibadem gdje je otputovala na radioterapije i hemoterapije .Ljekari su nakon primljenih terapija Jelki kazali da mora na hitnu operaciju kičme zbog tumora koji je prisutan u tom dijelu i koji može uzrokovati trajnu invalidnost.

Jelka Đokić / 24sata.info

Za Jelkinu operaciju potrebno je prikupiti 30.000 eura u što kraćem roku.



Za Jelku je do sad sa računa Udruženja Mali ljudi velikog srca uplaćeno 8.150 eura za hemoterapiju, a porodica je iz lično prikupljenih sredstava platila radioterapije.



Podsjećamo Jelka ima karcinom koji se sa pluća proširio na mozak, želudac, bubrege i kosti i stvara joj bolove u nogama i kičmi. Otežano se kreće i to uz nečiju pomoć.



Jelki možete pomoći pozivom na broj 17016, uplatom na račun Udruženja Mali ljudi velikog srca 1610000112920039 i putem paypala paypal.me/mljvs sa naznakom "za Jelku Đokić", kao i putem GoFundMe servisa.



Donirati sredstva za Jelku možete i lično u Udruženju (Hazima Dedića 33 Visoko).



Način uplate iz inostranstva:



UPUTA ZA UPLATE U KM/ BAM

BENEFICIARY BANK: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA

SWIFT CODE: RZBABA2S

ADDRESS: ZMAJA OD BOSNE BB SARAJEVO BIH

DETAILS OF BENEFICIARY:

IBAN CODE: BA391610000112920039

FULL BENEFICIARY NAME: MLJVS UDRUZENJE VISOKO

FULL BENEFICIARY ADDRESS: HAZIMA DEDICA 33



UPUTA ZA UPLATE U DEVIZAMA:

BENEFICIARY BANK: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA

SWIFT CODE: RZBABA2S

ADDRESS: ZMAJA OD BOSNE BB SARAJEVO BIH

DETAILS OF BENEFICIARY:

IBAN CODE: BA391611000003080875

FULL BENEFICIARY NAME: MLJVS UDRUZENJE VISOKO

FULL BENEFICIARY ADDRESS: HAZIMA DEDICA 33



(Klix.ba)